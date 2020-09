Champions League playoff round draw list

NYON, Switzerland (AP) — Draw Tuesday for Champions League playoff round:

First leg, Sept. 22-23

Non-champions path:

Krasnodar (Russia) vs. PAOK (Greece) or Benfica (Portugal)

Gent (Belgium) or Rapid Vienna (Austria) vs. Dynamo Kyiv (Ukraine) or AZ Alkmaar (Netherlands)

Champions path:

Slavia Prague (Czech Republic) vs. Midtjylland (Denmark) or Young Boys (Switzerland)

Maccabi Tel-Aviv (Israel) or Dinamo Brest (Belarus) vs. Salzburg (Austria)

Olympiakos (Greece) vs. Omonia (Cyprus) or Red Star Belgrade (Serbia)

Qarabağ (Azerbaijan) or Molde (Norway) vs. Ferencváros (Hungary) or Dinamo Zagreb (Croatia)

Second leg, Sept. 29-30

Non-champions path:

PAOK (Greece) or Benfica (Portugal) vs. Krasnodar (Russia)

Dynamo Kyiv (Ukraine) or AZ Alkmaar (Netherlands) vs. Gent (Belgium) or Rapid Vienna (Austria)

Champions path:

Midtjylland (Denmark) or Young Boys (Switzerland) vs. Slavia Prague (Czech Republic)

Salzburg (Austria) vs. Maccabi Tel-Aviv (Israel) or Dinamo Brest (Belarus)

Omonia (Cyprus) or Red Star Belgrade (Serbia) vs. Olympiakos (Greece)

Ferencváros (Hungary) or Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Qarabağ (Azerbaijan) or Molde (Norway)

