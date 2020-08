NATIONAL LEAGUE

BATTING_M.Rojas, Miami, .700; Yastrzemski, San Francisco, .423; Hoerner, Chicago, .389; Castellanos, Cincinnati, .381; Swanson, Atlanta, .370; Gregorius, Philadelphia, .364; Ozuna, Atlanta, .364; Castro, Washington, .360; Cain, Milwaukee, .333; S.Marte, Arizona, .333.

RUNS_Yastrzemski, San Francisco, 8; Grisham, San Diego, 7; Hernández, Los Angeles, 7; Rizzo, Chicago, 7; Moran, Pittsburgh, 6; Muncy, Los Angeles, 6; Seager, Los Angeles, 6; Tatis Jr., San Diego, 6; Votto, Cincinnati, 6; 9 tied at 5.

RBI_Solano, San Francisco, 9; Swanson, Atlanta, 9; Castellanos, Cincinnati, 8; Hosmer, San Diego, 7; Tatis Jr., San Diego, 7; Moustakas, Cincinnati, 6; J.Turner, Los Angeles, 6; Cabrera, Washington, 6; 14 tied at 5.

HITS_Yastrzemski, San Francisco, 11; Solano, San Francisco, 10; Swanson, Atlanta, 10; Castro, Washington, 9; K.Marte, Arizona, 9; Seager, Los Angeles, 9; 10 tied at 8.

DOUBLES_Solano, San Francisco, 4; J.Turner, Los Angeles, 4; Ozuna, Atlanta, 3; Pollock, Los Angeles, 3; C.Walker, Arizona, 3; 20 tied at 2.

TRIPLES_16 tied at 1.

HOME RUNS_Rizzo, Chicago, 3; Moran, Pittsburgh, 3; Muncy, Los Angeles, 3; 22 tied at 2.

STOLEN BASES_Pham, San Diego, 4; Profar, San Diego, 2; Story, Colorado, 2; Tatis Jr., San Diego, 2; 21 tied at 1.

PITCHING_S.Gray, Cincinnati, 2-0; Stripling, Los Angeles, 2-0; Kolarek, Los Angeles, 2-0; 19 tied at 1-0.

ERA_S.Gray, Cincinnati, 0.71; M.Kelly, Arizona, 1.17; Wheeler, Philadelphia, 1.29; Alcantara, Miami, 1.35; Bauer, Cincinnati, 1.42; Castillo, Cincinnati, 1.50; Chatwood, Chicago, 1.50; Wainwright, St. Louis, 1.50; Márquez, Colorado, 1.54; Soroka, Atlanta, 1.59; Woodruff, Milwaukee, 1.59.

STRIKEOUTS_Scherzer, Washington, 21; S.Gray, Cincinnati, 20; Lamet, San Diego, 15; Musgrove, Pittsburgh, 15; Woodruff, Milwaukee, 15; Márquez, Colorado, 14; Bauer, Cincinnati, 13; Fried, Atlanta, 12; Hendricks, Chicago, 12; deGrom, New York, 12.