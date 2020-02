Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ashland Crestview 61, Rittman 42

Berlin Hiland 70, Apple Creek Waynedale 50

Castalia Margaretta 56, Oak Harbor 38

Chillicothe 53, Jackson 22

Clyde 61, Collins Western Reserve 48

Columbus Grove 65, Pandora-Gilboa 26

Creston Norwayne 55, Akr. Manchester 45

Findlay Liberty-Benton 56, McComb 31

Greenwich S. Cent. 56, Monroeville 36

Hartville Lake Center Christian 52, Hudson WRA 43

Kirtland 62, Youngs. Ursuline 36

Loudonville 86, Sullivan Black River 50

Massillon Tuslaw 38, Dalton 30

Montpelier 67, Tol. Maumee Valley 29

New Riegel 61, N. Baltimore 59

Newark Cath. 61, Ready 36

Newton Falls 42, Ravenna SE 33

Orrville 52, West Salem Northwestern 28

Rootstown 40, Louisville Aquinas 30

Sardinia Eastern Brown 52, Stewart Federal Hocking 34

Shelby 51, Mansfield Sr. 38

Swanton 63, Northwood 41

Tiffin Columbian 51, Norwalk 48

Tontogany Otsego 50, Tol. Ottawa Hills 43

Villa Maria, Pa. 50, Rocky River Magnificat 45

Wheelersburg 51, Chesapeake 37

Whitehouse Anthony Wayne 57, Defiance 37

Williamsburg 66, Cin. Riverview East 24

OHSAA State Tournament=

Division I=

Region 1=

Akr. Kenmore-Garfield 47, Green 42

Bedford 45, Parma Normandy 42

Can. McKinley 86, Akr. Ellet 20

Canfield 61, Kent Roosevelt 28

Cle. Hay 62, Garfield Hts. 20

Cle. St. Joseph 67, Cle. Rhodes 21

Euclid 47, Shaker Hts. 28

Hudson 68, Austintown Fitch 43

Lakewood 55, Maple Hts. 41

Louisville 77, Massillon 63

Massillon Perry 69, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 64

Mentor 68, Shaker Hts. Hathaway Brown 46

Painesville Riverside 64, Mayfield 58

Parma 68, Cle. John Adams 28

Uniontown Lake 56, Marietta 39

Warren Howland 44, Twinsburg 34

Willoughby S. 67, Madison 54

Region 2=

Amherst Steele 54, N. Olmsted 44

Barberton 53, Akr. Firestone 29

Brunswick 53, Parma Hts. Valley Forge 49

Grafton Midview 54, Berea-Midpark 41

N. Ridgeville 69, Cle. Max Hayes 21

N. Royalton 49, Wadsworth 23

Wooster 61, Brecksville-Broadview Hts. 29

Region 3=

Cols. DeSales 42, Pataskala Licking Hts. 23

Delaware Olentangy Berlin 48, New Albany 40

Dublin Scioto 43, Cols. Upper Arlington 25

Gahanna Lincoln 68, Groveport-Madison 34

Hilliard Davidson 37, Logan 31

Lancaster 61, Cols. Walnut Ridge 44

Marysville 60, Delaware Hayes 42

Newark 95, Cols. Franklin Hts. 13

Pickerington Cent. 70, Galloway Westland 11

Powell Olentangy Liberty 63, Grove City Cent. Crossing 16

Reynoldsburg 84, Cols. Mifflin 32

Watterson 60, Westerville Cent. 29

Westerville N. 50, Grove City 12

Region 4=

Bellbrook 44, Springfield 37

Centerville 74, Fairborn 38

Cin. Anderson 49, Kings Mills Kings 35

Cin. Mercy-McAuley 54, Middletown 28

Cin. Sycamore 57, Seton 52

Fairfield 55, Cin. West Clermont 51

Huber Hts. Wayne 70, Xenia 19

Miamisburg 47, Piqua 27

Milford 44, Cin. Winton Woods 43

Springboro 61, Clayton Northmont 44

Vandalia Butler 51, Sidney 48

Division II=

Region 5=

Can. South 38, Alliance 16

