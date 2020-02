BOYS PREP BASKETBALL=

Berlin-Brothersvalley 65, Shade 61

Bradford 67, Punxsutawney 60, 3OT

Brookville 52, Dubois 30

Cameron County 58, Galeton 13

Cle. St. Ignatius, Ohio 73, Erie Cathedral Prep 50

Curwensville 62, Sheffield M/hs 51

Danville 64, Loyalsock 54

Ellis School 59, Shenango 39

Lexington School for the Deaf, N.Y. 58, Pennsylvania School of the Deaf 20

Meadowbrook Christian 65, Walnut Street Christian 24

Millville 61, Cowanesque Valley 32

Old Forge 68, Blue Ridge 44

Portville, N.Y. 60, Oswayo 58

Sayre Area 75, Montgomery 56

West Scranton 58, Valley View 51

Class 6A=

District 1=

First Round=

North Penn 57, Central Bucks West 47

BCIAA Tournament=

Championship=

West Lawn Wilson 66, Governor Mifflin 42

Class 2A=

District 10=

First Round=

Lakeview 55, Saegertown 26

Maplewood 58, West Middlesex 56

Wilmington 49, Union City 41

Youngsville 57, Mercer 45

Class 3A=

District 10=

First Round=

Girard 46, Erie First Christian Academy 42

Greenville 50, Seneca 37

North East 62, Northwestern 48

WPIAL=

First Round=

Aliquippa 53, Steel Valley 46

Beaver Falls 70, Southmoreland 59

Carlynton 66, Charleroi 60, OT

Lincoln Park Charter 68, Deer Lakes 50

Neshannock 55, Washington 54

Pittsburgh North Catholic 86, Shady Side Academy 36

Seton-LaSalle 62, McGuffey 48

South Allegheny 48, Avonworth 46

Class 4A=

District 10=

First Round=

Conneaut Area 54, Oil City 50

Corry 58, Fort Leboeuf 43

General McLane 63, Slippery Rock 49

Titusville 83, George Jr. Republic 37

Central Bucks East 50, William Tennent 49

Council Rock South 62, Abington 41

Downingtown East 46, Conestoga 45

Haverford 34, Ridley 28

Plymouth-Whitemarsh 59, Boyertown 53

Spring-Ford 58, Wissahickon 56

Upper Darby 52, Souderton 40

District 10=

Semifinal=

Erie 61, Kennedy Catholic 52

Colonial League Tournament=

Championship=

Southern Lehigh 70, Bangor 51

Lancaster Lebanon League Tournament=

Championship=

Cedar Crest 45, Warwick 41

PAISAA Tournament=

First Round=

Academy of the New Church 85, George School 51

Kiski School 80, Shipley 60

Malvern Phelps 72, Springside Chestnut Hill 57

Malvern Prep 70, Episcopal Academy 66

Mercersburg Academy 64, Friends Central 58

Perkiomen School 70, Germantown Academy 60, OT

The Hill School 56, Haverford School 54

Westtown 79, Penn Charter 53

Philadelphia Catholic League Tournament=

Quarterfinal=

Archbishop Ryan 58, Philadelphia Bishop McDevitt 56

Archbishop Wood 72, Archbishop Carroll 68

Neumann-Goretti 71, Cardinal O’Hara 46

Philadelphia Roman Catholic 61, Bonner-Prendergast 59

Schuylkill League Tournament=

Championship=

Pottsville 58, Tamaqua 46

GIRLS PREP BASKETBALL=

Benton 50, Neumann 21

Cambria County Christian 31, Great Commission 12

Columbia-Montour 42, Bucktail 21

Curwensville 51, Sheffield 19

Danville 46, Loyalsock 38

Jersey Shore 48, Milton 43

Meadowbrook Christian 48, Walnut Street Christian 6

Northumberland Christian 71, Juniata Mennonite 33

Portage Area 56, Shanksville-Stoneycreek 48

Punxsutawney 46, Bradford 38

Riverview 32, Burgettstown 28

Southern Fulton 40, Southern Huntingdon 38

West Scranton 60, Williamsport 45

BCIAA Tournament=

Championship=

Governor Mifflin 52, Reading 34

Class 2A=

WPIAL=

First Round=

Ellis School 59, Shenango 39

South Side 61, Frazier 47

Winchester Thurston 30, Chartiers-Houston 24

Class 6A=

District 1=

First Round=

Haverford 42, Unionville 30

Neshaminy 46, Pennridge 38

North Penn 64, Boyertown 53

Owen J Roberts 43, Abington 37

Souderton 44, Bensalem 24

Upper Darby 57, Downingtown East 51

West Chester Rustin 50, Hatboro-Horsham 47

Colonial League Tournament=

Championship=

Notre Dame-Green Pond 49, Moravian Academy 46

PAISAA Tournament=

First Round=

Abington Friends 69, Agnes Irwin 27

Baldwin Bryn-Mawr 55, Friends Central 41

Philadelphia Public School League Tournament=

Quarterfinal=

Imhotep Charter 67, Freire Charter 37

Mastery Charter North 53, Engineering And Science 25

Schuylkill League Tournament=

Championship=

North Schuylkill 49, Jim Thorpe 46

YAIAA Tournament=

Championship=

Dallastown Area 42, Gettysburg 38

