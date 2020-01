Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Amundsen 78, Chicago (Disney II) 36

Brooks Academy 60, Chicago (Urban Prep Charter/ Englewood) 54

Chicago (Crane Medical Prep) 72, Chicago (Noble Street/Butler) 48

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 55, Chicago (Noble Street Charter/Johnson) 53

Chicago Christian 69, Shepard 43

Clifton Central 61, Cullom Tri-Point 33

Crystal Lake South 35, Woodstock Marian 21

Dixon 57, Fulton 54

Elgin Academy 57, Earlville 22

Gateway Legacy Christian Academy 47, Rosamond Faith Bible Christian 44

Genoa (Genoa-Kingston) 57, Somonauk 56

Kankakee Trinity Academy 69, Grant Park 47

Lake Park 70, Elk Grove 38

Latin 66, Morgan Park Academy 26

Madison 53, Mascoutah 51

Maine South 55, Chicago Sullivan 37

Moweaqua Central A&M 73, Clinton 36

Oak Forest 71, Southland 43

Odin 65, Sandoval 30

Oswego East 60, Metea Valley 47

Richmond-Burton 46, Rockford Christian 44

Roanoke-Benson 56, DePue 25

Roxana 76, Bunker Hill 53

St. Edward 66, Woodstock 55

St. Francis de Sales 52, Holy Trinity 47

Universal 37, Chicago (Lycee Francais) High School 33

Urbana 58, Champaign St. Thomas More 43

Warrensburg-Latham 56, Sullivan 53, OT

Westmont 61, Islamic Foundation 22

Winchester (West Central) 85, South County 57

Yorkville Christian 95, Parkview Christian Academy 53

Beardstown Tournament=

Beardstown 76, Rushville-Industry 65

Concord (Triopia) 62, Astoria (Table Grove VIT) 40

Midwest Central 78, North Greene 68

Cerro Gordo Tournament=

Urbana University 52, Decatur Christian 43

Greater Egyptian Conference Tournament=

Norris City (NCOE) 52, Galatia 39

Pope County 69, Carrier Mills 44

Hancock County Tournament=

Augusta Southeastern 56, Mendon Unity 34

Little Illini Conference Tournament=

Newton 56, Red Hill 31

National Trail Conference Tournament=

Brownstown – St. Elmo 72, Beecher City/Cowden Herrick (BK ONLY) 38

GIRLS PREP BASKETBALL=

ALAH 44, Cerro Gordo 29

Amboy 67, Freeport (Aquin) 60

Annawan 49, Biggsville West Central 36

Ashton-Franklin Center 35, Putnam County 24

Astoria (Table Grove VIT) 54, Bushnell (B.-Prairie City) 50

Athens 43, Mt. Pulaski 32

Beecher def. Cullom Tri-Point, forfeit

Benton 43, Trico 18

Bloomington Central Catholic 53, Fairbury Prairie Central 50

Breese Mater Dei 58, Salem 30

Brownstown – St. Elmo 52, North Clay 50

Buffalo Tri-City 41, Springfield Lutheran 37

Cairo 54, Fulton Co., Ky. 25

Camp Point Central 59, Barry (Western) 30

Carmi White County 40, Fairfield 32

Catlin (Salt Fork) 50, Georgetown-Ridge Farm 22

Century 67, Cobden 35

Chester 67, Christopher 40

Chicago (Noble Street Charter/Comer) 53, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 38

