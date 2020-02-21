BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 66, Akr. Springfield 57
Akr. East 66, Alliance Marlington 63
Andover Pymatuning Valley 78, Kinsman Badger 40
Archbold 50, Swanton 39
Ashland Crestview 49, Ashland Mapleton 45
Aurora 74, Copley 69
Avon 61, Amherst Steele 48
Avon Lake 46, Olmsted Falls 45
Barberton 64, Kent Roosevelt 54
Beachwood 101, Orange 64
Bedford 63, E. Cle. Shaw 49
Beloit W. Branch 45, Louisville Aquinas 42
Berea-Midpark 65, N. Olmsted 57
Bloom-Carroll 70, Cols. Centennial 35
Bluffton 69, Delphos Jefferson 57
Bowling Green 56, Napoleon 52
Brecksville-Broadview Hts. 59, Wadsworth 50
Bristol 87, Newbury 29
Byesville Meadowbrook 81, Zanesville 54
Cadiz Harrison Cent. 66, Sugarcreek Garaway 45
Caldwell 55, Waterford 45
Can. McKinley 89, Akr. Buchtel 60
Carey 99, Bucyrus 46
Chagrin Falls 72, Hunting Valley University 62
Chagrin Falls Kenston 80, Andrews Osborne Academy 68
Cle. Benedictine 66, Akr. Hoban 62
Cle. Cent. Cath. 89, Cle. VASJ 67
Cle. Rhodes 61, Dalton 55
Collins Western Reserve 63, New London 54
Columbus Grove 56, Ada 46
Conneaut 66, Orwell Grand Valley 58
Convoy Crestview 66, Spencerville 52
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 77, Chardon NDCL 60
Cuyahoga Hts. 69, Middlefield Cardinal 36
Delphos St. John’s 49, St. Henry 37
Dresden Tri-Valley 64, Philo 57
Fairview 93, Bay Village Bay 86
Findlay Liberty-Benton 71, N. Baltimore 61
Fostoria 62, Bloomdale Elmwood 57
Franklin Furnace Green 58, Portsmouth Notre Dame 42
Fremont Ross 67, Tol. Whitmer 59
Fremont St. Joseph 51, Bascom Hopewell-Loudon 49
Ft. Recovery 49, S. Adams, Ind. 46
Gates Mills Gilmour 70, Cle. JFK 52
Gates Mills Gilmour 70, Warren JFK 52
Genoa Area 59, Millbury Lake 47
Glouster Trimble 63, Racine Southern 46
Grafton Midview 74, Westlake 48
Greenwich S. Cent. 73, Monroeville 57
Hartville Lake Center Christian 81, Mogadore 78
Heartland Christian 61, Columbiana Crestview 54
Hicksville 71, Miller City 46
Holland Springfield 55, Sylvania Southview 51
Hubbard 45, Campbell Memorial 42
Hudson 57, Twinsburg 41
Huron 58, Milan Edison 33
Ironton St. Joseph 85, Willow Wood Symmes Valley 81, OT
Johnson Central, Ky. 84, Lawrence County 68
Kalida 46, Sherwood Fairview 36
Kenton 67, Elida 62
LaGrange Keystone 68, Columbia Station Columbia 65
Lakewood 57, N. Ridgeville 55
Leipsic 61, Ft. Jennings 46
Lexington 71, Shelby 53
Liberty Center 55, Hamler Patrick Henry 41
Lima Perry 63, Harrod Allen E. 51
Lima Shawnee 79, Lima Bath 43
Lima Sr. 60, Findlay 58
Lima Temple Christian 55, Monclova Christian 50
Lisbon David Anderson 52, N. Jackson Jackson-Milton 41
Lodi Cloverleaf 72, Mogadore Field 41
Lorain 66, Warrensville Hts. 52
Louisville 56, New Philadelphia 50
Mansfield St. Peter’s 52, Galion 47
Mantua Crestwood 64, Garrettsville Garfield 54
Maria Stein Marion Local 41, New Knoxville 29
Massillon Jackson 61, Mansfield Sr. 40
Massillon Tuslaw 69, Can. South 62
Medina 72, Brunswick 54
Medina Highland 53, Tallmadge 37
Mentor 74, Solon 53
Mentor Lake Cath. 65, Parma Padua 44
Metamora Evergreen 41, Bryan 36
Montpelier 56, W. Unity Hilltop 45
N. Can. Hoover 75, Akr. Firestone 45
N. Robinson Col. Crawford 73, New Washington Buckeye Cent. 42
N. Royalton 62, Macedonia Nordonia 58
New Bremen 47, Coldwater 45
New Concord John Glenn 45, Cambridge 35
