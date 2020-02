BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 66, Akr. Springfield 57

Akr. East 66, Alliance Marlington 63

Andover Pymatuning Valley 78, Kinsman Badger 40

Archbold 50, Swanton 39

Ashland Crestview 49, Ashland Mapleton 45

Aurora 74, Copley 69

Avon 61, Amherst Steele 48

Avon Lake 46, Olmsted Falls 45

Barberton 64, Kent Roosevelt 54

Beachwood 101, Orange 64

Bedford 63, E. Cle. Shaw 49

Beloit W. Branch 45, Louisville Aquinas 42

Berea-Midpark 65, N. Olmsted 57

Bloom-Carroll 70, Cols. Centennial 35

Bluffton 69, Delphos Jefferson 57

Bowling Green 56, Napoleon 52

Brecksville-Broadview Hts. 59, Wadsworth 50

Bristol 87, Newbury 29

Byesville Meadowbrook 81, Zanesville 54

Cadiz Harrison Cent. 66, Sugarcreek Garaway 45

Caldwell 55, Waterford 45

Can. McKinley 89, Akr. Buchtel 60

Carey 99, Bucyrus 46

Chagrin Falls 72, Hunting Valley University 62

Chagrin Falls Kenston 80, Andrews Osborne Academy 68

Cle. Benedictine 66, Akr. Hoban 62

Cle. Cent. Cath. 89, Cle. VASJ 67

Cle. Rhodes 61, Dalton 55

Collins Western Reserve 63, New London 54

Columbus Grove 56, Ada 46

Conneaut 66, Orwell Grand Valley 58

Convoy Crestview 66, Spencerville 52

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 77, Chardon NDCL 60

Cuyahoga Hts. 69, Middlefield Cardinal 36

Delphos St. John’s 49, St. Henry 37

Dresden Tri-Valley 64, Philo 57

Fairview 93, Bay Village Bay 86

Findlay Liberty-Benton 71, N. Baltimore 61

Fostoria 62, Bloomdale Elmwood 57

Franklin Furnace Green 58, Portsmouth Notre Dame 42

Fremont Ross 67, Tol. Whitmer 59

Fremont St. Joseph 51, Bascom Hopewell-Loudon 49

Ft. Recovery 49, S. Adams, Ind. 46

Gates Mills Gilmour 70, Cle. JFK 52

Gates Mills Gilmour 70, Warren JFK 52

Genoa Area 59, Millbury Lake 47

Glouster Trimble 63, Racine Southern 46

Grafton Midview 74, Westlake 48

Greenwich S. Cent. 73, Monroeville 57

Hartville Lake Center Christian 81, Mogadore 78

Heartland Christian 61, Columbiana Crestview 54

Hicksville 71, Miller City 46

Holland Springfield 55, Sylvania Southview 51

Hubbard 45, Campbell Memorial 42

Hudson 57, Twinsburg 41

Huron 58, Milan Edison 33

Ironton St. Joseph 85, Willow Wood Symmes Valley 81, OT

Johnson Central, Ky. 84, Lawrence County 68

Kalida 46, Sherwood Fairview 36

Kenton 67, Elida 62

LaGrange Keystone 68, Columbia Station Columbia 65

Lakewood 57, N. Ridgeville 55

Leipsic 61, Ft. Jennings 46

Lexington 71, Shelby 53

Liberty Center 55, Hamler Patrick Henry 41

Lima Perry 63, Harrod Allen E. 51

Lima Shawnee 79, Lima Bath 43

Lima Sr. 60, Findlay 58

Lima Temple Christian 55, Monclova Christian 50

Lisbon David Anderson 52, N. Jackson Jackson-Milton 41

Lodi Cloverleaf 72, Mogadore Field 41

Lorain 66, Warrensville Hts. 52

Louisville 56, New Philadelphia 50

Mansfield St. Peter’s 52, Galion 47

Mantua Crestwood 64, Garrettsville Garfield 54

Maria Stein Marion Local 41, New Knoxville 29

Massillon Jackson 61, Mansfield Sr. 40

Massillon Tuslaw 69, Can. South 62

Medina 72, Brunswick 54

Medina Highland 53, Tallmadge 37

Mentor 74, Solon 53

Mentor Lake Cath. 65, Parma Padua 44

Metamora Evergreen 41, Bryan 36

Montpelier 56, W. Unity Hilltop 45

N. Can. Hoover 75, Akr. Firestone 45

N. Robinson Col. Crawford 73, New Washington Buckeye Cent. 42

N. Royalton 62, Macedonia Nordonia 58

New Bremen 47, Coldwater 45

New Concord John Glenn 45, Cambridge 35

