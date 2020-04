Chelsea no recortará salarios de jugadores durante pandemia

El Chelsea de la Premier inglesa dice que no va a imponer recortes salariales a los jugadores y que en lugar de ello les pedirá que continúan su apoyo a organizaciones caritativas durante la pandemia de coronavirus.

Chelsea dijo que no va a poner de licencia sin sueldo a ningún miembro de su personal a tiempo completo y que los trabajadores a tiempo parcial y de los días de partidos serán compensados por el club hasta el 30 de junio.

Chelsea ha estado en negociaciones con sus jugadores sobre reducciones de salarios, de acuerdo con reportes alrededor de 10%, en un esfuerzo para ahorrar dinero durante la crisis actual. Eso es menos que la sugerencia de la Premier de 30% para todos los clubes, pero Chelsea ha decidido un enfoque diferente.

Tras resaltar la iniciativa PlayersTogether lanzada por futbolistas de la Premier este mes con el objetivo de recaudar dinero para las organizaciones caritativas del Servicio Nacional de Salud, Chelsea les dijo a sus estrellas que concentrasen sus esfuerzos en diversas causas.

“Los representantes de la junta de Chelsea han realizado recientemente conversaciones extensas con Rlos jugadores del primer equipo de hombres para discutir cómo pueden contribuir ellos financieramente al club durante la crisis del coronavirus”, dijo una declaración en el portal del club. “”En estos momentos, el primer equipo no va a contribuir financieramente al club y en lugar de ello la junta les ha instruido concentrar sus esfuerzos en respaldar más otras causas caritativas”.

