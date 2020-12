Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alliance Marlington 62, Massillon 25

Ashtabula Lakeside 58, Cle. VASJ 39

Bellville Clear Fork 72, Jeromesville Hillsdale 50

Beloit W. Branch 49, Navarre Fairless 40

Can. Glenoak 48, Uniontown Lake 32

Cardington-Lincoln 56, Marion Pleasant 27

Chagrin Falls Kenston 51, Maple Hts. 23

Cin. Colerain 72, Hamilton 23

Cin. Walnut Hills 38, Cin. Anderson 19

Danville 56, Sparta Highland 41

Delphos Jefferson 73, Lima Perry 22

Elyria Cath. 67, Bay Village Bay 46

Independence 57, Richmond Hts. 25

Lancaster Fairfield Union 58, Washington C.H. Miami Trace 39

Lewistown Indian Lake 40, Bellefontaine Benjamin Logan 35

Liberty Twp. Lakota E. 85, Middletown 12

Loudonville 74, Howard E. Knox 55

Miamisburg 43, Beavercreek 30

Middlefield Cardinal 48, Andover Pymatuning Valley 40

Milford Center Fairbanks 58, Jamestown Greeneview 33

Morral Ridgedale 45, Galion Northmor 40

N. Lewisburg Triad 53, S. Charleston SE 50, 2OT

New Carlisle Tecumseh 70, Spring. Kenton Ridge 38

Oberlin Firelands 66, Oberlin 15

Perry 52, Lyndhurst Brush 40

Perrysburg 71, Castalia Margaretta 47

Richwood N. Union 53, St. Paris Graham 40

Rootstown 50, Hartville Lake Center Christian 34

Sidney 55, Xenia 27

Trenton Edgewood 58, Hamilton Ross 37

W. Chester Lakota W. 84, Fairfield 32

Wadsworth 44, N. Royalton 23

Willard 56, Fremont Ross 42

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Alliance vs. Louisville Aquinas, ccd.

Ashville Teays Valley vs. Groveport-Madison, ccd.

Aurora vs. Medina Highland, ccd.

Austintown Fitch vs. Youngs. Ursuline, ccd.

Brunswick vs. Avon Lake, ppd.

Carrollton vs. Can. South, ccd.

Cuyahoga Falls CVCA vs. Massillon Tuslaw, ccd.

Cuyahoga Falls vs. Hudson, ccd.

Day. Dunbar vs. Day. Meadowdale, ccd.

Orrville vs. Wooster Triway, ccd.

Riverside Stebbins vs. Fairborn, ppd.

Tallmadge vs. Copley, ccd.

Tipp City Tippecanoe vs. Greenville, ppd.

Uhrichsville Claymont vs. Sugarcreek Garaway, ppd.

Warren Harding vs. Youngs. East, ccd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/