Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Arlington 65, Lima Temple Christian 44

Ashville Teays Valley 67, Baltimore Liberty Union 49

Batavia Clermont NE 58, Cin. N. College Hill 36

Bellaire 53, Belmont Union Local 51

Botkins 42, Maria Stein Marion Local 30

Bowerston Conotton Valley 47, Richmond Edison 40

Carey 85, Bucyrus 47

Castalia Margaretta 75, Sandusky St. Mary 60

Circleville Logan Elm 58, Bloom-Carroll 42

Convoy Crestview 56, Rockford Parkway 38

Cornerstone Christian 61, Independence 59

Delaware Buckeye Valley 48, Lewis Center Olentangy 47

Delphos St. John’s 61, Elida 27

Dola Hardin Northern 61, Arcadia 23

Eastside, Ind. 57, Bryan 37

Elyria Open Door 75, Mayfield 73

Ft. Loramie 49, New Knoxville 36

Ft. Wayne Blackhawk, Ind. 57, Hamilton 30

Gorham Fayette 42, W. Unity Hilltop 40

Greenfield McClain 68, McArthur Vinton County 49

Hunting Valley University 79, Chardon 71

Jackson Center 57, Coldwater 32

Lima Shawnee 75, St. Henry 43

Monroeville 77, Lakeside Danbury 64

Montpelier 34, Delta 28

Newark 87, Zanesville 47

Norwalk 58, Ontario 45

Norwalk St. Paul 53, Fremont St. Joseph 50

Ottawa-Glandorf 85, Van Buren 27

Ottoville 56, Ada 23

Pettisville 49, Pioneer N. Central 30

Powell Olentangy Liberty 78, Can. McKinley 73

Proctorville Fairland 51, Chillicothe Zane Trace 40

Reynoldsburg 59, Pataskala Licking Hts. 50

Rossford 53, Defiance 49

Seaman N. Adams 60, Beaver Eastern 34

Spencerville 74, Ft. Jennings 60

Sunbury Big Walnut 59, Mt. Vernon 50

Tiffin Calvert 63, Clyde 47

Van Wert Lincolnview 74, Continental 55

Washington C.H. Miami Trace 55, Chillicothe Unioto 46

Wintersville Indian Creek 49, Toronto 45

Yellow Springs 62, S. Charleston SE 58

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/