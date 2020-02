Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Bloomington Christian 47, Lowpoint-Washburn 36

Carmel 70, Julian 38

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 66, Chicago (Noble Street/Butler) 64

Chicago (Noble Street Charter/Comer) 56, Chicago (Noble Street Charter/UIC) 38

Chicago (Noble Street Charter/Johnson) 47, Chicago (Noble Street Charter/Rowe-Clark) 36

Chicago CICS-Ellison 68, Holy Trinity 64

Edwardsville 53, Gateway, Mo. 35

Elgin Academy 59, Aurora Math-Science 46

Evanston (Beacon Academy) 58, St. Francis de Sales 44

Johnston City 63, Zeigler-Royalton 55

Lake Forest Academy 80, Crossroads Christian Academy 63

Lanark Eastland 63, West Carroll 29

Lena-Winslow 55, River Ridge/Scales Mound 34

Lovejoy 68, Riverview Gardens, Mo. 63

Metro-East Lutheran 75, Centralia Christ Our Rock 60

Oak Forest 65, Chicago Ag Science 42

Payton 39, Northside Prep 36

Polo 58, Durand 38

Raby 73, Douglass 64

Shepard 61, Manteno 48

Universal 69, Islamic Foundation 22

CIC Conference Tournament=

Warrensburg-Latham 57, Sullivan 47

Little Ten Conference Tournament=

Hinckley-Big Rock 63, Leland 26

Newark 67, Earlville 41

Somonauk 61, Kirkland Hiawatha 36

GIRLS PREP BASKETBALL=

ALAH 56, Decatur Lutheran (LSA) 19

Alden-Hebron 41, Wisconsin School for the Deaf, Wis. 25

Aledo (Mercer County) 82, Wethersfield 48

Altamont 57, Neoga 47

Amundsen 58, Gage Park 17

Annawan 63, Galva 28

Antioch 40, Woodstock North 39

Beecher 57, Donovan 28

Bethalto Civic Memorial 66, Waterloo 22

Bolingbrook 62, Marist 57

Bowen 53, Chicago (UNO/Garcia) Charter High School 22

Breese Central 53, Trenton Wesclin 24

Breese Mater Dei 51, Teutopolis 47

Brimfield 49, Elmwood 28

Burlington Central 51, Crystal Lake South 35

Cairo 70, Elverado 46

Canton 47, Peoria Manual 38

Carlinville 33, South County 27

Carlinville 33, Waverly 27

Cary-Grove 42, Crystal Lake Central 26

Century 57, Agape Christian 14

Chicago (Noble Street Charter/Comer) 64, Chicago (Noble Street Charter/UIC) 28

Chicago (Noble Street/Butler) 50, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 37

Chicago Christian 57, Guerin 21

Chicago Little Village 54, Chicago (Marine Military Academy) 38

Chicago Perspectives/Joslin 49, Steinmetz 29

Colfax Ridgeview 63, Eureka 58

Cristo Rey 32, Chicago Our Lady of Tepeyac 12

Dundee-Crown 57, McHenry 36

Dwight 47, Cissna Park 31

Earlville 54, DePue 11

Edwardsville 64, Lutheran North, Mo. 34

Effingham St. Anthony 66, North Clay 64

El Paso-Gridley 42, LeRoy 33

Eldorado 49, Fairfield 28

Fairbury Prairie Central 68, Illinois Valley Central 32

Fieldcrest 57, Midland 25

Fithian Oakwood 54, Georgetown-Ridge Farm 11

Freeburg 57, Columbia 25

Fulton 43, Rockridge 32

Goreville 46, Sesser-Valier 38

Grant 52, Woodstock Marian 43

Grant Park 27, St. Anne 15

Grayslake Central 55, Vernon Hills 37

Hamilton County 43, Carmi White County 25

Harrisburg 45, Murphysboro/Elverado 23

Harvest Christian Academy 55, South Beloit 37

Havana 42, Astoria (Table Grove VIT) 33

Heritage 46, Illinois Lutheran 32

Heyworth 44, Fisher 42

Hillsboro 55, Nokomis 32

Holy Trinity 26, CICS-Northtown 23

Hoopeston Area High School 29, Armstrong 18

Huntley 52, Algonquin (Jacobs) 30

Illini Bluffs 64, Roanoke-Benson 25

Illini West (Carthage) 63, Beardstown 17

Indian Creek 43, Princeton 22

Jacksonville Routt 56, Calhoun 45

Kirkland Hiawatha 41, Mooseheart 34

Lewistown 90, Bushnell (B.-Prairie City) 37

Lexington 64, Downs Tri-Valley 41

Liberty 73, Macomb 53

Litchfield 41, North-Mac 31

Marissa/Coulterville 58, Dupo 51

Massac County 62, Paducah Tilghman, Ky. 56

McGivney Catholic High School 44, McCluer North, Mo. 37

Monmouth-Roseville 67, Warsaw West Hancock 58

Nazareth 50, Metea Valley 44

New Trier 53, Prospect 50

Newark 62, Gardner-South Wilmington 47

Newton 59, Palestine 37

North Greene 52, Greenfield 48

Okawville 37, Carlyle 30

Ottawa Marquette 51, LaMoille 26

Pana 61, Danville 53

Paxton-Buckley-Loda 50, Gibson City-Melvin-Sibley 37

Peoria Christian 45, Peoria Heights (Quest) 30

Petersburg PORTA 46, Auburn 43

Pittsfield 51, Camp Point Central 43

Pleasant Plains 47, Springfield Lutheran 20

Prairie Ridge 50, Hampshire 42

Princeville 58, Biggsville West Central 43

Proviso West 62, Clemente 36

Riverdale 32, Sherrard 17

Riverside-Brookfield 57, De La Salle 46

Rock Falls 56, Moline 48

Rockford Christian 52, Somonauk 23

Round Lake 47, Woodlands Academy 19

Stagg 56, Oak Lawn Community 46

Stanford Olympia 52, Pontiac 43

Stark County 61, Oneida (ROWVA) 27

Staunton 54, East Alton-Wood River 39

Streator 55, Herscher 22

Thornton Fractional South 47, Rich Central 42

Tolono Unity 53, Monticello 43

Triad 55, Granite City 43

Urbana University 51, Calvary Christian Academy 31

Villa Grove-Heritage Coop 63, Cumberland 33

Williamsville 55, Mt. Pulaski 38

Windsor/ Stew-Stras co-op (BKB) 48, Ramsey 28

Woodlawn 79, Christopher 47

