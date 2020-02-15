Friday’s Scores

Sports
Associated Press0

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 74, Van Wert Lincolnview 54

Akr. Hoban 76, Akr. Buchtel 58

Albany Alexander 57, Bidwell River Valley 45

Alliance Marlington 68, Minerva 47

Amanda-Clearcreek 31, Circleville 26

Amherst Steele 48, N. Ridgeville 47

Antwerp 55, Edgerton 41

Apple Creek Waynedale 68, Creston Norwayne 54

Arlington 74, Arcadia 50

Ashland 60, Millersburg W. Holmes 47

Ashtabula Lakeside 64, Painesville Harvey 58

Atwater Waterloo 76, Berlin Center Western Reserve 40

Austintown Fitch 60, Warren Harding 54

Avon Lake 52, N. Olmsted 41

Baltimore Liberty Union 53, Circleville Logan Elm 48

Barberton 81, Tallmadge 47

Bay Village Bay 71, Parma Normandy 50

Beloit W. Branch 57, Salem 36

Bethel-Tate 54, Batavia 50

Blanchester 71, New Richmond 69

Bloomdale Elmwood 51, Tontogany Otsego 47, OT

Bowling Green 63, Holland Springfield 47

Brooklyn 83, N. Ridgeville Lake Ridge 56

Brookville 53, Germantown Valley View 52

Brunswick 54, Strongsville 44

Bryan 61, Liberty Center 58

Camden Preble Shawnee 72, Day. Northridge 65

Can. Glenoak 70, Massillon Perry 61

Can. McKinley 65, Uniontown Lake 51

Canal Winchester Harvest Prep 72, Zanesville Rosecrans 56

Canfield S. Range 63, Jefferson Area 46

Cardington-Lincoln 58, Mt. Gilead 56

Carrollton 62, Alliance 45

Casstown Miami E. 34, Union City Mississinawa Valley 33

Cedarville 63, Spring. Greenon 55

Centerville 72, Beavercreek 59

Chagrin Falls Kenston 61, Willoughby S. 56

Chesapeake 57, S. Point 35

Chesterland W. Geauga 65, Kirtland 61

Chillicothe 84, Greenfield McClain 47

Chillicothe Unioto 61, Williamsport Westfall 30

Chillicothe Zane Trace 71, Southeastern 45

Cin. Aiken 76, Cin. Shroder 69

Cin. Anderson 54, Kings Mills Kings 53

Cin. Clark Montessori 75, Norwood 50

Cin. College Prep. 54, Cin. Riverview East 50

Cin. Country Day 67, Miami Valley Christian Academy 35

Cin. Deer Park 97, Reading 51

Cin. Elder 49, Cin. La Salle 48

Cin. Gamble Montessori 72, Cin. Oyler 45

Cin. Hills Christian Academy 47, Cin. Christian 46

Cin. Hughes 75, Cin. Western Hills 69

Cin. Mariemont 57, Cin. Madeira 44

Cin. McNicholas 40, Day. Carroll 39

Cin. Moeller 57, Cin. St. Xavier 51

Cin. Mt. Healthy 66, Trenton Edgewood 41

Cin. NW 53, Harrison 48

Cin. Summit Country Day 50, Cin. N. College Hill 39

Cin. Sycamore 63, Cin. Colerain 44

Cin. Taft 81, Cin. Woodward 57

Cin. Turpin 53, Milford 37

Cin. Walnut Hills 71, Cin. Withrow 52

Cin. Winton Woods 78, Day. Thurgood Marshall 73

Cin. Wyoming 65, Cin. Indian Hill 38

Cle. Cent. Cath. 71, Cle. Benedictine 65

Cle. Hts. 81, E. Cle. Shaw 66

Cle. Hts. Lutheran E. 124, Cle. Hay 75

Cle. John Marshall 61, Bedford 58

Cle. St. Ignatius 73, Erie Cathedral Prep, Pa. 50

Clyde 84, Tiffin Columbian 74

Clyde 84, Tiffin Digital 74

Collins Western Reserve 83, Monroeville 66

Cols. Grandview Hts. 76, Caledonia River Valley 56

Cols. Hamilton Twp. 53, Bloom-Carroll 44

