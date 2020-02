BOYS PREP BASKETBALL=

Addison Trail 77, Willowbrook 70

Aurora (West Aurora) 48, Yorkville 47

Bensenville (Fenton) 49, West Chicago 38

Bradley-Bourbonnais 53, Andrew 50

Brother Rice 45, DePaul College Prep 40

Burlington Central 57, Dundee-Crown 52

Cary-Grove 63, Crystal Lake South 53

Chicago (Lane) 85, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 64

Cissna Park 64, Watseka (coop) 47

Decatur MacArthur 61, Chatham Glenwood 58, OT

Deer Creek-Mackinaw 57, Gibson City-Melvin-Sibley 29

Dunlap 45, Pekin 40

Edinburg (Coop) BK 65, Pawnee 59

Fairfield 87, Johnston City 49

Fieldcrest 59, Colfax Ridgeview 50

Foreman 58, Chicago Academy 43

Gardner-South Wilmington 37, Donovan 23

Glenbard South 60, Streamwood 57

Harvest Christian Academy 52, Christian Liberty Academy 39

Harvey Thornton 57, Rich Central 31

Havana 81, Illini Central 49

Holy Trinity 73, CICS-Northtown 50

Homewood-Flossmoor 54, Sandburg 49

Huntley 63, McHenry 45

Kankakee 77, Thornridge 45

Kewanee 67, Erie/Prophetstown 47

LaMoille 67, Leland 6

Lake Forest Academy 65, Hudson WRA, Ohio 54

Lake Park 53, Batavia 35

Lemont 75, Stagg 37

Lincoln-Way East 67, Lincoln Way Central 56

Maine West 48, Highland Park 45

Marian Catholic (Chicago Heights) 56, Woodstock Marian 20

Montini 68, Providence-St. Mel 27

Mounds Meridian 58, Elverado 48

Naperville North 62, Waubonsie Valley 53

New Berlin 48, Maroa-Forsyth 36

New Trier 61, Maine South 26

Normal University 53, Springfield 47

Northridge Prep 40, Elgin Academy 33

Oak Forest 53, Tinley Park 39

Orion 67, Riverdale 34

Oswego East 58, Minooka 43

Ottawa 68, Streator 62

Paxton-Buckley-Loda 56, Tuscola 39

Plano 69, Coal City 62

Pontiac 65, Monticello 63

Quest Academy 75, Mendon Unity 36

Ridgewood 55, Westmont 48

Rockford Christian Life 68, Forreston 44

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 62, Jacksonville 44

Schurz 83, Fenger 71

Shepard 59, Argo 44

Springfield Lanphier 69, Eisenhower 48

Springfield Southeast 73, Rochester 44

St. Bede 79, Bureau Valley 67

St. Charles East 71, Glenbard North 47

St. Charles North 66, Wheaton North 44

St. Joseph-Ogden 56, Fairbury Prairie Central 49

St. Patrick 49, Marist 43

Taft 50, Douglass 24

Tremont 57, Flanagan 47

Vernon Hills 49, Deerfield 46

Wauconda 67, Antioch 55

West Frankfort 37, Harrisburg 35

Wheaton Warrenville South 49, Geneva 45

Winnebago 79, Hall 48

Beardstown Tournament=

Concord (Triopia) 63, North Greene 43

Greater Egyptian Conference Tournament=

Seventh=

Thompsonville 55, Galatia 49

Lincoln Prairie Tournament=

Tri-County 69, Cerro Gordo 43

Lincoln Trail Conference Tournament=

Monmouth United 66, Ridgewood 57

Litlle Illini Conference Tournament=

Consolation=

Newton 53, Lawrenceville 51

Little Illini Conference Tournament=

Third=

Marshall 69, Robinson 57

National Trail Conference Tournament=

Seventh=

Farina South Central 37, Windsor/ Stew-Stras co-op (BKB) 27

GIRLS PREP BASKETBALL=

Belvidere North 66, Freeport 28

Berwyn-Cicero Morton 53, Hinsdale South 44

Dixon 44, Genoa (Genoa-Kingston) 26

Downers North 54, Proviso West 29

Gardner-South Wilmington 55, Donovan 14

Glenbard East 46, Aurora (East) 45

Glenbard South 39, Streamwood 25

Glenbrook North 50, Niles West 28

Hampshire 61, Algonquin (Jacobs) 42

Lindblom 68, Chicago (Jones) 54

Morgan Park 66, Payton 57

Morgan Park Academy 75, Universal 27

Oswego 56, Plainfield North 46

Phillips 55, Westinghouse 50

Sandwich 51, Somonauk 18

South Elgin 61, Elgin 33

Sycamore 48, DeKalb 36

Westminster Christian 48, Rockford Christian Life 30

Whitney Young 74, North Lawndale 14

Willows 42, Woodlands Academy 32

Carrollton Tournament=

Carrollton 60, Calhoun 40

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/