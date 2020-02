Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Loyola 75, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 29

1A Casey (C.-Westfield) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Altamont 64, Sandoval 29

Casey-Westfield 66, Martinsville 21

1A Danville (Schlarman) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Champaign Judah Christian 78, Decatur Christian 27

Colfax Ridgeview 60, Armstrong 27

Decatur St. Teresa 76, DeLand-Weldon 11

Roanoke-Benson 51, Lexington 26

1A Dupo Sectional=

Regional Quarterfinal=

Payson Seymour 70, Pleasant Hill 20

Winchester (West Central) 65, South Fork/Edinburg/Morrisonville Co-op 24

1A Elgin (Harvest Christian Academy) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Tilden def. Lombard (CPSA), forfeit

1A Hanover (River Ridge) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Dakota 86, Leland 12

East Dubuque 49, Morrison 29

Indian Creek 71, Rockford (Sacred Heart) 15

Lena-Winslow 44, Pearl City 21

1A Lewistown Sectional=

Regional Quarterfinal=

Athens 69, Illini Bluffs 55

1A Norris City (N.C.-Omaha-Enfield) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Goreville 89, Galatia 44

Okawville 60, Zeigler-Royalton 33

Woodlawn 71, Grayville 43

1A Ottawa (Marquette) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Somonauk 73, Universal 29

2A Beardstown Sectional=

Regional Quarterfinal=

Beardstown 69, North-Mac 54

Macomb 58, Rushville-Industry 41

Williamsville 56, Maroa-Forsyth 48

2A Chicago (Marshall) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Chicago (Urban Prep Charter/Bronzeville) 68, Chicago (Noble Street Charter/Rauner) 49

2A Genoa (G.-Kingston) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Montini 67, Chicago (Intrinsic Charter) 41

2A McLeansboro (Hamilton County) Sectional=

Regional Quarterfinal=

Anna-Jonesboro 31, Johnston City 18

Sparta 48, Trico 45

Trenton Wesclin 54, Columbia 44

2A Pontiac Sectional=

Regional Quarterfinal=

Wilmington 60, Reed-Custer 55, OT

2A Princeton Sectional=

Regional Quarterfinal=

Princeton 70, Eureka 67

Rock Island Alleman 71, Sherrard 58

2A Shelbyville Sectional=

Regional Quarterfinal=

Carlyle 59, East Alton-Wood River 49

Robinson 55, Paris 38

Vandalia 70, Flora 49

GIRLS PREP BASKETBALL=

1A Super-Sectional=

Quarterfinal=

Lewistown 64, McGivney Catholic High School 46

3A Effingham Sectional=

Semifinal=

Highland 66, Mount Vernon 30

3A Rock Island (H.S.) Sectional=

Semifinal=

Morton 54, Richwoods 38

4A Des Plaines (Maine West) Sectional=

Semifinal=

Maine West 31, Loyola 21

4A Hoffman Estates Sectional=

Semifinal=

Geneva 50, Wheaton North 38

___