New Middletown Spring. 82, Leavittsburg LaBrae 47
New Riegel 53, Tiffin Calvert 50
Niles McKinley 42, Warren Howland 36
Northwood 64, Tol. Emmanuel Baptist 50
Norwalk St. Paul 60, Plymouth 48
Oak Harbor 67, Port Clinton 41
Oberlin 65, Lorain Clearview 60
Oberlin Firelands 47, Sullivan Black River 44
Old Fort 83, Kansas Lakota 39
Ontario 53, Mansfield Madison 44
Oregon Stritch 85, Tol. Maumee Valley 53
Ottawa-Glandorf 73, Wapakoneta 49
Ottoville 61, Haviland Wayne Trace 48
Painesville Harvey 52, Ashtabula Edgewood 40
Painesville Riverside 61, Ashtabula Lakeside 52
Pandora-Gilboa 54, McComb 51, OT
Parma Hts. Holy Name 95, Cuyahoga Falls CVCA 62
Pemberville Eastwood 57, Tontogany Otsego 42
Peninsula Woodridge 62, Norton 56
Perry 87, Madison 84, OT
Pettisville 31, Edon 27
Pioneer N. Central 50, Gorham Fayette 42
Poland Seminary 73, Canfield 45
Ravenna SE 54, Rootstown 51
Rockford Parkway 40, Minster 39
Rossford 81, Elmore Woodmore 44
Salem 56, Hanoverton United 38
Sandusky 64, Bellevue 39
Sandusky Perkins 45, Clyde 36
Sandusky St. Mary 54, Gibsonburg 45
St. Marys Memorial 45, Defiance 38
Stow-Munroe Falls 51, Cuyahoga Falls 42
Streetsboro 64, Ravenna 57
Struthers 61, Sebring McKinley 48
Sycamore Mohawk 87, Morral Ridgedale 42
Sylvania Northview 69, Maumee 49
Tiffin Columbian 65, Norwalk 62, 2OT
Tiffin Digital 65, Norwalk 62, 2OT
Tol. Cent. Cath. 58, Oregon Clay 47
Tol. Christian 46, Tol. Ottawa Hills 35
Tol. Rogers 50, Tol. Start 44
Tol. St. Francis 50, Tol. St. John’s 46, OT
Uhrichsville Claymont 59, Coshocton 44
Upper Sandusky 87, Bucyrus Wynford 52
Van Buren 63, Arcadia 48
Van Wert 49, Celina 46
Van Wert Lincolnview 53, Paulding 39
Vanlue 49, Cory-Rawson 44
Vienna Mathews 78, Southington Chalker 54
Warren Champion 80, Mineral Ridge 57
Wauseon 42, Delta 25
Wellington 60, Sheffield Brookside 53
Whitehouse Anthony Wayne 53, Perrysburg 50
Willard 53, Castalia Margaretta 37
Windham 43, Warren Lordstown 24
Wintersville Indian Creek 53, Brooke, W.Va. 49
Youngs. Boardman 66, Austintown Fitch 55
Youngs. Mooney 70, Youngs. Valley Christian 36
OHSAA State Tournament=
Division I=
Region 3=
Marysville 64, Westerville N. 35
South 79, Cols. Franklin Hts. 41
Region 4=
Cin. La Salle 57, Cin. Withrow 46
Cin. Princeton 75, Oxford Talawanda 44
Cin. Sycamore 53, Cin. Oak Hills 50
Cin. West Clermont 64, Milford 53
Hamilton 57, Fairfield 40
Miamisburg 67, Day. Belmont 50
Springfield 77, Vandalia Butler 52
W. Chester Lakota W. 86, Loveland 50
Division II=
Region 7=
Athens 61, New Lexington 50
Region 8=
Cin. McNicholas 63, Bethel-Tate 28
Cin. Wyoming 87, Batavia 49
Day. Dunbar 68, Waynesville 65
Day. Ponitz Tech. 62, Urbana 48
Kettering Alter 73, Spring. NW 23
Spring. Kenton Ridge 56, Day. Northridge 54
Trotwood-Madison 101, St. Paris Graham 51
Division III=
Region 11=
Chillicothe Zane Trace 56, Piketon 50
Frankfort Adena 53, Albany Alexander 41
Proctorville Fairland 48, Williamsport Westfall 29
S. Point 67, Seaman N. Adams 66
Region 12=
Cin. Deer Park 68, Reading 31
Cin. Summit Country Day 36, Cin. N. College Hill 35
Middletown Madison Senior 58, Houston 45
W. Liberty-Salem 61, Tipp City Bethel 47
Division IV=
Region 16=
Botkins 65, Newton Local 35
Legacy Christian 57, East Dayton Christian School 40
Spring. Cath. Cent. 60, New Madison Tri-Village 52
Union City Mississinawa Valley 38, Sidney Lehman 31
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/