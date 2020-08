NHL Playoff Glance

Tampa Bay 3, Columbus 2, 5OT

Calgary 3, Dallas 2

Las Vegas 4 Chicago 1

Boston 4, Carolina 3, 2OT

N.Y. Islanders 4, Washington 2

Philadelphia 2, Montreal 1

Colorado 3, Arizona 0

Vancouver 5, St. Louis 2

Columbus 3, Tampa Bay 1

Carolina 3, Boston 2

Las Vegas 4, Chicago 3, OT

Dallas 5, Calgary 4

Montreal 5, Philadelphia 0

N.Y. Islanders 5, Washington 2

Colorado 3, Arizona 2

Vancouver 4, St. Louis 3, OT

Calgary 2, Dallas 0

Boston 3, Carolina 1

Tampa Bay 3, Columbus 2

Arizona 4, Colorado 2

Las Vegas 2, Chicago 1

N.Y. Islanders 2, Washington 1, OT

Philadelphia 1, Montreal 0

Dallas 5, Calgary 4, OT

Chicago 3, Las Vegas 1

St. Louis 3, Vancouver 2, OT

Tampa Bay vs. Columbus, 3 p.m.

Boston vs. Carolina, 8 p.m.

Colorado vs. Arizona, 5:30 p.m.

St. Louis vs. Vancouver, 10:30 p.m.

Philadelphia vs. Montreal, 3 p.m.

Washington vs. N.Y. Islanders, 8 p.m.

Chicago vs. Las Vegas, TBD

Calgary vs. Dallas, TBD

Montreal vs. Philadelphia, TBD

Columbus vs. Tampa Bay, TBD

Carolina vs. Boston, TBD

Arizona vs. Colorado, TBD

Vancouver vs. St. Louis, TBD

x-N.Y. Islanders vs. Washington, TBD

x-Boston vs. Carolina, TBD

x-Las Vegas vs. Chicago, TBD

x-Dallas vs. Calgary, TBD

x-Philadelphia vs. Montreal, TBD

x-Tampa Bay vs. Columbus, TBD

x-Colorado vs. Arizona, TBD

x-St. Louis vs. Vancouver, TBD

x-Columbus vs. Tampa Bay, TBD

x-Washington vs. N.Y. Islanders, TBD

x-Chicago vs. Las Vegas, TBD

x-Calgary vs. Dallas, TBD

x-Montreal vs. Philadelphia, TBD

x-N.Y. Islanders vs. Washington, TBD

x-Carolina vs. Boston, TBD

x-Arizona vs. Colorado, TBD

x-Vancouver vs. St. Louis, TBD