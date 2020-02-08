Saturday’s Scores

Sports
Associated Press0

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. East 84, Barberton 73

Anna 76, Clarksville Clinton-Massie 54

Antwerp 65, Edon 38

Arcadia 59, Lakeside Danbury 56

Archbold 48, Napoleon 33

Ashland Crestview 52, Mansfield Christian 38

Avon Lake 63, Bay Village Bay 46

Barnesville 78, Martins Ferry 66

Beverly Ft. Frye 57, Zanesville W. Muskingum 45

Bloom-Carroll 51, Ashville Teays Valley 46

Bluffton 38, Mt. Blanchard Riverdale 33

Botkins 69, Waynesfield-Goshen 41

Can. Cent. Cath. 59, Zanesville 38

Canal Winchester Harvest Prep 88, Sugar Grove Berne Union 54

Carey 55, New Washington Buckeye Cent. 40

Carlisle 59, W. Alexandria Twin Valley S. 52

Chardon 75, Kirtland 72

Cin. Elder 52, Cooper, Ky. 32

Cin. La Salle 44, Cin. McNicholas 40

Cin. Moeller 62, Cin. Turpin 41

Cin. St. Xavier 61, Middletown Fenwick 35

Circleville Logan Elm 55, Amanda-Clearcreek 47

Coal Grove Dawson-Bryant 62, Ironton St. Joseph 56

Coldwater 59, Van Wert Lincolnview 52

Collins Western Reserve 58, Sandusky Perkins 42

Cols. Grandview Hts. 50, Cols. Bexley 34

Cols. St. Charles 71, Cols. Centennial 61

Columbus Grove 42, Jackson Center 40, OT

Day. Belmont 60, Cin. Summit Country Day 40

DeGraff Riverside 64, Spring. NE 55

Defiance 51, Tol. Whitmer 42

Delaware Olentangy Berlin 50, Cols. Horizon Science 35

Findlay 70, Elida 62

Findlay Liberty-Benton 48, Tol. Ottawa Hills 39

Frankfort Adena 79, Leesburg Fairfield 67

Fremont St. Joseph 68, Dola Hardin Northern 45

Ft. Loramie 60, Lima Perry 42

Georgetown 63, Lynchburg-Clay 58

Glouster Trimble 53, Albany Alexander 42

Greenwich S. Cent. 75, Milan Edison 33

Hamilton Badin 53, Hamilton Ross 37

Hartley 54, Cols. Linden-McKinley 53

Haviland Wayne Trace 47, Convoy Crestview 32

Hicksville 48, Pettisville 37

Hilliard Bradley 68, Hilliard Davidson 29

Hillsboro 71, Greenfield McClain 36

Kalida 60, Defiance Ayersville 28

Lancaster Fairfield Union 47, Cols. Hamilton Twp. 37

Leipsic 81, Vanlue 43

Lima Bath 46, New Knoxville 25

Lima Shawnee 73, Ft. Recovery 43

Lima Sr. 82, Mansfield Sr. 54

Louisville Aquinas 57, Mansfield St. Peter’s 48

Lucas 53, Creston Norwayne 51

Maria Stein Marion Local 54, Spencerville 51, 2OT

Marion Catholic 62, Madison East, Wis. 50

Marion Pleasant 66, Galion 52

Marysville 57, Mt. Vernon 45

McGuffey Upper Scioto Valley 55, Cory-Rawson 34

N. Baltimore 58, Continental 46

N. Robinson Col. Crawford 57, Morral Ridgedale 34

New Boston Glenwood 73, Latham Western 59

New Hope Christian 60, Beaver Eastern 59

New London 46, Sullivan Black River 34

Newark 66, Pickerington Cent. 54

Oak Harbor 48, Bellevue 20

Oberlin 73, Cle. Lincoln W. 48

Ontario 62, Marion Harding 44

Ottawa-Glandorf 55, Bryan 43

Paulding 56, Liberty Center 42

Peebles 83, Manchester 31

Penn Hills, Pa. 62, SPIRE 57

Sandusky St. Mary 79, Norwalk St. Paul 70

Shelby 76, Bellville Clear Fork 68

Solon 48, Painesville Harvey 40

Spring Valley, W.Va. 64, S. Point 49

St. Marys Memorial 47, Minster 39

Sunbury Big Walnut 65, Caledonia River Valley 46

Sycamore Mohawk 72, Attica Seneca E. 54

Thornville Sheridan 60, Lancaster 57

Tiffin Columbian 69, Port Clinton 48

Tol. Christian 68, Stryker 50

Tol. Emmanuel Baptist 63, Montpelier 40

Tol. Rogers 62, Rossford 46

Upper Sandusky 113, Bucyrus 41

Van Buren 49, Miller City 46

Van Wert 66, St. Henry 49

Vincent Warren 64, Parkersburg Catholic, W.Va. 62

W. Unity Hilltop 54, Sherwood Fairview 50

Washington C.H. Miami Trace 57, Washington C.H. 26

Waterford 69, Wood County Christian, W.Va. 44

Whitehall-Yearling 71, Gahanna Cols. Academy 57

Willard 89, West Salem Northwestern 70

Wooster 52, Orrville 36

Worthington Christian 44, Delaware Buckeye Valley 41, OT

Zoarville Tuscarawas Valley 95, Bowerston Conotton Valley 32

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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