Chagrin Falls 48, Garfield Hts. Trinity 41

Chardon NDCL 61, Cle. VASJ 27

Cle. Hts. Beaumont 64, Streetsboro 39

Copley 56, Akr. Coventry 32

Gates Mills Gilmour 60, Mentor Lake Cath. 48

Gates Mills Hawken 62, Cle. St. Martin De Porres 42

Geneva 66, E. Cle. Shaw 31

Girard 45, Cortland Lakeview 33

Jefferson Area 48, Ashtabula Edgewood 38

Orange 58, Chagrin Falls Kenston 53

Ravenna 40, Youngs. East 33

Richfield Revere 52, Peninsula Woodridge 40

STVM 56, Beachwood 42

Salem 63, Youngs. Chaney High School 37

Struthers 61, Niles McKinley 34

Tallmadge 48, Akr. Springfield 27

Wooster Triway 39, Mogadore Field 38

Youngs. Mooney 53, Hubbard 51

Region 6=

Fairview 47, Cle. E. Tech 16

Parma Hts. Holy Name 33, Parma Padua 31

Rocky River Lutheran W. 44, LaGrange Keystone 20

Region 7=

Dresden Tri-Valley 65, Carrollton 25

Minerva 58, Steubenville 53

Thornville Sheridan 65, Gallipolis Gallia 18

Vincent Warren 50, Hillsboro 17

Washington C.H. 58, Lancaster Fairfield Union 47

Washington C.H. Miami Trace 50, Waverly 36

Region 8=

Batavia 45, Cin. Shroder 38

Cin. Indian Hill 46, Goshen 26

Cin. Wyoming 48, Cin. N. College Hill 31

Day. Chaminade Julienne 69, Clarksville Clinton-Massie 24

Greenville 47, Bellefontaine Benjamin Logan 28

Hamilton Ross 34, Day. Oakwood 22

Kettering Alter 49, Day. Dunbar 39

St. Bernard Roger Bacon 62, Cin. Aiken 21

Tipp City Tippecanoe 63, Spring. NW 24

Division III=

Region 11=

Albany Alexander 58, Coal Grove Dawson-Bryant 45

Cambridge 54, Barnesville 27

Ironton 63, New Lexington 51

Oak Hill 52, McDermott Scioto NW 42

S. Point 34, Nelsonville-York 30

Sardinia Eastern Brown 52, Stewart Federal Hocking 34

Seaman N. Adams 67, Williamsport Westfall 34

Southeastern 54, Proctorville Fairland 37

Region 12=

Anna 67, Day. Meadowdale 10

Arcanum 60, New Lebanon Dixie 18

Batavia Clermont NE 49, Cin. Taft 47

Bethel-Tate 56, Reading 6

Carlisle 49, Camden Preble Shawnee 31

Cin. Madeira 31, Norwood 27

Cin. Purcell Marian 71, Blanchester 11

Cin. Summit Country Day 78, Cin. Finneytown 3

Fayetteville-Perry 61, Georgetown 48

Spring. Greenon 61, Jamestown Greeneview 49

Versailles 78, Day. Miami Valley 21

W. Liberty-Salem 50, Milton-Union 11

Division IV=

Region 15=

Belpre 53, Beaver Eastern 29

Franklin Furnace Green 56, Crown City S. Gallia 45

Glouster Trimble 68, Racine Southern 46

New Boston Glenwood 33, Ironton St. Joseph 32

Woodsfield Monroe Cent. 82, Bridgeport 48

Region 16=

Ansonia 52, N. Lewisburg Triad 51

Cedarville 60, Lockland 26

Cin. Country Day 65, Cin. Oyler 12

Felicity-Franklin 48, S. Charleston SE 47

Houston 53, Sidney Lehman 50

Jackson Center 35, Sidney Fairlawn 33

Legacy Christian 71, Hamilton New Miami 17

Mechanicsburg 56, Russia 44

New Madison Tri-Village 95, Day. Jefferson 10

Pitsburg Franklin-Monroe 49, Lewisburg Tri-County N. 8

Spring. Cath. Cent. 56, Covington 49

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Ft. Loramie vs. Findlay Liberty-Benton, ccd.

N. Jackson Jackson-Milton vs. Brookfield, ccd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/