Conference Tournament Scores

No. 3 Hartford 89, No. 6 UMass-Lowell 75

No. 2 Stony Brook 76, No. 7 Albany 73

No. 4 UMBC 73, No. 5 New Hampshire 67

No. 1 Vermont 61, No. 8 Maine 50

Drexel 66, UNC-Wilmington 55

Elon 63, James Madison 61

Bradley 76, Drake 66

Valparaiso 89, Missouri St. 82

Utah St. 59, San Diego St. 56

Saint Francis (Pa.) 84, Sacred Heart 72

Robert Morris 86, LIU Brooklyn 66<

ETSU 70, VMI 57

Western Carolina 70, Mercer 56

Wofford 77, Furman 68

North Dakota St. 71, Denver 69

Louisiana 73, Arkansas St. 66

Coastal Carolina 63, UT Arlington 62<