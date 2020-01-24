BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 82, Mogadore Field 61
Akr. East 78, Akr. Kenmore-Garfield 44
Akr. Ellet 65, Akr. Firestone 48
Akr. Hoban 57, Mentor Lake Cath. 53
Alliance 75, Salem 47
Alliance Marlington 61, Carrollton 45
Andover Pymatuning Valley 73, Southington Chalker 45
Andrews Osborne Academy 57, Cornerstone Christian 46
Anna 61, Russia 50
Antwerp 43, Hicksville 34
Apple Creek Waynedale 52, Doylestown Chippewa 42
Arcadia 51, Vanlue 48, OT
Archbold 43, Bryan 27
Athens 61, Albany Alexander 57
Atwater Waterloo 57, McDonald 48
Avon Lake 51, Berea-Midpark 48
Bainbridge Paint Valley 86, Southeastern 58
Bascom Hopewell-Loudon 72, Lakeside Danbury 39
Batavia Clermont NE 86, Lees Creek E. Clinton 38
Beachwood 68, Perry 64
Bellefontaine Benjamin Logan 65, St. Paris Graham 62
Bellevue 44, Vermilion 43
Beverly Ft. Frye 60, Sarahsville Shenandoah 51
Bloomdale Elmwood 44, Elmore Woodmore 41
Bluffton 71, Spencerville 52
Botkins 72, Sidney Fairlawn 62
Bowling Green 72, Whitehouse Anthony Wayne 32
Bridgeport 62, Beallsville 54
Bristol 66, Warren Lordstown 43
Byesville Meadowbrook 58, Marietta 45
Caldwell 76, Barnesville 64
Cambridge 63, Coshocton 45
Can. Cent. Cath. 69, Youngs. Mooney 43
Can. Glenoak 46, Massillon Jackson 42
Canal Fulton Northwest 89, Massillon Tuslaw 64
Canal Winchester 62, Groveport-Madison 56
Canfield S. Range 65, Cortland Lakeview 46
Cardington-Lincoln 77, Danville 33
Castalia Margaretta 44, Milan Edison 30
Cedarville 60, Milford Center Fairbanks 57, OT
Centerburg 54, Mt. Gilead 53
Chagrin Falls 49, Ashtabula Edgewood 46
Chagrin Falls Kenston 70, Chardon 53
Chesapeake 68, Ironton 48
Chesterland W. Geauga 71, Ashtabula Lakeside 60
Chillicothe 93, Washington C.H. 33
Chillicothe Unioto 45, Piketon 40
Chillicothe Zane Trace 78, Chillicothe Huntington 35
Cin. Christian 73, Miami Valley Christian Academy 47
Cin. Country Day 73, Cin. Clark Montessori 53
Cin. Deer Park 79, N. Bend (Cleves) Taylor 69
Cin. Finneytown 80, Reading 42
Cin. Hughes 85, Cin. Taft 82, 2OT
Cin. Indian Hill 62, Cin. Madeira 44
Cin. La Salle 44, Cin. Elder 43
Cin. Moeller 59, Cin. St. Xavier 43
Cin. NW 59, Morrow Little Miami 49
Cin. Oak Hills 41, Cin. Colerain 36
Cin. Oyler 59, Cin. College Prep. 56
Cin. Princeton 82, W. Chester Lakota W. 77
Cin. Riverview East 66, Cin. Hillcrest 63
Cin. Seven Hills 43, Cin. N. College Hill 41
Cin. Turpin 59, Cin. Anderson 35
Cin. West Clermont 51, Milford 45
Cin. Western Hills 78, Cin. Aiken 71
Cin. Withrow 36, Kings Mills Kings 33
Cin. Woodward 103, Cin. Shroder 51
Cle. Rhodes 75, Cle. John Marshall 53
Cle. St. Ignatius 68, Louisville 30
Coal Grove Dawson-Bryant 60, Ironton Rock Hill 42
Cols. Africentric 77, Cols. Independence 57
