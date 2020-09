NHL Playoff Glance

Tampa Bay 3, Columbus 2, 5OT

Calgary 3, Dallas 2

Las Vegas 4 Chicago 1

Boston 4, Carolina 3, 2OT

N.Y. Islanders 4, Washington 2

Philadelphia 2, Montreal 1

Colorado 3, Arizona 0

Vancouver 5, St. Louis 2

Columbus 3, Tampa Bay 1

Carolina 3, Boston 2

Las Vegas 4, Chicago 3, OT

Dallas 5, Calgary 4

Montreal 5, Philadelphia 0

N.Y. Islanders 5, Washington 2

Colorado 3, Arizona 2

Vancouver 4, St. Louis 3, OT

Calgary 2, Dallas 0

Boston 3, Carolina 1

Tampa Bay 3, Columbus 2

Arizona 4, Colorado 2

Las Vegas 2, Chicago 1

N.Y. Islanders 2, Washington 1, OT

Philadelphia 1, Montreal 0

Dallas 5, Calgary 4, OT

Chicago 3, Las Vegas 1

St. Louis 3, Vancouver 2, OT

Tampa Bay 2, Columbus 1

Boston 4, Carolina 3

Colorado 7, Arizona 1

St. Louis 3, Vancouver 1

Philadelphia 2, Montreal 0

Washington 3, N.Y. Islanders 2

Dallas 2, Calgary 1

Las Vegas 4, Chicago 3

Tampa Bay 5, Columbus 4, OT

Boston 2, Carolina 1

Montreal 5, Philadelphia 3

Colorado 7, Arizona 1

Vancouver 4 St. Louis 3

N.Y. Islanders 4, Washington 0

Dallas 7, Calgary 3

Philadelphia 3, Montreal 2

Vancouver 6, St. Louis 2

Dallas 5,Colorado 3

Boston 3, Tampa Bay 2

Las Vegas 5, Vancouver 0

N.Y. Islanders 4, Philadelphia 0

Dallas 5, Colorado 2

Tampa Bay 4, Boston 3, OT

Vancouver 5, Las Vegas 2

Philadelphia 4, N.Y. Islanders 3, OT

Tampa Bay 7, Boston 1

Colorado 6, Dallas 4

Philadelphia vs. N.Y. Islanders, ppd.

Las Vegas vs. Vancouver, ppd.

Tampa Bay vs. Boston, ppd.

Colorado vs. Dallas, ppd.

Tampa Bay 3, Boston 1

N.Y. Islanders 3, Philadelphia 1

Las Vegas 3, Vancouver 0

N.Y. Islanders 3, Philadelphia 3

Dallas 5, Colorado 4

Las Vegas 5, Vancouver 3

Tampa Bay 3, Boston 2, 2OT

Colorado 6, Dallas 3

Philadelphia 4, N.Y. Islanders 3, OT

Vancouver 2, Las Vegas 1

Colorado 4, Dallas 1

Philadelphia 5, N.Y. Islanders 4, 2OT

Vancouver 4, Las Vegas 0

Dallas 5, Colorado 4, OT

Las Vegas 3, Vancouver 0

N.Y. Islanders 4, Philadelphia 0

Dallas 1, Las Vegas 0

Tampa Bay 8, N.Y. Islanders 2

Las Vegas 3, Dallas 0

Tampa Bay 2, N.Y. Islanders 1

Dallas 3, Las Vegas 2, OT

N.Y. Islanders 5, Tampa Bay 3

Dallas 2, Las Vegas 1

Tampa Bay 4, N.Y. Islanders 1

Dallas 3, Las Vegas 2, OT

N.Y. Islanders 2, Tampa Bay 1, 2OT

Tampa Bay 2, N.Y. Islanders 1, OT

Dallas 4, Tampa Bay 1

Tampa Bay 3, Dallas 2, series tied 1-1

Tampa Bay vs. Dallas, 8 p.m.

Tampa Bay vs. Dallas, 8 p.m.

Dallas vs. Tampa Bay, 8 p.m.

x-Tampa Bay vs. Dallas, 8 p.m.

x-Dallas vs. Tampa Bay, 8 p.m.<