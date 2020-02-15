BOYS PREP BASKETBALL=
Ada 74, Van Wert Lincolnview 54
Akr. Hoban 76, Akr. Buchtel 58
Albany Alexander 57, Bidwell River Valley 45
Alliance Marlington 68, Minerva 47
Amanda-Clearcreek 31, Circleville 26
Amherst Steele 48, N. Ridgeville 47
Antwerp 55, Edgerton 41
Apple Creek Waynedale 68, Creston Norwayne 54
Arlington 74, Arcadia 50
Ashland 60, Millersburg W. Holmes 47
Ashtabula Lakeside 64, Painesville Harvey 58
Atwater Waterloo 76, Berlin Center Western Reserve 40
Austintown Fitch 60, Warren Harding 54
Avon Lake 52, N. Olmsted 41
Baltimore Liberty Union 53, Circleville Logan Elm 48
Barberton 81, Tallmadge 47
Bay Village Bay 71, Parma Normandy 50
Beloit W. Branch 57, Salem 36
Bethel-Tate 54, Batavia 50
Blanchester 71, New Richmond 69
Bloomdale Elmwood 51, Tontogany Otsego 47, OT
Bowling Green 63, Holland Springfield 47
Brooklyn 83, N. Ridgeville Lake Ridge 56
Brookville 53, Germantown Valley View 52
Brunswick 54, Strongsville 44
Bryan 61, Liberty Center 58
Camden Preble Shawnee 72, Day. Northridge 65
Can. Glenoak 70, Massillon Perry 61
Can. McKinley 65, Uniontown Lake 51
Canal Winchester Harvest Prep 72, Zanesville Rosecrans 56
Canfield S. Range 63, Jefferson Area 46
Cardington-Lincoln 58, Mt. Gilead 56
Carrollton 62, Alliance 45
Casstown Miami E. 34, Union City Mississinawa Valley 33
Cedarville 63, Spring. Greenon 55
Centerville 72, Beavercreek 59
Chagrin Falls Kenston 61, Willoughby S. 56
Chesapeake 57, S. Point 35
Chesterland W. Geauga 65, Kirtland 61
Chillicothe 84, Greenfield McClain 47
Chillicothe Unioto 61, Williamsport Westfall 30
Chillicothe Zane Trace 71, Southeastern 45
Cin. Aiken 76, Cin. Shroder 69
Cin. Anderson 54, Kings Mills Kings 53
Cin. Clark Montessori 75, Norwood 50
Cin. College Prep. 54, Cin. Riverview East 50
Cin. Country Day 67, Miami Valley Christian Academy 35
Cin. Deer Park 97, Reading 51
Cin. Elder 49, Cin. La Salle 48
Cin. Gamble Montessori 72, Cin. Oyler 45
Cin. Hills Christian Academy 47, Cin. Christian 46
Cin. Hughes 75, Cin. Western Hills 69
Cin. Mariemont 57, Cin. Madeira 44
Cin. McNicholas 40, Day. Carroll 39
Cin. Moeller 57, Cin. St. Xavier 51
Cin. Mt. Healthy 66, Trenton Edgewood 41
Cin. NW 53, Harrison 48
Cin. Summit Country Day 50, Cin. N. College Hill 39
Cin. Sycamore 63, Cin. Colerain 44
Cin. Taft 81, Cin. Woodward 57
Cin. Turpin 53, Milford 37
Cin. Walnut Hills 71, Cin. Withrow 52
Cin. Winton Woods 78, Day. Thurgood Marshall 73
Cin. Wyoming 65, Cin. Indian Hill 38
Cle. Cent. Cath. 71, Cle. Benedictine 65
Cle. Hts. 81, E. Cle. Shaw 66
Cle. Hts. Lutheran E. 124, Cle. Hay 75
Cle. John Marshall 61, Bedford 58
Cle. St. Ignatius 73, Erie Cathedral Prep, Pa. 50
Clyde 84, Tiffin Columbian 74
Clyde 84, Tiffin Digital 74
Collins Western Reserve 83, Monroeville 66
Cols. Grandview Hts. 76, Caledonia River Valley 56
Cols. Hamilton Twp. 53, Bloom-Carroll 44
Cols. St. Charles 84, Ready 68