Cols. St. Charles 84, Ready 68

Cols. Upper Arlington 53, Dublin Coffman 41

Cols. Wellington 51, Cols. Bexley 45

Columbia Station Columbia 65, Oberlin Firelands 43

Columbus Grove 85, Harrod Allen E. 71

Convoy Crestview 65, Paulding 51

Copley 55, Medina Highland 42

Cortland Lakeview 73, Girard 50

Cortland Maplewood 57, Southington Chalker 54

Covington 61, Newton Local 46

Crestline 43, Loudonville 27

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 50, Parma Padua 38

Dalton 38, Smithville 35

Day. Chaminade Julienne 41, Cin. Purcell Marian 37

Day. Christian 51, Franklin Middletown Christian 41

Day. Jefferson 71, Yellow Springs 43

Defiance Ayersville 43, Holgate 40

Defiance Tinora 62, Sherwood Fairview 44

Delaware Hayes 50, Delaware Olentangy Berlin 28

Dola Hardin Northern 64, DeGraff Riverside 55

Dover 61, Coshocton 42

Doylestown Chippewa 47, Rittman 29

Dublin Scioto 51, Dublin Jerome 41

Edon 36, W. Unity Hilltop 20

Elyria Cath. 85, Parma Hts. Valley Forge 51

Fairview 66, Rocky River 48

Findlay Liberty-Benton 56, Leipsic 51, OT

Fostoria 43, Elmore Woodmore 37

Frankfort Adena 73, Bainbridge Paint Valley 46

Franklin 73, Day. Oakwood 71

Franklin Furnace Green 74, Willow Wood Symmes Valley 68

Fredericktown 60, Centerburg 58

Ft. Loramie 52, Botkins 34

Gahanna Lincoln 55, Pickerington Cent. 46

Galion Northmor 62, Sparta Highland 37

Gallipolis Gallia 69, Ironton Rock Hill 59

Garrettsville Garfield 73, Ravenna SE 49

Genoa Area 47, Rossford 44

Glouster Trimble 59, Waterford 51

Grafton Midview 68, Berea-Midpark 53

Green 53, Akr. Ellet 34

Greenwich S. Cent. 66, Norwalk St. Paul 60

Grove City Cent. Crossing 58, Galloway Westland 45

Hamilton 55, Cin. Oak Hills 43

Hamilton Badin 58, Kettering Alter 52

Hamilton New Miami 68, St. Bernard-Elmwood Place 48

Haviland Wayne Trace 47, Hicksville 38

Heartland Christian 71, Leetonia 55

Heath 51, Newark Cath. 39

Hilliard Bradley 48, Hilliard Darby 34

Houston 53, Russia 52

Howard E. Knox 72, Danville 30

Hudson 54, Stow-Munroe Falls 31

Hudson WRA 95, Garfield Hts. Trinity 59

Hunting Valley University 54, Gates Mills Gilmour 46

Independence 60, Burton Berkshire 34

Ironton St. Joseph 52, Portsmouth Clay 43

Jackson 87, Athens 57

Jackson Center 45, Sidney Fairlawn 42

Jamestown Greeneview 63, S. Charleston SE 47

Johnstown-Monroe 57, Hebron Lakewood 39

Kalida 47, Continental 31

Lakewood 65, Westlake 48

Lancaster Fairfield Union 45, Ashville Teays Valley 43, OT

Lancaster Fisher Cath. 62, Fairfield Christian 48

Lewis Center Olentangy 55, Powell Olentangy Liberty 53

Lewis Center Olentangy Orange 60, Westerville N. 55

Lewisburg Tri-County N. 62, Bradford 50

Lewistown Indian Lake 66, Spring. NW 60

Lexington 54, Mt. Vernon 47, OT

Liberty Twp. Lakota E. 64, W. Chester Lakota W. 57

Lima Perry 91, Lima Temple Christian 37

Lima Shawnee 81, Elida 41

Lima Sr. 122, Fremont Ross 67

Lisbon David Anderson 46, Hanoverton United 45

Lodi Cloverleaf 64, Ravenna 49

London 41, Plain City Jonathan Alder 38

Lorain Clearview 74, LaGrange Keystone 67, OT

Louisville 58, Warren Howland 25