Chicago (Noble/DRW Trading) 37, Chicago (Noble Street Charter/Pritzker) 31

Columbia 60, Carlyle 32

Concord (Triopia) 49, Pittsfield 44

Crystal Lake South 35, Woodstock Marian 21

Danville Schlarman 46, Armstrong 35

DeLand-Weldon 40, Calvary Christian Academy 29

Deer Creek-Mackinaw 60, Downs Tri-Valley 48

Durand 52, Milledgeville 22

Earlville 60, Elgin Academy 37

East Alton-Wood River 48, Bunker Hill 30

Effingham 45, Taylorville 37

Elmhurst Timothy Christian 43, Chicago Christian 41

Fieldcrest 55, Fisher 47

Fithian Oakwood 72, Chrisman 29

Galatia 51, Bluford Webber 41

Gallatin County 34, Wayne City 32

Gardner-South Wilmington 57, Grant Park 18

Gilman Iroquois West 49, S. Newton, Ind. 41

Hall 42, Princeton 25

Harvest Christian Academy 49, Mooseheart 25

Havana 41, Brimfield 40

Herscher 45, Coal City 39

Holy Trinity 48, Deerfield (Zell Jewish) 46

Illini Central 52, South Fork 28

Illinois Lutheran 43, Donovan 19

Johnsburg 51, Grant 35

Johnston City 66, Eldorado 24

Joliet West 50, Providence 47, OT

Kankakee Grace Christian 42, Clifton Central 29

Kewanee 58, Bureau Valley 53

Knoxville 59, Peoria Heights (Quest) 27

LeRoy 47, Cissna Park 23

Lewistown 53, Illini West (Carthage) 47

Lexington 56, Gibson City-Melvin-Sibley 48

Liberty 58, Mendon Unity 52

Lisle 49, Manteno 29

Litchfield 58, Riverton 36

Maine West 62, St. Viator 28

Marissa/Coulterville 53, Valmeyer 23

Maroa-Forsyth 55, North-Mac 44

Marshall 46, Newton 40

Mendota 57, Plano 49

Monmouth United 42, Wethersfield 38

Monmouth-Roseville 70, Farmington 44

Monticello 44, Champaign St. Thomas More 26

Mt. Zion 51, Charleston 36

Nazareth 52, Joliet Catholic 35

Newark 52, Seneca 49

O’Fallon 59, Pleasant Plains 42

Okawville 49, New Athens 32

Oneida (ROWVA) 44, Aledo (Mercer County) 38

Paris 66, Robinson 23

Pecatonica 55, Kirkland Hiawatha 33

Pontiac 59, Illinois Valley Central 32

Princeville 55, Woodhull-AlWood (Ridgewood) 28

Reed-Custer 55, Peotone 38

Ridgewood 51, Willows 42

Riverdale 71, Morrison 30

Riverside-Brookfield 60, Rich Central 38

Roanoke-Benson 66, Flanagan-Cornell-Woodland (FCW) 49

Rockford Christian 52, Alden-Hebron 37

Rockridge 40, Orion 29

Sherrard 34, Fulton 32

Skokie (Ida Crown) 54, Francis Parker 26

South Beloit 42, Westminster Christian 29

South County 41, Staunton 37

Springfield 81, Champaign Centennial 45

St. Bede 57, Erie/Prophetstown 28

St. Joseph-Ogden 52, Rantoul 25

Stagg 60, Oak Forest 50

Stanford Olympia 66, Midwest Central 60

Stark County 61, Galva 39

Stockton 59, Lena-Winslow 38

Streamwood 58, Round Lake 31

Sycamore 60, Rochelle 45

Tolono Unity 52, Paxton-Buckley-Loda 51

Tremont 44, Colfax Ridgeview 41

Trenton Wesclin 46, Red Bud 39

Tri-County 80, Argenta-Oreana 34

Urbana University 39, Decatur Christian 24

Villa Grove-Heritage Coop 70, Decatur Lutheran (LSA) 21

Wheaton Academy 61, Lake Forest Academy 46

Wilmington 46, Streator 27

Woodlawn 65, Goreville 57

Carrollton Tournament=

Gateway Legacy Christian Academy 41, Raymond Lincolnwood 16

Jerseyville Jersey 66, Calhoun 51

McGivney Catholic High School 59, Carrollton 51, OT

CIC Conference Tournament=

Moweaqua Central A&M 80, Shelbyville 70

Warrensburg-Latham 40, Macon Meridian 33