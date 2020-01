Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Dixon 57, Fulton 54

Elgin Academy 57, Earlville 22

Latin 66, Morgan Park Academy 26

Maine South 55, Chicago Sullivan 37

Moweaqua Central A&M 73, Clinton 36

Oak Forest 71, Southland 43

Roanoke-Benson 56, DePue 25

Westmont 61, Islamic Foundation 22

Beardstown Tournament=

Concord (Triopia) 62, Astoria (Table Grove VIT) 40

Greater Egyptian Conference Tournament=

Pope County 69, Carrier Mills 44

National Trail Conference Tournament=

Brownstown – St. Elmo 72, Beecher City/Cowden Herrick (BK ONLY) 38

GIRLS PREP BASKETBALL=

Astoria (Table Grove VIT) 54, Bushnell (B.-Prairie City) 50

Beecher def. Cullom Tri-Point, forfeit

Cairo 54, Fulton Co., Ky. 25

Camp Point Central 69, Barry (Western) 30

Catlin (Salt Fork) 50, Georgetown-Ridge Farm 22

Century 67, Cobden 35

Chicago (Noble Street Charter/Comer) 53, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 38

DeLand-Weldon 40, Calvary Christian Academy 29

Durand 52, Milledgeville 22

Earlville 60, Elgin Academy 37

East Alton-Wood River 48, Bunker Hill 30

Fithian Oakwood 72, Chrisman 29

Galatia 51, Bluford Webber 41

Gallatin County 34, Wayne City 32

Harvest Christian Academy 49, Mooseheart 25

LeRoy 47, Cissna Park 23

Lewistown 53, Illini West (Carthage) 47

Liberty 58, Mendon Unity 52

Maine West 62, St. Viator 28

Maroa-Forsyth 55, North-Mac 44

Mendota 57, Plano 49

O’Fallon 59, Pleasant Plains 42

Pecatonica 55, Kirkland Hiawatha 33

Pontiac 59, Illinois Valley Central 32

Reed-Custer 55, Peotone 38

Riverside-Brookfield 60, Rich Central 38

Roanoke-Benson 66, Flanagan-Cornell-Woodland (FCW) 49

South Beloit 42, Westminster Christian 29

Trenton Wesclin 46, Red Bud 39

Tri-County 80, Argenta-Oreana 34

Wheaton Academy 61, Lake Forest Academy 46

Carrollton Tournament=

Gateway Legacy Christian Academy 41, Raymond Lincolnwood 16

CIC Conference Tournament=

Warrensburg-Latham 40, Macon Meridian 33