Loveland 45, Cin. West Clermont 41

Lowellville 45, N. Jackson Jackson-Milton 34

Lucas 56, Kidron Cent. Christian 48

Lyndhurst Brush 74, Chardon 41

Macedonia Nordonia 58, Cuyahoga Falls 37

Mansfield Sr. 53, Mansfield Madison 38

Mansfield St. Peter’s 53, Mansfield Christian 31

Mantua Crestwood 83, Rootstown 45

Maria Stein Marion Local 47, Coldwater 30

Marietta 58, Warsaw River View 53

Marysville 59, Hilliard Davidson 54

Mason 75, Fairfield 58

Massillon Jackson 59, N. Can. Hoover 50, OT

Massillon Tuslaw 73, Akr. Manchester 59

Mayfield 67, Madison 65

McArthur Vinton County 61, Wellston 46

McDonald 70, Sebring McKinley 63

Mechanicsburg 46, Spring. NE 40

Medina 65, Elyria 59

Mentor 83, Shaker Hts. 79

Mentor Lake Cath. 75, Cle. VASJ 60

Metamora Evergreen 49, Archbold 35

Miamisburg 56, Kettering Fairmont 45

Middletown 59, Cin. Princeton 53

Middletown Fenwick 47, St. Bernard Roger Bacon 31

Middletown Madison Senior 80, Waynesville 68

Milton-Union 75, New Lebanon Dixie 58

Minford 66, McDermott Scioto NW 47

Minster 55, St. Henry 49

Mogadore 71, Youngs. Valley Christian 56

Mogadore Field 64, Akr. Springfield 41

Monroe 52, Bellbrook 50, OT

Mt. Blanchard Riverdale 58, Van Buren 43

Mt. Orab Western Brown 60, Williamsburg 34

Mt. Victory Ridgemont 59, Marion Elgin 51, 2OT

N. Baltimore 43, Vanlue 24

N. Bend (Cleves) Taylor 58, Cin. Finneytown 51

N. Royalton 58, Brecksville-Broadview Hts. 45

Napoleon 60, Maumee 57, OT

New Albany 70, Cols. Franklin Hts. 41

New Boston Glenwood 62, Portsmouth Notre Dame 35

New Bremen 43, Ft. Recovery 39

New Carlisle Tecumseh 63, Bellefontaine 53

New Concord John Glenn 50, New Lexington 30

New London 65, Ashland Crestview 52

New Middletown Spring. 70, Mineral Ridge 69

New Paris National Trail 59, Pitsburg Franklin-Monroe 47

New Philadelphia 56, Cambridge 40

New Riegel 53, Tiffin Calvert 33

Newark 55, Canal Winchester 52

Newton Falls 63, Campbell Memorial 40

Norton 67, Streetsboro 51

Norwalk 51, Bellevue 43

Oak Harbor 79, Castalia Margaretta 49

Oak Hill 43, Portsmouth W. 29

Oberlin 51, Sheffield Brookside 37

Old Fort 72, Bascom Hopewell-Loudon 45

Olmsted Falls 61, Avon 50

Orrville 34, Canal Fulton Northwest 33

Ottawa-Glandorf 72, Kenton 38

Painesville Riverside 53, Eastlake N. 47

Pandora-Gilboa 50, Cory-Rawson 46

Parkersburg South, W.Va. 45, Vincent Warren 34

Parma Hts. Holy Name 83, Parma 58

Pataskala Licking Hts. 63, Granville 56

Pataskala Watkins Memorial 58, Newark Licking Valley 44

Peebles 66, Washington C.H. Miami Trace 47

Pemberville Eastwood 56, Millbury Lake 38

Peninsula Woodridge 67, Akr. Coventry 52

Perrysburg 52, Sylvania Southview 49

Pettisville 45, Gorham Fayette 37

Pickerington N. 72, Grove City 40

Piketon 56, Chillicothe Huntington 27

Piqua 51, Troy 38

Plymouth 53, Ashland Mapleton 49

Poland Seminary 62, Niles McKinley 29

Pomeroy Meigs 77, Nelsonville-York 72

Port Clinton 66, Milan Edison 38

Portsmouth 72, Coal Grove Dawson-Bryant 60

Portsmouth Sciotoville 64, Latham Western 57

Proctorville Fairland 46, Ironton 33

