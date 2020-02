Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Belleville West 58, Alton 56

Bethalto Civic Memorial 53, Highland 33

Bolingbrook 70, Homewood-Flossmoor 67

Brother Rice 62, Bowen 38

Champaign Centennial 58, Normal West 57

Chicago (Jones) 69, St. Ignatius 68

Chicago (Lane) 75, Steinmetz 47

Coal City 69, Wilmington 55

Collinsville 51, Belleville East 43

Conant 79, Elk Grove 51

Crystal Lake South 51, Crystal Lake Central 48

DeKalb 31, Glenbard North 30

Deerfield 56, Niles West 53

Dixon 56, Sandwich 47

Downers North 46, Downers South 36

Evanston Township 72, Maine East 51

Fenwick 64, Taft 63

Galesburg 85, Bartonville (Limestone) 58

Grayslake Central 45, Grant 33

Grayslake North 64, Lakes Community 54

Hampshire 73, Elgin 53

Harvey Thornton 88, St. Laurence 66

Hersey 64, Palatine 60

Highland Park 45, Glenbrook North 40

Kaneland 66, Aurora Math-Science 24

Kennedy 76, Chicago (Noble Street Charter/UIC) 59

Leyden 53, Glenbard West 44

Lincoln Way Central 44, Stagg 34

Lincoln Way West 68, Bradley-Bourbonnais 63

Lincoln-Way East 64, Sandburg 54, OT

Lyons 78, Willowbrook 62

Maine South 61, Maine West 47

Marion 74, Effingham 69

New Trier 59, Vernon Hills 58

Normal Community 51, Urbana 34

O’Fallon 47, Edwardsville 39

Oak Forest 61, Andrew 32

Oak Lawn Richards 73, Marian Catholic (Chicago Heights) 72

Oak Park River Forest 74, Berwyn-Cicero Morton 70

Oswego 56, Minooka 38, OT

Oswego East 63, Aurora (West Aurora) 60

Peoria Notre Dame 52, Champaign Central 47

Plainfield North 48, Yorkville 39

Prospect 44, Fremd 42

Rich South 76, Crete-Monee 68

Rolling Meadows 60, Barrington 56

Round Lake 66, North Chicago 49

Springfield 65, Eisenhower 61

Springfield Lanphier 69, Decatur MacArthur 61

Springfield Southeast 57, Chatham Glenwood 55, OT

St. Viator 52, Nazareth 39

Streator 69, Morris 43

Sycamore 54, Harvard 23

Taylorville 58, Mt. Zion 40

Triad 71, Mascoutah 65

Villa Grove/Heritage 67, Tolono Unity 63

Wauconda 52, Antioch 21

Woodstock North 47, McHenry 44

1A Casey (C.-Westfield) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Dieterich 56, Mulberry Grove 45

Farina South Central 53, Centralia Christ Our Rock 40

Macon Meridian 67, Ramsey 62

Neoga 57, Shiloh 35

Nokomis 77, Beecher City/Cowden Herrick (BK ONLY) 19

North Clay 84, Oblong 60

Odin 62, Palestine-Hutsonville 49

Okaw Valley 60, Chrisman 25

1A Danville (Schlarman) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Catlin (Salt Fork) 62, Urbana University 34

Cerro Gordo-Bement Coop 47, Blue Ridge 33

Cissna Park 51, Donovan 32

Fisher 66, Milford 58

Hartsburg-Emden 64, Champaign St. Thomas More 56

LeRoy 78, Bloomington Christian 59

Mt. Pulaski 75, Argenta-Oreana 46

St. Anne 69, Calvary Christian Academy 46

1A Dupo Sectional=

Regional Quarterfinal=

Bunker Hill 54, Greenfield-Northwestern 42

Concord (Triopia) 68, Jacksonville ISD 28

Jacksonville Routt 63, Pawnee 32

Lovejoy 69, McGivney Catholic High School 27

Metro-East Lutheran 61, Dupo 31

New Berlin 44, Springfield Lutheran 39

Raymond Lincolnwood 51, Mount Olive 41

Springfield Calvary 69, Griggsville-Perry 42

1A Elgin (Harvest Christian Academy) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Chicago (Austin) 76, Providence-St. Mel 42

Collins Academy 84, Air Force Academy 45

Evanston (Beacon Academy) 77, Waldorf 47

Harvest Christian Academy 65, Chicago (Lycee Francais) High School 28

Mooseheart 96, Islamic Foundation 36

North Shore Country Day 67, Westminster Christian 37

Skokie (Ida Crown) 55, Chicago (Soto) High School 19

Walther Christian Academy 83, Chicago (CICS Chicago Quest) 71

1A Hanover (River Ridge) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Amboy-LaMoille 61, Ashton-Franklin Center 59

