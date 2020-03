Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

OHSAA State Tournament=

Division I=

Regional Final=

Mt. Notre Dame 47, Kettering Fairmont 41

Notre Dame Academy 50, Perrysburg 43

Division III=

Regional Final=

Anna 40, Cin. Purcell Marian 39

Berlin Hiland 54, Seaman N. Adams 17

Cols. Africentric 38, Ottawa-Glandorf 34

Elyria Cath. 51, Canfield S. Range 37

Division IV=

Regional Final=

Beverly Ft. Frye 49, Portsmouth Notre Dame 31

Cornerstone Christian 49, New Washington Buckeye Cent. 39

Ft. Loramie 50, Cin. Country Day 34

Minster 65, Haviland Wayne Trace 30

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/