Cols. Upper Arlington 53, Dublin Coffman 41
Cols. Wellington 51, Cols. Bexley 45
Columbia Station Columbia 65, Oberlin Firelands 43
Columbus Grove 85, Harrod Allen E. 71
Convoy Crestview 65, Paulding 51
Copley 55, Medina Highland 42
Cortland Lakeview 73, Girard 50
Cortland Maplewood 57, Southington Chalker 54
Covington 61, Newton Local 46
Crestline 43, Loudonville 27
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 50, Parma Padua 38
Dalton 38, Smithville 35
Day. Chaminade Julienne 41, Cin. Purcell Marian 37
Day. Christian 51, Franklin Middletown Christian 41
Day. Jefferson 71, Yellow Springs 43
Defiance Ayersville 43, Holgate 40
Defiance Tinora 62, Sherwood Fairview 44
Delaware Hayes 50, Delaware Olentangy Berlin 28
Dola Hardin Northern 64, DeGraff Riverside 55
Dover 61, Coshocton 42
Doylestown Chippewa 47, Rittman 29
Dublin Scioto 51, Dublin Jerome 41
Edon 36, W. Unity Hilltop 20
Elyria Cath. 85, Parma Hts. Valley Forge 51
Fairview 66, Rocky River 48
Findlay Liberty-Benton 56, Leipsic 51, OT
Fostoria 43, Elmore Woodmore 37
Frankfort Adena 73, Bainbridge Paint Valley 46
Franklin 73, Day. Oakwood 71
Franklin Furnace Green 74, Willow Wood Symmes Valley 68
Fredericktown 60, Centerburg 58
Ft. Loramie 52, Botkins 34
Gahanna Lincoln 55, Pickerington Cent. 46
Galion Northmor 62, Sparta Highland 37
Gallipolis Gallia 69, Ironton Rock Hill 59
Garrettsville Garfield 73, Ravenna SE 49
Genoa Area 47, Rossford 44
Glouster Trimble 59, Waterford 51
Grafton Midview 68, Berea-Midpark 53
Green 53, Akr. Ellet 34
Greenwich S. Cent. 66, Norwalk St. Paul 60
Grove City Cent. Crossing 58, Galloway Westland 45
Hamilton 55, Cin. Oak Hills 43
Hamilton Badin 58, Kettering Alter 52
Hamilton New Miami 68, St. Bernard-Elmwood Place 48
Haviland Wayne Trace 47, Hicksville 38
Heartland Christian 71, Leetonia 55
Heath 51, Newark Cath. 39
Hilliard Bradley 48, Hilliard Darby 34
Houston 53, Russia 52
Howard E. Knox 72, Danville 30
Hudson 54, Stow-Munroe Falls 31
Hudson WRA 95, Garfield Hts. Trinity 59
Hunting Valley University 54, Gates Mills Gilmour 46
Independence 60, Burton Berkshire 34
Ironton St. Joseph 52, Portsmouth Clay 43
Jackson 87, Athens 57
Jackson Center 45, Sidney Fairlawn 42
Jamestown Greeneview 63, S. Charleston SE 47
Johnstown-Monroe 57, Hebron Lakewood 39
Kalida 47, Continental 31
Lakewood 65, Westlake 48
Lancaster Fairfield Union 45, Ashville Teays Valley 43, OT
Lancaster Fisher Cath. 62, Fairfield Christian 48
Lewis Center Olentangy 55, Powell Olentangy Liberty 53
Lewis Center Olentangy Orange 60, Westerville N. 55
Lewisburg Tri-County N. 62, Bradford 50
Lewistown Indian Lake 66, Spring. NW 60
Lexington 54, Mt. Vernon 47, OT
Liberty Twp. Lakota E. 64, W. Chester Lakota W. 57
Lima Perry 91, Lima Temple Christian 37
Lima Shawnee 81, Elida 41
Lima Sr. 122, Fremont Ross 67
Lisbon David Anderson 46, Hanoverton United 45
Lodi Cloverleaf 64, Ravenna 49
London 41, Plain City Jonathan Alder 38
Lorain Clearview 74, LaGrange Keystone 67, OT
Louisville 58, Warren Howland 25