Cols. Beechcroft 69, Cols. Mifflin 55
Cols. DeSales 50, Cols. Hartley 34
Cols. East 51, Cols. Linden McKinley 41
Cols. Eastmoor 100, Cols. West 30
Cols. Northland 70, Cols. Centennial 48
Cols. South 87, Cols. Marion-Franklin 58
Cols. St. Charles 42, Cols. Watterson 38
Cols. Upper Arlington 58, Hilliard Davidson 42
Cols. Walnut Ridge 71, Cols. Briggs 60
Cols. Whetstone 74, Cols. International 38
Columbiana 82, Hanoverton United 42
Convoy Crestview 70, Ada 62
Crestline 66, Mansfield Christian 24
Creston Norwayne 50, Smithville 43
Cuyahoga Falls CVCA 69, Hunting Valley University 61
Dalton 54, West Salem Northwestern 49
Day. Christian 83, Day. Jefferson 63
Day. Dunbar 86, Day. Stivers 85
Day. Oakwood 57, Brookville 45
Day. Thurgood Marshall 89, Day. Belmont 72
Defiance 68, Lima Bath 47
Defiance Tinora 40, Holgate 23
Delaware Hayes 61, Dublin Scioto 45
Delphos Jefferson 52, Paulding 29
Dola Hardin Northern 63, Lima Temple Christian 55
Dover 78, Zanesville 37
Dublin Coffman 66, Galloway Westland 41
E. Cle. Shaw 66, Bedford 53
E. Liverpool 62, Steubenville 55
Edgerton 49, Defiance Ayersville 36
Elida 48, Wapakoneta 45
Erie Cathedral Prep, Pa. 73, Youngs. Ursuline 57
Euclid 69, Strongsville 64
Fairfield 58, Middletown 53
Fairview 86, Bay Village Bay 59
Franklin 70, Waynesville 52
Fredericktown 52, Sparta Highland 34
Ft. Recovery 46, Coldwater 27
Galion Northmor 46, Howard E. Knox 30
Garrettsville Garfield 61, Mogadore 58
Gates Mills Gilmour 68, Parma Padua 37
Geneva 73, Gates Mills Hawken 56
Genoa Area 40, Tontogany Otsego 30
Glouster Trimble 64, Belpre 42
Gorham Fayette 49, Montpelier 42
Grafton Midview 52, Amherst Steele 41
Granville Christian 61, Groveport Madison Christian 30
Green 62, Massillon Perry 39
Greenwich S. Cent. 53, Plymouth 27
Hamilton 52, Cin. Sycamore 32
Hamilton Badin 50, Day. Chaminade Julienne 43
Hamilton New Miami 75, Norwood 67
Haviland Wayne Trace 66, Sherwood Fairview 44
Heath 36, Granville 35
Hilliard Bradley 43, Delaware Olentangy Berlin 14
Holland Springfield 57, Sylvania Northview 52
Hubbard 62, Niles McKinley 57
Huber Hts. Wayne 48, Lebanon 44
Hudson 71, Brecksville-Broadview Hts. 69, 2OT
Hudson WRA 61, Berlin Hiland 56
Huron 59, Port Clinton 38
Independence 79, Orwell Grand Valley 77
Jackson 57, Hillsboro 47
Jamestown Greeneview 60, Spring. NE 53
Johnstown-Monroe 59, Utica 38
Kettering Alter 60, Cin. McNicholas 53
Kidron Cent. Christian 62, Loudonville 47
Kirtland 41, Cuyahoga Hts. 22
LaGrange Keystone 61, Wellington 46
Lakewood 59, Avon 55
Leavittsburg LaBrae 47, Newton Falls 45
Leesburg Fairfield 67, Lynchburg-Clay 52
Leipsic 70, McComb 41
Lewis Center Olentangy 51, Westerville N. 44
Lewistown Indian Lake 69, Urbana 57
Lexington 41, Millersburg W. Holmes 28
Liberty Twp. Lakota E. 61, Mason 48
Lima Perry 79, Mt. Victory Ridgemont 65, 2OT
