Saturday’s Scores

Sports
Associated Press5

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 52, Cle. St. Joseph 39

Alliance Marlington 48, Salem 42

Amherst Steele 56, Grafton Midview 41

Andover Pymatuning Valley 39, Ashtabula Edgewood 27

Apple Creek Waynedale 81, Jeromesville Hillsdale 43

Arcadia 53, Bloomdale Elmwood 39

Arlington 53, Kenton 40

Ashland Crestview 73, Greenwich S. Cent. 39

Ashtabula St. John 41, Kinsman Badger 40

Aurora 49, Barberton 31

Avon 70, Lakewood 60, 2OT

Avon Lake 54, Berea-Midpark 41

Bascom Hopewell-Loudon 95, Gibsonburg 25

Bay Village Bay 51, Medina Buckeye 28

Beallsville 54, Magnolia, W.Va. 33

Bedford, Mich. 49, Sylvania Northview 46

Bellaire 68, E. Liverpool 43

Bellbrook 66, Day. Oakwood 44

Bellevue 88, Tiffin Columbian 26

Belmont Union Local 64, Wintersville Indian Creek 45

Beloit W. Branch 51, Minerva 44

Belpre 38, Reedsville Eastern 36, OT

Bluffton 47, Mt. Blanchard Riverdale 35

Bristol 60, Vienna Mathews 35

Brooklyn 50, Fairport Harbor Harding 37

Camden Preble Shawnee 54, W. Alexandria Twin Valley S. 41

Can. Glenoak 68, Uniontown Lake 27

Can. McKinley 66, Green 49

Canal Fulton Northwest 43, Cuyahoga Falls CVCA 30

Carlisle 54, New Lebanon Dixie 36

Castalia Margaretta 75, Milan Edison 36

Chagrin Falls 63, Beachwood 25

Chagrin Falls Kenston 78, Painesville Riverside 41

Chesterland W. Geauga 77, Gates Mills Hawken 44

Chillicothe 56, E. Cle. Shaw 26

Cin. Anderson 36, Milford 28

Cin. Clark Montessori 40, Cin. N. College Hill 31

Cin. Country Day 60, Norwood 42

Cin. Deer Park 67, Cin. Finneytown 33

Cin. Mercy-McAuley 60, Kettering Fairmont 51

Cin. Oak Hills 61, Cin. Princeton 60

Cin. Purcell Marian 39, Kettering Alter 33

Cin. Sycamore 77, Middletown 43

Cin. Walnut Hills 35, Kings Mills Kings 17

Cin. West Clermont 51, Cin. Withrow 38

Cin. Wyoming 43, Cin. Madeira 39

Circleville Logan Elm 46, Piketon 40

Cle. Cent. Cath. 62, Cle. E. Tech 52

Cols. Eastmoor 58, Pickerington N. 43

Cols. Independence 69, Cols. Whetstone 36

Columbiana Crestview 59, Brookfield 23

Covington 36, Jackson Center 28

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 54, Gates Mills Gilmour 47

Cuyahoga Hts. 35, Middlefield Cardinal 22

Dalton 42, Creston Norwayne 33

Day. Carroll 54, Hamilton Badin 30

Doylestown Chippewa 45, Smithville 44

Eastlake N. 55, Mayfield 46

Elida 58, Leipsic 50

Elmore Woodmore 56, Tol. Ottawa Hills 33

Euclid 69, Strongsville 64

Fairfield 45, Cin. Colerain 41

Findlay 63, Tol. Scott 18

Frankfort Adena 41, Athens 35

Ft. Loramie 63, Versailles 42

Galion Northmor 45, Danville 42

Garfield Hts. Trinity 42, Burton Berkshire 32

Germantown Valley View 59, Eaton 37

Glouster Trimble 56, Racine Southern 37

Granville 58, Pataskala Watkins Memorial 52

Hilliard Bradley 45, Ashville Teays Valley 28

Hillsboro 41, Blanchester 25

Hudson 59, N. Royalton 35

Huron 35, Port Clinton 19

Independence 53, Kirtland 44

Kalida 44, Miller City 37

Kennedy Catholic, Pa. 52, Youngs. Ursuline 48

LaGrange Keystone 37, Sheffield Brookside 32

Lakeside Danbury 48, Kansas Lakota 23

Lancaster 66, Cin. Shroder 34

Leavittsburg LaBrae 68, Campbell Memorial 32

Leesburg Fairfield 77, Cin. NW 23

Legacy Christian 57, Bradford 45

Lewis Center Olentangy 45, Washington C.H. 39

Liberty Twp. Lakota E. 65, Hamilton 25

Lodi Cloverleaf 52, Akr. Coventry 28

Logan 39, Cols. Bexley 27

London 59, Spring. Shawnee 23

