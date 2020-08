Europa League second qualifying round draw list

NYON, Switzerland (AP) — Draw Monday for the Europa League second qualifying round:

Single-leg games, Sept. 17

Main Path:

Hammarby (Sweden) vs. Lech Poznan (Poland)

Kaysar Kyzylorda (Kazakhstan) vs. APOEL (Cyprus)

Nõmme Kalju (Estonia) or Mura (Slovenia) vs. AGF Aarhus (Denmark)

Maccabi Haifa (Israel) or Željezničar (Bosnia-Herzegovina) vs. Kairat Almaty (Kazakhstan)

Locomotive Tbilisi (Georgia) vs. Dynamo Moscow (Russia)

Neftçi (Azerbaijan) vs. Galatasaray (Turkey)

B36 Tórshavn (Faeroe Islands) vs. TNS (Wales)

Coleraine (Northern Ireland) vs. Motherwell (Scotland)

IFK Gothenburg (Sweden) vs. Copenhagen (Denmark)

Bačka Topola (Serbia) vs. FCSB (Romania)

Teuta (Albania) vs. Granada (Spain)

OFI Crete (Greece) vs. Apollon Limassol (Cyprus)

Progrès Niederkorn (Luxemburg) vs. Willem II (Netherlands)

Viking (Norway) vs. Aberdeen (Scotland)

Bala (Wales) vs. Standard Liège (Belgium)

Sfintul Gheorghe Suruceni (North Macedonia) vs. Partizan (Serbia)

CSKA Sofia (Bulgaria) vs. BATE Borisov (Belarus)

Botoşani (Romania) vs. Shkëndija (North Macedonia)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) vs. Tottenham (England)

Laçi (Albania) vs. Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Aris Thessaloniki (Greece) vs. Kolos Kovalivka (Ukraine)

Honvéd (Hungary) vs. Malmö (Sweden)

Ventspils (Latvia) vs. Rosenborg (Norway)

Riteriai (Lithuania) vs. Slovan Liberec (Czech Republic)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs. Rangers (Scotland)

Servette (Switzerland) vs Reims (France)

Borac Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) vs. Rio Ave (Portugal)

Renova (North Macedonia) vs. Hajduk Split (Croatia)

Olimpija Ljubljana (Slovenia) vs. Zrinjski (Bosnia-Herzegovina)

Kukës (Albania) vs. Wolfsburg (Germany)

Dunajská Streda (Slovakia) vs. Jablonec (Czech Republic)

Piast Gliwice (Poland) vs. Hartberg (Austria)

Shamrock Rovers (Ireland) vs. AC Milan (Italy)

Osijek (Croatia) vs. Basel (Switzerland)

Hibernians (Malta) vs. Fehérvár (Hungary)

Bodø/Glimt (Norway) vs. Žalgiris Vilnius (Lithuania)

Champions Path:

Inter Escaldes (Andorra) vs. Dundalk (Ireland)

KuPS (Finland) vs. Slovan Bratislava (Slovakia)

Linfield (Northern Ireland) vs. Floriana (Malta)

Riga (Latvia) vs. Tre Fiori (San Marino)

Djurgården (Sweden) vs. Europa (Gibraltar)

Flora Tallinn (Estonia) vs. KR Reykjavík (Iceland)

Sileks (North Macedonia) vs. Drita (Kosovo)

Astana (Kazakhstan) vs. Budućnost Podgorica (Montenegro)

Ararat-Armenia (Armenia) vs. Fola Esch (Luxembourg)

Connah’s Quay Nomads (Wales) vs. Dinamo Tbilisi (Georgia)