Lima Shawnee 70, Van Wert 56
Lima Sr. 70, Tol. St. Francis 63
London 54, Spring. Shawnee 41
Lorain Clearview 59, Columbia Station Columbia 49
Lowellville 52, Mineral Ridge 45
Lucas 40, Mansfield St. Peter’s 29
Lyndhurst Brush 67, Painesville Riverside 40
Madison 78, Eastlake N. 73
Malvern 53, Magnolia Sandy Valley 45
Mantua Crestwood 67, Ashtabula St. John 41
Maria Stein Marion Local 41, Delphos St. John’s 31
Marion Elgin 41, DeGraff Riverside 38
Marysville 51, Grove City Cent. Crossing 39
Mayfield 46, Willoughby S. 45
McConnelsville Morgan 56, Philo 39
McGuffey Upper Scioto Valley 59, Waynesfield-Goshen 48
Medina 65, Solon 58, OT
Medina Highland 31, Kent Roosevelt 28
Mentor 73, Brunswick 62
Metamora Evergreen 63, Delta 25
Middlefield Cardinal 45, Garfield Hts. Trinity 41
Middletown Fenwick 58, Cin. Purcell Marian 43
Minerva 40, Can. South 38
Minster 48, New Bremen 44
Monroe 63, Eaton 35
Monroeville 49, Ashland Mapleton 41
Mowrystown Whiteoak 62, Manchester 47
Mt. Blanchard Riverdale 59, Findlay Liberty-Benton 45
Mt. Orab Western Brown 64, Clarksville Clinton-Massie 48
Mt. Vernon 60, Ashland 55
N. Baltimore 55, Cory-Rawson 49
N. Can. Hoover 58, Uniontown Lake 56, 2OT
N. Ridgeville 78, N. Olmsted 61
N. Royalton 61, Stow-Munroe Falls 53
New Albany 64, Sunbury Big Walnut 46
New Boston Glenwood 66, Franklin Furnace Green 63
New Concord John Glenn 63, Crooksville 49
New Middletown Spring. 84, N. Jackson Jackson-Milton 53
New Philadelphia 63, Warsaw River View 42
Newark 78, Cols. Franklin Hts. 43
Newark Cath. 57, Johnstown Northridge 44
Newark Licking Valley 59, Pataskala Licking Hts. 48
Newton Local 60, W. Alexandria Twin Valley S. 56
Norton 70, Lodi Cloverleaf 64
Norwalk St. Paul 64, New London 56
Oak Harbor 48, Willard 42
Oak Hill 59, Beaver Eastern 26
Oberlin 67, Sullivan Black River 49
Oberlin Firelands 71, Sheffield Brookside 62, OT
Old Fort 57, Fremont St. Joseph 46
Ottawa-Glandorf 84, Celina 40
Ottoville 70, Ft. Jennings 27
Painesville Harvey 52, Orange 33
Parma Hts. Holy Name 76, Elyria Cath. 61
Parma Normandy 38, Medina Buckeye 30
Pataskala Watkins Memorial 51, Hebron Lakewood 47
Peebles 73, Fayetteville-Perry 42
Pemberville Eastwood 68, Fostoria 54
Perrysburg 79, Maumee 48
Pickerington Cent. 58, Lancaster 34
Pickerington N. 51, Gahanna Lincoln 49
Pioneer N. Central 58, Stryker 46
Pitsburg Franklin-Monroe 64, Bradford 35
Plain City Jonathan Alder 63, New Carlisle Tecumseh 30
Pomeroy Meigs 58, Wellston 50
Portsmouth Clay 59, Latham Western 54
Powell Olentangy Liberty 67, Westerville S. 54
Ravenna 78, Akr. Springfield 49
Reynoldsburg 62, Grove City 23
Richfield Revere 76, Barberton 66
Richmond Hts. 69, Burton Berkshire 39
Richwood N. Union 70, Spring. NW 52
Rittman 61, Jeromesville Hillsdale 25
Rocky River Lutheran W. 71, Fairport Harbor Harding 36
