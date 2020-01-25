Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 52, Cle. St. Joseph 39
Alliance Marlington 48, Salem 42
Amherst Steele 56, Grafton Midview 41
Andover Pymatuning Valley 39, Ashtabula Edgewood 27
Apple Creek Waynedale 81, Jeromesville Hillsdale 43
Arcadia 53, Bloomdale Elmwood 39
Arlington 53, Kenton 40
Ashland Crestview 73, Greenwich S. Cent. 39
Ashtabula St. John 41, Kinsman Badger 40
Aurora 49, Barberton 31
Avon 70, Lakewood 60, 2OT
Avon Lake 54, Berea-Midpark 41
Bascom Hopewell-Loudon 95, Gibsonburg 25
Bay Village Bay 51, Medina Buckeye 28
Beallsville 54, Magnolia, W.Va. 33
Bedford, Mich. 49, Sylvania Northview 46
Bellaire 68, E. Liverpool 43
Bellbrook 66, Day. Oakwood 44
Bellevue 88, Tiffin Columbian 26
Belmont Union Local 64, Wintersville Indian Creek 45
Beloit W. Branch 51, Minerva 44
Belpre 38, Reedsville Eastern 36, OT
Bluffton 47, Mt. Blanchard Riverdale 35
Bristol 60, Vienna Mathews 35
Brooklyn 50, Fairport Harbor Harding 37
Camden Preble Shawnee 54, W. Alexandria Twin Valley S. 41
Can. Glenoak 68, Uniontown Lake 27
Can. McKinley 66, Green 49
Canal Fulton Northwest 43, Cuyahoga Falls CVCA 30
Carlisle 54, New Lebanon Dixie 36
Castalia Margaretta 75, Milan Edison 36
Chagrin Falls 63, Beachwood 25
Chagrin Falls Kenston 78, Painesville Riverside 41
Chesterland W. Geauga 77, Gates Mills Hawken 44
Chillicothe 56, E. Cle. Shaw 26
Cin. Anderson 36, Milford 28
Cin. Clark Montessori 40, Cin. N. College Hill 31
Cin. Country Day 60, Norwood 42
Cin. Deer Park 67, Cin. Finneytown 33
Cin. Mercy-McAuley 60, Kettering Fairmont 51
Cin. Oak Hills 61, Cin. Princeton 60
Cin. Purcell Marian 39, Kettering Alter 33
Cin. Sycamore 77, Middletown 43
Cin. Walnut Hills 35, Kings Mills Kings 17
Cin. West Clermont 51, Cin. Withrow 38
Cin. Wyoming 43, Cin. Madeira 39
Circleville Logan Elm 46, Piketon 40
Cle. Cent. Cath. 62, Cle. E. Tech 52
Cols. Eastmoor 58, Pickerington N. 43
Cols. Independence 69, Cols. Whetstone 36
Columbiana Crestview 59, Brookfield 23
Covington 36, Jackson Center 28
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 54, Gates Mills Gilmour 47
Cuyahoga Hts. 35, Middlefield Cardinal 22
Dalton 42, Creston Norwayne 33
Day. Carroll 54, Hamilton Badin 30
Doylestown Chippewa 45, Smithville 44
Eastlake N. 55, Mayfield 46
Elida 58, Leipsic 50
Elmore Woodmore 56, Tol. Ottawa Hills 33
Euclid 69, Strongsville 64
Fairfield 45, Cin. Colerain 41
Findlay 63, Tol. Scott 18
Frankfort Adena 41, Athens 35
Ft. Loramie 63, Versailles 42
Galion Northmor 45, Danville 42
Garfield Hts. Trinity 42, Burton Berkshire 32
Germantown Valley View 59, Eaton 37
Glouster Trimble 56, Racine Southern 37
Granville 58, Pataskala Watkins Memorial 52
Hilliard Bradley 45, Ashville Teays Valley 28
Hillsboro 41, Blanchester 25
Hudson 59, N. Royalton 35
Huron 35, Port Clinton 19
Independence 53, Kirtland 44
Kalida 44, Miller City 37
Kennedy Catholic, Pa. 52, Youngs. Ursuline 48
LaGrange Keystone 37, Sheffield Brookside 32
Lakeside Danbury 48, Kansas Lakota 23
Lancaster 66, Cin. Shroder 34
Leavittsburg LaBrae 68, Campbell Memorial 32
Leesburg Fairfield 77, Cin. NW 23
Legacy Christian 57, Bradford 45
Lewis Center Olentangy 45, Washington C.H. 39
Liberty Twp. Lakota E. 65, Hamilton 25
Lodi Cloverleaf 52, Akr. Coventry 28
Logan 39, Cols. Bexley 27
