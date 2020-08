MLS is Back Glance

Orlando City 1, Montreal Impact 0

Philadelphia Union 1, New England Revolution 0

Toronto FC 1, New York City FC 3

Sporting Kansas City 0 Vancouver Whitecaps 0, SKC advance on penalties 3-1

San Jose Earthquakes 5, Real Salt Lake 2

Seattle Sounders FC 1, Los Angeles FC 4

Columbus Crew 1, Minnesota United FC 1, Minnesota United FC advances on penalties 5-3

Portland Timbers 1, FC Cincinnati 1, Portland advances on penalties 4-2

Philadelphia Union 3, Sporting Kansas City 1

Orlando City 1, Los Angeles FC 1, Orlando City advances on penalties 5-4

San Jose Earthquakes 1, Minnesota United FC 4

New York City 1, Portland Timbers 3

Philadelphia Union 1, Portland Timbers 2

Orlando City 3, Minnesota United FC 1

Portland Timbers vs. Orlando City, 8 p.m.