Loveland 45, Cin. West Clermont 41
Lowellville 45, N. Jackson Jackson-Milton 34
Lucas 56, Kidron Cent. Christian 48
Lyndhurst Brush 74, Chardon 41
Macedonia Nordonia 58, Cuyahoga Falls 37
Mansfield Sr. 53, Mansfield Madison 38
Mansfield St. Peter’s 53, Mansfield Christian 31
Mantua Crestwood 83, Rootstown 45
Maria Stein Marion Local 47, Coldwater 30
Marietta 58, Warsaw River View 53
Marysville 59, Hilliard Davidson 54
Mason 75, Fairfield 58
Massillon Jackson 59, N. Can. Hoover 50, OT
Massillon Tuslaw 73, Akr. Manchester 59
Mayfield 67, Madison 65
McArthur Vinton County 61, Wellston 46
McDonald 70, Sebring McKinley 63
Mechanicsburg 46, Spring. NE 40
Medina 65, Elyria 59
Mentor 83, Shaker Hts. 79
Mentor Lake Cath. 75, Cle. VASJ 60
Metamora Evergreen 49, Archbold 35
Miamisburg 56, Kettering Fairmont 45
Middletown 59, Cin. Princeton 53
Middletown Fenwick 47, St. Bernard Roger Bacon 31
Middletown Madison Senior 80, Waynesville 68
Milton-Union 75, New Lebanon Dixie 58
Minford 66, McDermott Scioto NW 47
Minster 55, St. Henry 49
Mogadore 71, Youngs. Valley Christian 56
Mogadore Field 64, Akr. Springfield 41
Monroe 52, Bellbrook 50, OT
Mt. Blanchard Riverdale 58, Van Buren 43
Mt. Orab Western Brown 60, Williamsburg 34
Mt. Victory Ridgemont 59, Marion Elgin 51, 2OT
N. Baltimore 43, Vanlue 24
N. Bend (Cleves) Taylor 58, Cin. Finneytown 51
N. Royalton 58, Brecksville-Broadview Hts. 45
Napoleon 60, Maumee 57, OT
New Albany 70, Cols. Franklin Hts. 41
New Boston Glenwood 62, Portsmouth Notre Dame 35
New Bremen 43, Ft. Recovery 39
New Carlisle Tecumseh 63, Bellefontaine 53
New Concord John Glenn 50, New Lexington 30
New London 65, Ashland Crestview 52
New Middletown Spring. 70, Mineral Ridge 69
New Paris National Trail 59, Pitsburg Franklin-Monroe 47
New Philadelphia 56, Cambridge 40
New Riegel 53, Tiffin Calvert 33
Newark 55, Canal Winchester 52
Newton Falls 63, Campbell Memorial 40
Norton 67, Streetsboro 51
Norwalk 51, Bellevue 43
Oak Harbor 79, Castalia Margaretta 49
Oak Hill 43, Portsmouth W. 29
Oberlin 51, Sheffield Brookside 37
Old Fort 72, Bascom Hopewell-Loudon 45
Olmsted Falls 61, Avon 50
Orrville 34, Canal Fulton Northwest 33
Ottawa-Glandorf 72, Kenton 38
Painesville Riverside 53, Eastlake N. 47
Pandora-Gilboa 50, Cory-Rawson 46
Parkersburg South, W.Va. 45, Vincent Warren 34
Parma Hts. Holy Name 83, Parma 58
Pataskala Licking Hts. 63, Granville 56
Pataskala Watkins Memorial 58, Newark Licking Valley 44
Peebles 66, Washington C.H. Miami Trace 47
Pemberville Eastwood 56, Millbury Lake 38
Peninsula Woodridge 67, Akr. Coventry 52
Perrysburg 52, Sylvania Southview 49
Pettisville 45, Gorham Fayette 37
Pickerington N. 72, Grove City 40
Piketon 56, Chillicothe Huntington 27
Piqua 51, Troy 38
Plymouth 53, Ashland Mapleton 49
Poland Seminary 62, Niles McKinley 29
Pomeroy Meigs 77, Nelsonville-York 72
Port Clinton 66, Milan Edison 38
Portsmouth 72, Coal Grove Dawson-Bryant 60
Portsmouth Sciotoville 64, Latham Western 57
Proctorville Fairland 46, Ironton 33
