Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

OHSAA State Tournament=

Division I=

Region 1=

Lakewood St. Edward 59, Cle. Rhodes 39

Lorain 71, Lakewood 48

Tol. Start 57, Sylvania Northview 53, OT

Region 2=

Can. McKinley 55, Franklin Furnace Green 42

Medina 53, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 36

Mentor 71, Lyndhurst Brush 69

Shaker Hts. 66, Solon 48

Region 3=

Cols. Walnut Ridge 52, Gahanna Lincoln 47

Hilliard Bradley 60, Newark 50

Thomas Worthington 52, Pickerington N. 48

Westerville Cent. 43, Delaware Hayes 40

Division II=

Region 5=

Cle. Hts. Lutheran E. 68, Cle. Glenville 46

STVM 69, Richfield Revere 57

Wooster Triway 51, Louisville 37

Youngs. Chaney High School 53, Struthers 50

Region 6=

Lima Shawnee 71, Defiance 51

Parma Hts. Holy Name 64, Cle. Cent. Cath. 57

Tol. Rogers 66, Sandusky 52

Upper Sandusky 60, Norwalk 59

Region 7=

Byesville Meadowbrook 61, Dresden Tri-Valley 28

Cols. DeSales 32, Plain City Jonathan Alder 30

New Philadelphia 55, E. Liverpool 47

Region 8=

Cols. Beechcroft 39, Cols. Eastmoor 36

Division III=

Region 10=

Metamora Evergreen 42, Archbold 39

Ottawa-Glandorf 69, Haviland Wayne Trace 44

Region 12=

Anna 69, New Paris National Trail 54

Cin. Deer Park 77, Milton-Union 38

Cin. Hills Christian Academy 57, Versailles 47

Day. Stivers 77, Cin. Taft 73

Division IV=

Region 15=

Peebles 57, Ironton St. Joseph 47

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/