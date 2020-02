Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

West Greene 46, Sewickley Academy 45

Class 6A=

District 1=

Semifinal=

Cheltenham 77, Bensalem 60

District 8/9/10=

Class 5A=

Subregional Semifinal=

Meadville 54, Dubois 42

District 10=

Class 2A=

Semifinal=

Farrell 73, Youngsville 47

Lakeview 56, Cambridge Springs 37

Class 3A=

Semifinal=

Fairview 44, Sharpsville 38

District 11=

Class 4A=

Semifinal=

Bethlehem Catholic 60, Tamaqua 53

Class 5A=

Semifinal=

Pottsville 58, Bangor 41

WPIAL=

Class 5A=

Semifinal=

Laurel Highlands 44, Thomas Jefferson 42

GIRLS PREP BASKETBALL=

Berwick 40, Nanticoke Area 36

District 4=

Class 4A=

Semifinal=

Athens 41, Shamokin 38

Danville 64, Mifflinburg 29

District 6=

Class 3A=

Semifinal=

Tyrone 62, United 51

District 11=

Class 1A=

Semifinal=

Susquehanna 48, Salem Christian 25

Class 3A=

Semifinal=

North Schuylkill 57, Palmerton 32

Notre Dame-Green Pond 51, Northern Lehigh 17

WPIAL=

Class 1A=

Semifinal=

Rochester 57, Clairton 37