Rootstown 86, Youngs. Valley Christian 78, 2OT
Rossford 73, Millbury Lake 23
S. Charleston SE 44, Mechanicsburg 43
S. Webster 46, Minford 43
Salineville Southern 52, Lisbon David Anderson 44
Sandusky 91, Clyde 60
Seaman N. Adams 65, W. Union 43
Shadyside 58, Hannibal River 40
Shaker Hts. 73, Elyria 53
Shekinah Christian 48, Delaware Christian 42
Sidney 72, Riverside Stebbins 59
Spring. Greenon 63, W. Jefferson 55
Spring. Kenton Ridge 58, Bellefontaine 51
St. Bernard Roger Bacon 44, Day. Carroll 40
St. Clairsville 61, John Marshall, W.Va. 54
St. Henry 53, New Knoxville 31
St. Marys Memorial 66, Kenton 43
Steubenville Cath. Cent. 37, Bellaire 35
Stewart Federal Hocking 70, Corning Miller 45
Strasburg-Franklin 53, Bowerston Conotton Valley 24
Streetsboro 58, Peninsula Woodridge 56, OT
Struthers 36, Poland Seminary 35
Sugarcreek Garaway 79, Newcomerstown 36
Swanton 35, Hamler Patrick Henry 30
Sylvania Southview 51, Napoleon 35
Tallmadge 84, Aurora 79, 2OT
Thomas Worthington 65, Dublin Jerome 49
Thornville Sheridan 70, New Lexington 51
Thornville Sheridan 70, New Lexington 51
Tiffin Columbian 57, Sandusky Perkins 56, OT
Tipp City Bethel 42, Casstown Miami E. 34
Tipp City Tippecanoe 71, Piqua 45
Tol. Cent. Cath. 55, Findlay 52
Tol. Christian 69, Tol. Maumee Valley 50
Tol. Ottawa Hills 64, Northwood 25
Tol. Start 69, Tol. Bowsher 60
Toronto 41, Richmond Edison 39
Tree of Life 42, Northside Christian 38
Trenton Edgewood 63, Hamilton Ross 59
Twinsburg 84, Cuyahoga Falls 30
Uhrichsville Claymont 52, Gnadenhutten Indian Valley 35
Union City Mississinawa Valley 40, Arcanum 37
Van Buren 64, Pandora-Gilboa 62
Vandalia Butler 61, Greenville 36
Versailles 57, Rockford Parkway 50
Vienna Mathews 66, Windham 53
W. Carrollton 87, Fairborn 68
W. Lafayette Ridgewood 70, Lore City Buckeye Trail 45
W. Liberty-Salem 56, Spring. Cath. Cent. 42
Wadsworth 47, Macedonia Nordonia 42
Warren Champion 51, Columbiana Crestview 49
Warren Harding 61, Canfield 51
Warren Howland 58, Austintown Fitch 52
Warrensville Hts. 61, Lorain 60
Wauseon 58, Liberty Center 41
Weir, W.Va. 58, Wintersville Indian Creek 44
Westerville Cent. 72, Lewis Center Olentangy Orange 60
Westlake 52, Olmsted Falls 50
Wheelersburg 67, Portsmouth W. 31
Wickliffe 81, Brooklyn 52
Williamsport Westfall 51, Frankfort Adena 50
Wilmington 58, Batavia 54
Woodsfield Monroe Cent. 75, New Matamoras Frontier 61
Wooster 61, Mansfield Madison 52
Wooster Triway 37, Navarre Fairless 31
Worthington Kilbourne 45, Hilliard Darby 38
Xenia 55, Troy 41
Youngs. Boardman 63, Youngs. East 50
Youngs. Liberty 69, Brookfield 62
Zanesville Maysville 59, Zanesville W. Muskingum 38
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Washington C.H. Miami Trace vs. Greenfield McClain, ppd.
Waterford vs. Racine Southern, ccd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/