New Middletown Spring. 82, Leavittsburg LaBrae 47

New Riegel 53, Tiffin Calvert 50

Niles McKinley 42, Warren Howland 36

Northwood 64, Tol. Emmanuel Baptist 50

Norwalk St. Paul 60, Plymouth 48

Oak Harbor 67, Port Clinton 41

Oberlin 65, Lorain Clearview 60

Oberlin Firelands 47, Sullivan Black River 44

Old Fort 83, Kansas Lakota 39

Ontario 53, Mansfield Madison 44

Oregon Stritch 85, Tol. Maumee Valley 53

Ottawa-Glandorf 73, Wapakoneta 49

Ottoville 61, Haviland Wayne Trace 48

Painesville Harvey 52, Ashtabula Edgewood 40

Painesville Riverside 61, Ashtabula Lakeside 52

Pandora-Gilboa 54, McComb 51, OT

Parma Hts. Holy Name 95, Cuyahoga Falls CVCA 62

Pemberville Eastwood 57, Tontogany Otsego 42

Peninsula Woodridge 62, Norton 56

Perry 87, Madison 84, OT

Pettisville 31, Edon 27

Pioneer N. Central 50, Gorham Fayette 42

Poland Seminary 73, Canfield 45

Ravenna SE 54, Rootstown 51

Rockford Parkway 40, Minster 39

Rossford 81, Elmore Woodmore 44

Salem 56, Hanoverton United 38

Sandusky 64, Bellevue 39

Sandusky Perkins 45, Clyde 36

Sandusky St. Mary 54, Gibsonburg 45

St. Marys Memorial 45, Defiance 38

Stow-Munroe Falls 51, Cuyahoga Falls 42

Streetsboro 64, Ravenna 57

Struthers 61, Sebring McKinley 48

Sycamore Mohawk 87, Morral Ridgedale 42

Sylvania Northview 69, Maumee 49

Tiffin Columbian 65, Norwalk 62, 2OT

Tiffin Digital 65, Norwalk 62, 2OT

Tol. Cent. Cath. 58, Oregon Clay 47

Tol. Christian 46, Tol. Ottawa Hills 35

Tol. Rogers 50, Tol. Start 44

Tol. St. Francis 50, Tol. St. John’s 46, OT

Uhrichsville Claymont 59, Coshocton 44

Upper Sandusky 87, Bucyrus Wynford 52

Van Buren 63, Arcadia 48

Van Wert 49, Celina 46

Van Wert Lincolnview 53, Paulding 39

Vanlue 49, Cory-Rawson 44

Vienna Mathews 78, Southington Chalker 54

Warren Champion 80, Mineral Ridge 57

Wauseon 42, Delta 25

Wellington 60, Sheffield Brookside 53

Whitehouse Anthony Wayne 53, Perrysburg 50

Willard 53, Castalia Margaretta 37

Windham 43, Warren Lordstown 24

Wintersville Indian Creek 53, Brooke, W.Va. 49

Youngs. Boardman 66, Austintown Fitch 55

Youngs. Mooney 70, Youngs. Valley Christian 36

OHSAA State Tournament=

Division I=

Region 3=

Marysville 64, Westerville N. 35

South 79, Cols. Franklin Hts. 41

Region 4=

Cin. La Salle 57, Cin. Withrow 46

Cin. Princeton 75, Oxford Talawanda 44

Cin. Sycamore 53, Cin. Oak Hills 50

Cin. West Clermont 64, Milford 53

Hamilton 57, Fairfield 40

Miamisburg 67, Day. Belmont 50

Springfield 77, Vandalia Butler 52

W. Chester Lakota W. 86, Loveland 50

Division II=

Region 7=

Athens 61, New Lexington 50

Region 8=

Cin. McNicholas 63, Bethel-Tate 28

Cin. Wyoming 87, Batavia 49

Day. Dunbar 68, Waynesville 65

Day. Ponitz Tech. 62, Urbana 48

Kettering Alter 73, Spring. NW 23

Spring. Kenton Ridge 56, Day. Northridge 54

Trotwood-Madison 101, St. Paris Graham 51

Division III=

Region 11=

Chillicothe Zane Trace 56, Piketon 50

Frankfort Adena 53, Albany Alexander 41

Proctorville Fairland 48, Williamsport Westfall 29

S. Point 67, Seaman N. Adams 66

Region 12=

Cin. Deer Park 68, Reading 31

Cin. Summit Country Day 36, Cin. N. College Hill 35

Middletown Madison Senior 58, Houston 45

W. Liberty-Salem 61, Tipp City Bethel 47

Division IV=

Region 16=

Botkins 65, Newton Local 35

Legacy Christian 57, East Dayton Christian School 40

Spring. Cath. Cent. 60, New Madison Tri-Village 52

Union City Mississinawa Valley 38, Sidney Lehman 31

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/