London 59, Spring. Shawnee 23
Lou. DuPont Manual, Ky. 55, Tol. Rogers 36
Loveland 53, Cin. Turpin 34
Lowellville 61, Heartland Christian 23
Mansfield Christian 47, Mansfield St. Peter’s 31
Mantua Crestwood 57, Hartville Lake Center Christian 55, 2OT
Maria Stein Marion Local 59, Newton Local 21
Marietta 57, Zanesville 45
Martins Ferry 69, Lisbon Beaver 37
Massillon 47, Mansfield Sr. 31
Massillon Jackson 62, Massillon Perry 34
Massillon Tuslaw 69, Orrville 35
McComb 57, Holgate 42
McConnelsville Morgan 46, Zanesville W. Muskingum 32
Mentor 49, Brunswick 42
Mentor Lake Cath. 44, Cle. John Adams 21
Miami Valley Christian Academy 42, Lockland 23
Millersburg W. Holmes 58, Loudonville 39
Mineral Ridge 52, Sharpsville, Pa. 37
Minford 55, Waverly 52
Minster 47, Anna 36
Monroeville 58, Plymouth 15
Morrow Little Miami 48, Oxford Talawanda 35
Mt. Gilead 54, Fredericktown 46
N. Ridgeville 55, N. Olmsted 39
New Knoxville 52, Botkins 22
New Philadelphia 79, Byesville Meadowbrook 20
Newark Licking Valley 50, Hebron Lakewood 41
Norton 44, Mogadore Field 14
Norwalk 54, Vermilion 35
Oberlin Firelands 65, Lorain Clearview 58
Old Fort 47, Sandusky St. Mary 38
Ottoville 49, Delphos Jefferson 35
Parma 56, Parma Normandy 47
Parma Hts. Valley Forge 48, Fairview 28
Pataskala Licking Hts. 50, Thomas Worthington 36
Perry 75, Ashtabula Lakeside 24
Philo 39, New Concord John Glenn 29
Piqua 65, W. Carrollton 55
Point Pleasant, W.Va. 51, Willow Wood Symmes Valley 49
Portsmouth Sciotoville 70, Mowrystown Whiteoak 43
Ravenna SE 57, Youngs. Mooney 47
Richfield Revere 55, Copley 39
Richmond Edison 47, Cadiz Harrison Cent. 36
Rockford Parkway 44, Lima Perry 38
Rocky River 48, Parma Hts. Holy Name 32
Rossford 59, Northwood 24
Sandusky Perkins 56, Sandusky 46
Shaker Hts. 58, Elyria 43
Shaker Hts. Laurel 74, N. Can. Hoover 54
Sherwood Fairview 47, Defiance 37
Sidney 57, Xenia 28
Sidney Fairlawn 49, DeGraff Riverside 37
Solon 67, Medina 48
Southeastern 40, Manchester 35
Spencerville 59, Coldwater 45
Spring. Cath. Cent. 57, Jamestown Greeneview 37
Springboro 31, Ursuline Academy 28
St. Bernard Roger Bacon 79, Day. Chaminade Julienne 66
Stow-Munroe Falls 44, Macedonia Nordonia 43
Strasburg-Franklin 54, Malvern 34
Streetsboro 49, Akr. Springfield 40
Sugarcreek Garaway 63, Newcomerstown 26
Sylvania Southview 50, Tol. Bowsher 32
Tallmadge 45, Kent Roosevelt 33
Tiffin Calvert 52, Fremont St. Joseph 37
Tipp City Tippecanoe 45, Greenville 27
Tree of Life 42, Shekinah Christian 10
Trenton Edgewood 65, Harrison 49
Trotwood-Madison 64, Cin. Winton Woods 60
Troy 64, Vandalia Butler 47
Tuscarawas Cent. Cath. 46, Magnolia Sandy Valley 42
Twinsburg 49, Brecksville-Broadview Hts. 45
Uhrichsville Claymont 45, W. Lafayette Ridgewood 36
W. Chester Lakota W. 52, Mason 43
Wadsworth 46, Cuyahoga Falls 22
Warren Harding 42, Canfield 33
Warren JFK 52, Youngs. Ursuline 48
Warrensville Hts. 103, Bedford 31
Warsaw River View 55, Coshocton 26
Washington C.H. Miami Trace 50, Chillicothe Huntington 26
Waynesville 39, Milton-Union 31
Wellington 70, Oberlin 32
West Salem Northwestern 47, Rittman 43
Westerville S. 57, Cols. Watterson 55, OT
Westlake 38, Olmsted Falls 37
Willard 59, Oak Harbor 34
Youngs. Liberty 64, Newton Falls 47
Zanesville Maysville 85, Crooksville 27
Zoarville Tuscarawas Valley 57, E. Can. 35
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/