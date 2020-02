Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Buchtel 60, Akr. Kenmore-Garfield 48

Akr. Coventry 54, Peninsula Woodridge 40

Akr. Hoban 64, STVM 38

Alliance Marlington 44, Minerva 37

Ashtabula Lakeside 55, Ashtabula Edgewood 36

Aurora 61, Richfield Revere 42

Avon Lake 39, Amherst Steele 37

Beloit W. Branch 50, Salem 42

Berea-Midpark 38, N. Ridgeville 25

Berlin Hiland 96, W. Lafayette Ridgewood 6

Brecksville-Broadview Hts. 50, N. Royalton 44

Brookfield 57, Newton Falls 43

Burton Berkshire 64, Fairport Harbor Harding 34

Caledonia River Valley 71, Delaware Buckeye Valley 41

Can. Cent. Cath. 45, Warren JFK 43

Canfield 38, Youngs. Boardman 31

Carrollton 45, Alliance 26

Chagrin Falls 38, Gates Mills Hawken 30

Chardon 52, Mayfield 41

Chardon NDCL 46, Mentor Lake Cath. 32

Cin. Anderson 48, Cin. West Clermont 36

Cin. Country Day 63, Cin. N. College Hill 30

Cin. Princeton 50, Cin. Sycamore 36

Cin. Purcell Marian 45, St. Bernard Roger Bacon 17

Cin. Summit Country Day 62, Cin. Clark Montessori 27

Clarksville Clinton-Massie 60, Lees Creek E. Clinton 49

Cle. St. Joseph 53, Cle. Hts. Beaumont 43

Cols. Franklin Hts. 39, Cols. Hamilton Twp. 38

Cuyahoga Falls CVCA 53, Orrville 34

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 56, Bay Village Bay 47

Danville 68, Howard E. Knox 60

Day. Carroll 50, Kettering Alter 33

Day. Chaminade Julienne 56, Middletown Fenwick 46

Day. Dunbar 62, Day. Meadowdale 26

Dresden Tri-Valley 91, Crooksville 15

E. Palestine 74, Racine Southern 27

Eastlake N. 69, Willoughby S. 38

Elyria Cath. 55, Rocky River 28

Fredericktown 55, Centerburg 41

Galion 46, Bucyrus 40

Garfield Hts. Trinity 66, Brooklyn 32

Garrettsville Garfield 62, Ravenna SE 57

Grafton Midview 45, N. Olmsted 32

Granville 28, Cols. Bexley 27

Greenville 53, W. Carrollton 43

Hartville Lake Center Christian 69, Akr. Elms 15

Hebron Lakewood 60, Baltimore Liberty Union 43

Independence 47, Rocky River Lutheran W. 31

Jackson 43, Athens 40

Johnstown Northridge 58, Lancaster Fisher Cath. 43

Kansas Lakota 47, Tiffin Calvert 43, OT

Kettering Fairmont 43, Centerville 41, OT

Kirtland 63, Middlefield Cardinal 17

Lodi Cloverleaf 51, Ravenna 30

Logan 52, Pataskala Watkins Memorial 49

London 56, Spring. Kenton Ridge 36

Lorain Clearview 52, LaGrange Keystone 28

Loveland 79, Cin. Withrow 19

Lyndhurst Brush 58, Chagrin Falls Kenston 40

Macedonia Nordonia 44, Cuyahoga Falls 27

Madison 51, Painesville Riverside 42

Magnolia Sandy Valley 67, Strasburg-Franklin 38

Marietta 62, Warsaw River View 34

Mason 53, Cin. Colerain 34

Massillon Jackson 56, Green 35

Massillon Tuslaw 58, Sugarcreek Garaway 28

McConnelsville Morgan 65, Pomeroy Meigs 43

Medina Highland 52, Copley 34

Mogadore Field 58, Akr. Springfield 50

New Carlisle Tecumseh 71, Bellefontaine 27

New Lexington 48, Zanesville W. Muskingum 43

Newark Licking Valley 64, Fairfield Christian 43

Norton 53, Streetsboro 35

Oberlin Firelands 44, Columbia Station Columbia 37

Orange 53, Beachwood 48

Orwell Grand Valley 59, Wickliffe 26

Parma 57, Fairview 42

Parma Normandy 33, Parma Hts. Holy Name 24

Pataskala Licking Hts. 54, Heath 43

Perry 85, Painesville Harvey 34

Richwood N. Union 60, Urbana 19

Rootstown 52, Mantua Crestwood 41

Sheffield Brookside 58, Oberlin 34

Sparta Highland 43, Galion Northmor 26

St. Bernard-Elmwood Place 52, Miami Valley Christian Academy 45

Stewart Federal Hocking 58, Zanesville Rosecrans 41

Stow-Munroe Falls 52, Hudson 35

Sugar Grove Berne Union 52, Johnstown-Monroe 27

Tallmadge 57, Barberton 48

Tipp City Tippecanoe 54, Sidney 44

Tol. Rogers 65, Tol. Scott 30

Trenton Edgewood 39, Morrow Little Miami 36

Uniontown Lake 54, Massillon 27

Vandalia Butler 42, Xenia 20

W. Chester Lakota W. 58, Cin. Oak Hills 54

Wadsworth 53, Twinsburg 32

Warren Champion 45, Leavittsburg LaBrae 37

Warren Harding 71, Austintown Fitch 37

Warrensville Hts. 90, Maple Hts. 53

Washington C.H. Miami Trace 45, Lynchburg-Clay 37

Westlake 65, Avon 52

Youngs. Mooney 56, Canfield S. Range 46

Youngs. Valley Christian 53, Mogadore 26

Zanesville 54, Byesville Meadowbrook 30

Zanesville Maysville 64, Philo 36

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Youngs. East vs. Warren Lordstown, ccd.

