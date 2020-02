Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Chicago (Noble Street Charter/Rauner) 69, Chicago (Noble/DRW Trading) 61

Chicago (Solorio Academy) 63, Lake View 31

Latin 58, North Shore Country Day 38

Marquette Manor Baptist Academy 76, Danville (First Baptist Christian) 37

Mooseheart 72, Walther Christian Academy 35

CPL Tournament=

Championship Second Round=

Curie 86, Chicago Marshall 55

Morgan Park 93, Westinghouse 79

Simeon 59, Farragut 54

Lincoln-Way West High School Showdown=

Oak Forest 64, Thornton Fractional North 56

Little Ten Conference Tournament=

Semifinal=

Indian Creek 78, Amboy-LaMoille 38

GIRLS PREP BASKETBALL=

Altamont 62, Centralia Christ Our Rock 33

Auburn 53, Riverton 27

Century 62, Mounds Meridian 55

Christian Liberty Academy 59, Schaumburg Christian 44

Danville (First Baptist Christian) 43, Marquette Manor Baptist Academy 36

Francis Parker 43, Evanston (Beacon Academy) 16

Illini Bluffs 59, Brimfield 47

Illinois Lutheran 48, St. Anne 18

Mother McAuley 60, De La Salle 33

Mount Vernon 56, Marion 32

Normal University 67, Eisenhower 56

North Clay 49, Windsor/ Stew-Stras co-op (BKB) 47

Thornridge 51, Rich East 44

Urbana University 50, Bloomington Christian 39

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/