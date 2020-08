NATIONAL LEAGUE

BATTING_Blackmon, Colorado, .424; Solano, San Francisco, .386; Winker, Cincinnati, .350; K.Marte, Arizona, .343; B.Harper, Philadelphia, .338; S.Marte, Arizona, .337; Goldschmidt, St. Louis, .333; Flores, San Francisco, .322; Gregorius, Philadelphia, .315; Happ, Chicago, .315; D.Peralta, Arizona, .315.

RUNS_Tatis Jr., San Diego, 26; Story, Colorado, 23; Yastrzemski, San Francisco, 23; Betts, Los Angeles, 21; B.Harper, Philadelphia, 21; Swanson, Atlanta, 21; Bellinger, Los Angeles, 19; Blackmon, Colorado, 19; Nimmo, New York, 19; F.Freeman, Atlanta, 18; Machado, San Diego, 18.

RBI_Tatis Jr., San Diego, 29; Blackmon, Colorado, 24; Do.Smith, New York, 21; Realmuto, Philadelphia, 21; Yastrzemski, San Francisco, 21; Betts, Los Angeles, 21; Castellanos, Cincinnati, 20; Calhoun, Arizona, 18; J.Turner, Los Angeles, 18; 6 tied at 17.

HITS_Blackmon, Colorado, 42; K.Marte, Arizona, 35; Tatis Jr., San Diego, 34; Solano, San Francisco, 32; Yastrzemski, San Francisco, 31; Betts, Los Angeles, 30; S.Marte, Arizona, 30; Story, Colorado, 30; Swanson, Atlanta, 30; Conforto, New York, 29; D.Peralta, Arizona, 29.

DOUBLES_Do.Smith, New York, 10; C.Walker, Arizona, 10; Solano, San Francisco, 9; Yastrzemski, San Francisco, 9; Betts, Los Angeles, 7; Blackmon, Colorado, 7; Cronenworth, San Diego, 7; F.Freeman, Atlanta, 7; Machado, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Swanson, Atlanta, 7.

TRIPLES_Yastrzemski, San Francisco, 3; Bruce, Philadelphia, 2; Cronenworth, San Diego, 2; Giménez, New York, 2; Hampson, Colorado, 2; Nimmo, New York, 2; 19 tied at 1.

HOME RUNS_Tatis Jr., San Diego, 12; Castellanos, Cincinnati, 9; Betts, Los Angeles, 9; Realmuto, Philadelphia, 8; Soto, Washington, 7; Calhoun, Arizona, 7; Arenado, Colorado, 7; Story, Colorado, 7; 14 tied at 6.

STOLEN BASES_Giménez, New York, 6; Pham, San Diego, 6; Slater, San Francisco, 6; Tatis Jr., San Diego, 6; Villar, Miami, 6; Berti, Miami, 5; Grisham, San Diego, 4; B.Harper, Philadelphia, 4; Inciarte, Atlanta, 4; Sierra, Miami, 4; Story, Colorado, 4.

PITCHING_S.Gray, Cincinnati, 4-1; Darvish, Chicago, 4-1; Senzatela, Colorado, 3-0; Fried, Atlanta, 3-0; Bauer, Cincinnati, 3-0; Wheeler, Philadelphia, 3-0; Stripling, Los Angeles, 3-1; Kershaw, Los Angeles, 3-1; Peterson, New York, 3-1; Hendricks, Chicago, 3-2; M.Kelly, Arizona, 3-2; Davies, San Diego, 3-2.

ERA_Bauer, Cincinnati, 0.68; Fried, Atlanta, 1.24; Darvish, Chicago, 1.80; Lamet, San Diego, 1.89; deGrom, New York, 1.93; Wainwright, St. Louis, 2.00; Nola, Philadelphia, 2.05; S.Gray, Cincinnati, 2.21; Gallen, Arizona, 2.40; P.López, Miami, 2.42.

STRIKEOUTS_S.Gray, Cincinnati, 51; Lamet, San Diego, 45; Gausman, San Francisco, 42; Bauer, Cincinnati, 41; Scherzer, Washington, 39; Nola, Philadelphia, 37; Castillo, Cincinnati, 36; Gallen, Arizona, 36; Márquez, Colorado, 35; deGrom, New York, 35.