Lou. DuPont Manual, Ky. 55, Tol. Rogers 36

Loveland 53, Cin. Turpin 34

Lowellville 61, Heartland Christian 23

Mansfield Christian 47, Mansfield St. Peter’s 31

Mantua Crestwood 57, Hartville Lake Center Christian 55, 2OT

Maria Stein Marion Local 59, Newton Local 21

Marietta 57, Zanesville 45

Martins Ferry 69, Lisbon Beaver 37

Massillon 47, Mansfield Sr. 31

Massillon Jackson 62, Massillon Perry 34

Massillon Tuslaw 69, Orrville 35

McComb 57, Holgate 42

McConnelsville Morgan 46, Zanesville W. Muskingum 32

Mentor 49, Brunswick 42

Mentor Lake Cath. 44, Cle. John Adams 21

Miami Valley Christian Academy 42, Lockland 23

Millersburg W. Holmes 58, Loudonville 39

Mineral Ridge 52, Sharpsville, Pa. 37

Minford 55, Waverly 52

Minster 47, Anna 36

Monroeville 58, Plymouth 15

Morrow Little Miami 48, Oxford Talawanda 35

Mt. Gilead 54, Fredericktown 46

N. Ridgeville 55, N. Olmsted 39

New Knoxville 52, Botkins 22

New Philadelphia 79, Byesville Meadowbrook 20

Newark Licking Valley 50, Hebron Lakewood 41

Norton 44, Mogadore Field 14

Norwalk 54, Vermilion 35

Oberlin Firelands 65, Lorain Clearview 58

Old Fort 47, Sandusky St. Mary 38

Ottoville 49, Delphos Jefferson 35

Parma 56, Parma Normandy 47

Parma Hts. Valley Forge 48, Fairview 28

Pataskala Licking Hts. 50, Thomas Worthington 36

Perry 75, Ashtabula Lakeside 24

Philo 39, New Concord John Glenn 29

Piqua 65, W. Carrollton 55

Point Pleasant, W.Va. 51, Willow Wood Symmes Valley 49

Portsmouth Sciotoville 70, Mowrystown Whiteoak 43

Ravenna SE 57, Youngs. Mooney 47

Richfield Revere 55, Copley 39

Richmond Edison 47, Cadiz Harrison Cent. 36

Rockford Parkway 44, Lima Perry 38

Rocky River 48, Parma Hts. Holy Name 32

Rossford 59, Northwood 24

Sandusky Perkins 56, Sandusky 46

Shaker Hts. 58, Elyria 43

Shaker Hts. Laurel 74, N. Can. Hoover 54

Sherwood Fairview 47, Defiance 37

Sidney 57, Xenia 28

Sidney Fairlawn 49, DeGraff Riverside 37

Solon 67, Medina 48

Southeastern 40, Manchester 35

Spencerville 59, Coldwater 45

Spring. Cath. Cent. 57, Jamestown Greeneview 37

Springboro 31, Ursuline Academy 28

St. Bernard Roger Bacon 79, Day. Chaminade Julienne 66

Stow-Munroe Falls 44, Macedonia Nordonia 43

Strasburg-Franklin 54, Malvern 34

Streetsboro 49, Akr. Springfield 40

Sugarcreek Garaway 63, Newcomerstown 26

Sylvania Southview 50, Tol. Bowsher 32

Tallmadge 45, Kent Roosevelt 33

Tiffin Calvert 52, Fremont St. Joseph 37

Tipp City Tippecanoe 45, Greenville 27

Tree of Life 42, Shekinah Christian 10

Trenton Edgewood 65, Harrison 49

Trotwood-Madison 64, Cin. Winton Woods 60

Troy 64, Vandalia Butler 47

Tuscarawas Cent. Cath. 46, Magnolia Sandy Valley 42

Twinsburg 49, Brecksville-Broadview Hts. 45

Uhrichsville Claymont 45, W. Lafayette Ridgewood 36

W. Chester Lakota W. 52, Mason 43

Wadsworth 46, Cuyahoga Falls 22

Warren Harding 42, Canfield 33

Warren JFK 52, Youngs. Ursuline 48

Warrensville Hts. 103, Bedford 31

Warsaw River View 55, Coshocton 26

Washington C.H. Miami Trace 50, Chillicothe Huntington 26

Waynesville 39, Milton-Union 31

Wellington 70, Oberlin 32

West Salem Northwestern 47, Rittman 43

Westerville S. 57, Cols. Watterson 55, OT

Westlake 38, Olmsted Falls 37

Willard 59, Oak Harbor 34

Youngs. Liberty 64, Newton Falls 47

Zanesville Maysville 85, Crooksville 27

Zoarville Tuscarawas Valley 57, E. Can. 35

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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