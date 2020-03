Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

3A Chicago (St. Ignatius College Prep) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Chicago (Noble Steet ITW Speer) 62, Chicago (Noble Street Charter/ Muchin) 49

Chicago (Noble Street Charter/UIC) 62, Chicago (Noble Street Charter/Pritzker) 52

Chicago North Grand 54, Chicago (ASPIRA B&F) 40

3A Darien (Hinsdale South) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Chicago (Noble Street Charter/Johnson) 54, Chicago Perspectives/Joslin 41

Chicago Vocational 63, Chicago (Back of the Yards) 30

3A Dolton (Thornridge) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Brooks Academy 60, Bremen 35

Morris 54, Thornridge 43

3A Grayslake (North) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Foreman 53, Northside Prep 40

Grayslake North 73, Steinmetz 55

North Chicago 56, Amundsen 46

Senn 87, CICS-Northtown 51

3A Lincoln Sectional=

Regional Quarterfinal=

Champaign Central 90, Rantoul 35

Mt. Zion 68, Charleston 45

3A Mt. Vernon (H.S.) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Cahokia 43, Highland 42

Herrin 66, Waterloo 57

3A Peoria (Bradley University) Sectional=

Regional Quarterfinal=

LaSalle-Peru 67, Dunlap 55

Richwoods 64, Canton 39

Washington 54, East Peoria 45

3A Rockford (Boylan Catholic) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Belvidere 60, Harvard 44

Prairie Ridge 66, Woodstock 51

Sandwich 48, Aurora Math-Science 33

4A Addison (A. Trail) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Glenbard North 44, Addison Trail 36

Willowbrook 68, West Chicago 50

4A Elk Grove Village (E.G.) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Elk Grove 53, Von Steuben 51, OT

Hoffman Estates 51, Maine East 40

4A McHenry Sectional=

Regional Quarterfinal=

Hononegah 57, Rockford Guilford 48

South Elgin 52, Elgin 29

4A Mt. Prospect (Prospect) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Hersey 67, Grant 38

Waukegan 53, Lake Zurich 48

GIRLS PREP BASKETBALL=

3A Super-Sectional=

Quarterfinal=

Montini 55, Grayslake Central 33

Morton 45, Providence 12

Simeon 59, Fenwick 37

Springfield Lanphier 57, Highland 46

4A Super-Sectional=

Quarterfinal=

Bolingbrook 71, Whitney Young 68

Fremd 57, Maine West 49

Lake Park 60, Dundee-Crown 49

Lincoln Way West 54, Homewood-Flossmoor 44

