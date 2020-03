Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Roanoke-Benson 45, Fenger 43

Class 1A Super-Sectional=

Aurora Christian 70, Indian Creek 43

Goreville 71, Moweaqua Central A&M 64

Madison 68, Athens 43

Class 2A Super-Sectional=

Breese Mater Dei 46, Murphysboro/Elverado 26

Elmhurst Timothy Christian 59, Fieldcrest 43

Orr 49, Corliss 48

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 59, Bismarck-Henning 56

Class 3A Chicago (St. Ignatius College Prep)=

Sectional Semifinal=

Fenwick 94, Westinghouse 71

Class 3A Darien (Hinsdale South)=

Sectional Semifinal=

Bogan 71, Riverside-Brookfield 44

Class 3A Dolton (Thornridge)=

Sectional Semifinal=

Morgan Park 73, Hillcrest 69

Class 3A Grayslake (North)=

Sectional Semifinal=

Niles Notre Dame 48, Deerfield 32

Class 3A Lincoln=

Sectional Semifinal=

Springfield Lanphier 46, Urbana 44

Class 3A Mt. Vernon (H.S.)=

Sectional Semifinal=

East St. Louis 70, Marion 53

Class 3A Peoria (Bradley University)=

Sectional Semifinal=

Peoria Notre Dame 46, Geneseo 33

Class 3A Rockford (Boylan Catholic)=

Sectional Semifinal=

Wauconda 70, St. Francis 66

Class 4A Addison (A. Trail)=

Sectional Semifinal=

Lake Park 54, Geneva 45

Class 4A Chicago Heights (Bloom Twp.)=

Sectional Semifinal=

Marian Catholic (Chicago Heights) 47, Chicago Heights (Bloom Twp.) 45

Class 4A Elk Grove Village (E.G.)=

Sectional Semifinal=

Evanston Township 62, Glenbrook South 57

Loyola 48, Niles North 24

Class 4A LaGrange (Lyons)=

Sectional Semifinal=

Curie 65, Berwyn-Cicero Morton 52

Class 4A Lockport (Twp.)=

Sectional Semifinal=

Joliet West 50, Naperville Neuqua Valley 40

Class 4A McHenry=

Sectional Semifinal=

Cary-Grove 49, Huntley 46, 2OT

Class 4A Mt. Prospect (Prospect)=

Sectional Semifinal=

Mundelein 46, Prospect 42

Stevenson 61, Zion Benton 52

Class 4A Pekin=

Sectional Semifinal=

Collinsville 62, O’Fallon 38

Normal West 62, Normal Community 47