Earlville 77, Kirkland Hiawatha 65

Fulton 75, Milledgeville 48

Lanark Eastland 57, Forreston 46

Pecatonica 78, Amboy 47

Rockford Christian Life 57, Alden-Hebron 33

Scales Mound 47, Orangeville 37

Stockton 49, Annawan 35

1A Lewistown Sectional=

Regional Quarterfinal=

Abingdon 61, Galva 41

Augusta Southeastern 52, Mendon Unity 33

Camp Point Central 62, Bushnell (B.-Prairie City) 43

Delavan 62, Greenview 21

Havana 57, Midwest Central 46

Monmouth United 63, Biggsville West Central 57

Peoria Christian 75, Spoon River Valley 68

Peoria Heights (Quest) 49, Wethersfield 38

1A Norris City (N.C.-Omaha-Enfield) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Cairo 69, Shawnee 38

Christopher 41, Waltonville 37

Crab Orchard 74, Carrier Mills 42

Marissa/ Coulterville Co-op 53, Elverado 32

Pope County 47, Hardin County 46

Sesser-Valier 62, Thompsonville 33

Tamms (Egyptian) 106, Massac County/Joppa-Maple Grove Co-op 61

Wayne City 67, Bluford Webber 42

1A Ottawa (Marquette) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Dwight 63, Woodland 48

Englewood Excel 66, Chicago (Little Black Pearl) Academy 54

Gardner-South Wilmington 69, DePue 36

Grant Park 84, Chicago Collegiate Charter 25

Newark 56, Parkview Christian Academy 22

Oak Lawn Richards 62, Woodlawn 31

St. Bede 82, Midland 61

St. Francis de Sales 76, Foundations College Prep 48

2A Beardstown Sectional=

Regional Semifinal=

Macomb 49, Farmington 43

Pleasant Plains 59, Beardstown 40

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 71, Williamsville 48

2A Chicago (Carver Military Academy) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Chicago CICS-Longwood 77, Chicago (Noble Street Charter/Baker) High School 10

Chicago King 81, DuSable 27

Chicago-University 77, Chicago (Soto) High School 45

Harlan 69, Epic Academy Charter 27

Regional Semifinal=

Chicago Christian 76, Julian 48

Dyett 72, Chicago (Amandla Charter) 61

2A Chicago (Marshall) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Francis Parker def. Chicago (Noble Street Charter/Golder), forfeit

Latin 60, Chicago (Noble Street Charter) 29

Regional Semifinal=

Chicago (Clark) 72, Chicago Phoenix Academy 42

Dunbar 86, Chicago (Urban Prep Charter/Bronzeville) 31

Orr 72, Chicago (Noble Street Charter/Rowe-Clark) 35

2A Genoa (G.-Kingston) Sectional=

Regional Semifinal=

Elmhurst Timothy Christian 92, Montini 64

Marengo 54, Aurora Central Catholic 34

Rockford Lutheran 89, Woodstock Marian 58

2A McLeansboro (Hamilton County) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Benton 49, Hamilton County 35

Harrisburg 81, Eldorado 80

Regional Semifinal=

Massac County 70, Anna-Jonesboro 55

Nashville 49, Trenton Wesclin 25

Pinckneyville 66, Sparta 46

2A Pontiac Sectional=

Regional Quarterfinal=

Herscher 46, Momence 39

Manteno 40, Peotone 37

St. Joseph-Ogden 70, Westville 22

Villa Grove-Heritage Coop 67, Tolono Unity 63

Regional Semifinal=

Coal City 69, Wilmington 55

Paxton-Buckley-Loda 53, Watseka (coop) 22

2A Princeton Sectional=

Regional Quarterfinal=

El Paso-Gridley 58, Mendota 21

Hall 62, Byron 54

Regional Semifinal=

Princeton 60, Kewanee 56

Rockridge 53, Rock Island Alleman 46

2A Shelbyville Sectional=

Regional Quarterfinal=

Breese Central 72, Litchfield 28

Carlinville 47, Staunton 33

Regional Semifinal=

Alton Marquette 56, Carlyle 38

Chicago Marshall 88, Vandalia 48

Teutopolis 63, Robinson 58

GIRLS PREP BASKETBALL=

3A Champaign (Central) Sectional=

Semifinal=

Rochester 42, Mt. Zion 37

3A Champaign (Central) Sectional=

Semifinal=

Springfield Lanphier 69, Decatur MacArthur 61

3A Chicago (Little Village) Sectional=

Semifinal=

Kenwood 70, Riverside-Brookfield 57

Simeon 59, St. Ignatius 30

3A Country Club Hills (Hillcrest) Sectional=

Semifinal=

Marian Catholic (Chicago Heights) 59, Oak Lawn Richards 23

Providence 50, Rich South 39

3A Crystal Lake (South) Sectional=

Semifinal=

Grayslake Central 58, Deerfield 32

St. Viator 48, Chicago Resurrection 38

3A Hampshire Sectional=

Semifinal=

Montini 70, Rockford Boylan 52

Sycamore 66, Burlington Central 59

4A Huntley Sectional=

Semifinal=

Barrington 54, Rockford Auburn 52

Dundee-Crown 49, Huntley 42

4A Lisle (Benet Academy) Sectional=

Semifinall=

Bolingbrook 53, Naperville North 42

4A Pekin Sectional=

Semifinal=

Lincoln Way West 77, Joliet West 40

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/