Racine Southern 41, Reedsville Eastern 33

Reynoldsburg 61, Lancaster 56

Richfield Revere 93, Aurora 59

Richmond Edison 64, Bridgeport 44

Richwood N. Union 64, St. Paris Graham 50

Riverside Stebbins 65, W. Carrollton 63

Rockford Parkway 50, New Knoxville 38

Sandusky St. Mary 75, Lakeside Danbury 58

Sardinia Eastern Brown 64, Leesburg Fairfield 40

Seaman N. Adams 78, Lynchburg-Clay 48

Shekinah Christian 64, Genoa Christian 30

Shelby 81, Galion 48

Sidney 56, Greenville 42

Solon 78, Euclid 46

Spencerville 46, Delphos Jefferson 45

Spring. Shawnee 70, Spring. Kenton Ridge 55

Springboro 66, Lebanon 62

Springfield 62, Huber Hts. Wayne 49

St. Marys Memorial 54, Celina 37

Stewart Federal Hocking 77, Crown City S. Gallia 53

Struthers 78, Hubbard 60

Stryker 51, Montpelier 31

Sugar Grove Berne Union 59, Millersport 54

Sunbury Big Walnut 62, Groveport-Madison 60

Swanton 52, Delta 37

Tipp City Bethel 54, New Madison Tri-Village 46

Tipp City Tippecanoe 61, Vandalia Butler 52

Tol. Cent. Cath. 73, Tol. Whitmer 37

Tol. Ottawa Hills 62, Tol. Maumee Valley 54

Tol. St. Francis 59, Findlay 57

Tol. St. John’s 52, Oregon Clay 43

Tol. Start 64, Tol. Rogers 52

Trotwood-Madison 89, Clayton Northmont 62

Twinsburg 75, Wadsworth 50

Urbana 68, Bellefontaine Benjamin Logan 64, OT

Utica 49, Johnstown Northridge 35

Van Wert 72, Lima Bath 59

Versailles 48, Delphos St. John’s 38

Vienna Mathews 51, Warren Lordstown 43

W. Alexandria Twin Valley S. 51, Arcanum 49

W. Jefferson 38, Milford Center Fairbanks 37

W. Liberty-Salem 95, N. Lewisburg Triad 55

W. Union 55, Mowrystown Whiteoak 53

Wapakoneta 42, Defiance 38

Warren JFK 44, Youngs. Mooney 39

Warrensville Hts. 58, Maple Hts. 55

Watterson 48, Hartley 35

Wauseon 48, Hamler Patrick Henry 22

Waverly 68, Lucasville Valley 59

Waynesfield-Goshen 60, Sidney Lehman 41

Wellington 55, Sullivan Black River 44

West Salem Northwestern 107, Jeromesville Hillsdale 65

Westerville Cent. 63, Westerville S. 61

Wheelersburg 66, S. Webster 40

Whitehall-Yearling 66, Delaware Buckeye Valley 58, 2OT

Whitehouse Anthony Wayne 68, Sylvania Northview 47

Willard 54, Huron 43

Wooster Triway 58, Cuyahoga Falls CVCA 30

Worthington Christian 55, Gahanna Cols. Academy 28

Worthington Kilbourne 63, Thomas Worthington 55

Xenia 56, Fairborn 52

Youngs. Boardman 66, Youngs. Chaney High School 60

Youngs. Liberty 65, Warren Champion 50

Zanesville Maysville 67, McConnelsville Morgan 65

OVAC Playoffs=

2-A Consolation Final=

Salineville Southern 73, Clay-Battelle, W.Va. 65

4-A Consolation Final=

Cadiz Harrison Cent. 50, Martins Ferry 44

Consolation=

Bellaire 63, Toronto 57

Caldwell 85, Valley Wetzel, W.Va. 53

John Marshall, W.Va. 56, Wintersville Indian Creek 45

Lisbon Beaver 74, Brooke, W.Va. 53

Oak Glen, W.Va. 78, St. Clairsville 73

Sarahsville Shenandoah 69, Lore City Buckeye Trail 52

Trinity, W.Va. 80, Barnesville 58

Wellsville 65, Steubenville Cath. Cent. 45

Woodsfield Monroe Cent. 74, Beallsville 53

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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