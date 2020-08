Draw for the UEFA Champions League 2nd qualifying round

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Monday for the UEFA Champions League second qualifying round:

Single-leg games, Aug 25 or 26

AZ Alkmaar (Netherlands) vs. Viktoria Plzeň (Czech Republic)

PAOK Thessaloniki (Greece) vs. Beşiktaş (Turkey)

Lokomotiva Zagreb (Croatia) vs. Rapid Vienna (Austria)

Floriana (Malta) or Cluj (Romania) vs. Dinamo Zagreb (Croatia)

Young Boys (Switzerland) vs. KÍ (Faroe Islands) or Slovan Bratislava (Slovakia)

Celtic (Scotland) or KR Reykjavík (Iceland) vs. Ferencváros (Hungary) or Djurgården (Sweden)

Flora Tallinn (Estonia) or Sūduva (Lithuania) vs. Maccabi Tel-Aviv (Israel) or Riga (Latvia)

Legia Warsaw (Poland) or Drita (Kosovo) or Linfield (Northern Ireland) vs. Ararat-Armenia (Armenia) or Omonia (Cyprus)

Celje (Slovenia) or Dundalk (Ireland) vs. Molde (Norway) or KuPS (Finland)

Budućnost Podgorica (Montenegro) or Ludogorets Razgrad (Bulgaria) vs. Midtjylland (Denmark)

Dynamo Brest (Belarus) or Astana (Kazakhstan) vs. Connah’s Quay Nomads (Wales) or Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)

Qarabağ (Azerbaijan) or Sileks (North Macedonia) vs. Sheriff (Moldova) or Fola Esch (Luxembourg)

Dinamo Tbilisi (Georgia) or Tirana (Albania) vs. Red Star Belgrade (Serbia) or Europa (Gibraltar).