Racine Southern 41, Reedsville Eastern 33
Reynoldsburg 61, Lancaster 56
Richfield Revere 93, Aurora 59
Richmond Edison 64, Bridgeport 44
Richwood N. Union 64, St. Paris Graham 50
Riverside Stebbins 65, W. Carrollton 63
Rockford Parkway 50, New Knoxville 38
Sandusky St. Mary 75, Lakeside Danbury 58
Sardinia Eastern Brown 64, Leesburg Fairfield 40
Seaman N. Adams 78, Lynchburg-Clay 48
Shekinah Christian 64, Genoa Christian 30
Shelby 81, Galion 48
Sidney 56, Greenville 42
Solon 78, Euclid 46
Spencerville 46, Delphos Jefferson 45
Spring. Shawnee 70, Spring. Kenton Ridge 55
Springboro 66, Lebanon 62
Springfield 62, Huber Hts. Wayne 49
St. Marys Memorial 54, Celina 37
Stewart Federal Hocking 77, Crown City S. Gallia 53
Struthers 78, Hubbard 60
Stryker 51, Montpelier 31
Sugar Grove Berne Union 59, Millersport 54
Sunbury Big Walnut 62, Groveport-Madison 60
Swanton 52, Delta 37
Tipp City Bethel 54, New Madison Tri-Village 46
Tipp City Tippecanoe 61, Vandalia Butler 52
Tol. Cent. Cath. 73, Tol. Whitmer 37
Tol. Ottawa Hills 62, Tol. Maumee Valley 54
Tol. St. Francis 59, Findlay 57
Tol. St. John’s 52, Oregon Clay 43
Tol. Start 64, Tol. Rogers 52
Trotwood-Madison 89, Clayton Northmont 62
Twinsburg 75, Wadsworth 50
Urbana 68, Bellefontaine Benjamin Logan 64, OT
Utica 49, Johnstown Northridge 35
Van Wert 72, Lima Bath 59
Versailles 48, Delphos St. John’s 38
Vienna Mathews 51, Warren Lordstown 43
W. Alexandria Twin Valley S. 51, Arcanum 49
W. Jefferson 38, Milford Center Fairbanks 37
W. Liberty-Salem 95, N. Lewisburg Triad 55
W. Union 55, Mowrystown Whiteoak 53
Wapakoneta 42, Defiance 38
Warren JFK 44, Youngs. Mooney 39
Warrensville Hts. 58, Maple Hts. 55
Watterson 48, Hartley 35
Wauseon 48, Hamler Patrick Henry 22
Waverly 68, Lucasville Valley 59
Waynesfield-Goshen 60, Sidney Lehman 41
Wellington 55, Sullivan Black River 44
West Salem Northwestern 107, Jeromesville Hillsdale 65
Westerville Cent. 63, Westerville S. 61
Wheelersburg 66, S. Webster 40
Whitehall-Yearling 66, Delaware Buckeye Valley 58, 2OT
Whitehouse Anthony Wayne 68, Sylvania Northview 47
Willard 54, Huron 43
Wooster Triway 58, Cuyahoga Falls CVCA 30
Worthington Christian 55, Gahanna Cols. Academy 28
Worthington Kilbourne 63, Thomas Worthington 55
Xenia 56, Fairborn 52
Youngs. Boardman 66, Youngs. Chaney High School 60
Youngs. Liberty 65, Warren Champion 50
Zanesville Maysville 67, McConnelsville Morgan 65
OVAC Playoffs=
2-A Consolation Final=
Salineville Southern 73, Clay-Battelle, W.Va. 65
4-A Consolation Final=
Cadiz Harrison Cent. 50, Martins Ferry 44
Consolation=
Bellaire 63, Toronto 57
Caldwell 85, Valley Wetzel, W.Va. 53
John Marshall, W.Va. 56, Wintersville Indian Creek 45
Lisbon Beaver 74, Brooke, W.Va. 53
Oak Glen, W.Va. 78, St. Clairsville 73
Sarahsville Shenandoah 69, Lore City Buckeye Trail 52
Trinity, W.Va. 80, Barnesville 58
Wellsville 65, Steubenville Cath. Cent. 45
Woodsfield Monroe Cent. 74, Beallsville 53
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/