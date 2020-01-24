Friday’s Scores

Sports
Associated Press2

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 82, Mogadore Field 61

Akr. East 78, Akr. Kenmore-Garfield 44

Akr. Ellet 65, Akr. Firestone 48

Akr. Hoban 57, Mentor Lake Cath. 53

Alliance 75, Salem 47

Alliance Marlington 61, Carrollton 45

Andover Pymatuning Valley 73, Southington Chalker 45

Andrews Osborne Academy 57, Cornerstone Christian 46

Anna 61, Russia 50

Antwerp 43, Hicksville 34

Apple Creek Waynedale 52, Doylestown Chippewa 42

Arcadia 51, Vanlue 48, OT

Archbold 43, Bryan 27

Athens 61, Albany Alexander 57

Atwater Waterloo 57, McDonald 48

Avon Lake 51, Berea-Midpark 48

Bainbridge Paint Valley 86, Southeastern 58

Bascom Hopewell-Loudon 72, Lakeside Danbury 39

Batavia Clermont NE 86, Lees Creek E. Clinton 38

Beachwood 68, Perry 64

Bellefontaine Benjamin Logan 65, St. Paris Graham 62

Bellevue 44, Vermilion 43

Beverly Ft. Frye 60, Sarahsville Shenandoah 51

Bloomdale Elmwood 44, Elmore Woodmore 41

Bluffton 71, Spencerville 52

Botkins 72, Sidney Fairlawn 62

Bowling Green 72, Whitehouse Anthony Wayne 32

Bridgeport 62, Beallsville 54

Bristol 66, Warren Lordstown 43

Byesville Meadowbrook 58, Marietta 45

Caldwell 76, Barnesville 64

Cambridge 63, Coshocton 45

Can. Cent. Cath. 69, Youngs. Mooney 43

Can. Glenoak 46, Massillon Jackson 42

Canal Fulton Northwest 89, Massillon Tuslaw 64

Canal Winchester 62, Groveport-Madison 56

Canfield S. Range 65, Cortland Lakeview 46

Cardington-Lincoln 77, Danville 33

Castalia Margaretta 44, Milan Edison 30

Cedarville 60, Milford Center Fairbanks 57, OT

Centerburg 54, Mt. Gilead 53

Chagrin Falls 49, Ashtabula Edgewood 46

Chagrin Falls Kenston 70, Chardon 53

Chesapeake 68, Ironton 48

Chesterland W. Geauga 71, Ashtabula Lakeside 60

Chillicothe 93, Washington C.H. 33

Chillicothe Unioto 45, Piketon 40

Chillicothe Zane Trace 78, Chillicothe Huntington 35

Cin. Christian 73, Miami Valley Christian Academy 47

Cin. Country Day 73, Cin. Clark Montessori 53

Cin. Deer Park 79, N. Bend (Cleves) Taylor 69

Cin. Finneytown 80, Reading 42

Cin. Hughes 85, Cin. Taft 82, 2OT

Cin. Indian Hill 62, Cin. Madeira 44

Cin. La Salle 44, Cin. Elder 43

Cin. Moeller 59, Cin. St. Xavier 43

Cin. NW 59, Morrow Little Miami 49

Cin. Oak Hills 41, Cin. Colerain 36

Cin. Oyler 59, Cin. College Prep. 56

Cin. Princeton 82, W. Chester Lakota W. 77

Cin. Riverview East 66, Cin. Hillcrest 63

Cin. Seven Hills 43, Cin. N. College Hill 41

Cin. Turpin 59, Cin. Anderson 35

Cin. West Clermont 51, Milford 45

Cin. Western Hills 78, Cin. Aiken 71

Cin. Withrow 36, Kings Mills Kings 33

Cin. Woodward 103, Cin. Shroder 51

Cle. Rhodes 75, Cle. John Marshall 53

Cle. St. Ignatius 68, Louisville 30

Coal Grove Dawson-Bryant 60, Ironton Rock Hill 42

Cols. Africentric 77, Cols. Independence 57

Cols. Beechcroft 69, Cols. Mifflin 55

Cols. DeSales 50, Cols. Hartley 34

Cols. East 51, Cols. Linden McKinley 41

Cols. Eastmoor 100, Cols. West 30

Cols. Northland 70, Cols. Centennial 48

Cols. South 87, Cols. Marion-Franklin 58

Cols. St. Charles 42, Cols. Watterson 38

Cols. Upper Arlington 58, Hilliard Davidson 42

Cols. Walnut Ridge 71, Cols. Briggs 60

Cols. Whetstone 74, Cols. International 38

Columbiana 82, Hanoverton United 42

Convoy Crestview 70, Ada 62

Crestline 66, Mansfield Christian 24

Creston Norwayne 50, Smithville 43

Cuyahoga Falls CVCA 69, Hunting Valley University 61

Dalton 54, West Salem Northwestern 49

Day. Christian 83, Day. Jefferson 63

Day. Dunbar 86, Day. Stivers 85

Day. Oakwood 57, Brookville 45

Day. Thurgood Marshall 89, Day. Belmont 72

Defiance 68, Lima Bath 47

Defiance Tinora 40, Holgate 23

Delaware Hayes 61, Dublin Scioto 45

Delphos Jefferson 52, Paulding 29

Dola Hardin Northern 63, Lima Temple Christian 55

Dover 78, Zanesville 37

Dublin Coffman 66, Galloway Westland 41

E. Cle. Shaw 66, Bedford 53

E. Liverpool 62, Steubenville 55

Edgerton 49, Defiance Ayersville 36

Elida 48, Wapakoneta 45

Erie Cathedral Prep, Pa. 73, Youngs. Ursuline 57

Euclid 69, Strongsville 64

Fairfield 58, Middletown 53

Fairview 86, Bay Village Bay 59

Franklin 70, Waynesville 52

Fredericktown 52, Sparta Highland 34

Ft. Recovery 46, Coldwater 27

Galion Northmor 46, Howard E. Knox 30

Garrettsville Garfield 61, Mogadore 58

Gates Mills Gilmour 68, Parma Padua 37

Geneva 73, Gates Mills Hawken 56

Genoa Area 40, Tontogany Otsego 30

Glouster Trimble 64, Belpre 42

Gorham Fayette 49, Montpelier 42

Grafton Midview 52, Amherst Steele 41

Granville Christian 61, Groveport Madison Christian 30

Green 62, Massillon Perry 39

Greenwich S. Cent. 53, Plymouth 27

Hamilton 52, Cin. Sycamore 32

Hamilton Badin 50, Day. Chaminade Julienne 43

Hamilton New Miami 75, Norwood 67

Haviland Wayne Trace 66, Sherwood Fairview 44

Heath 36, Granville 35

Hilliard Bradley 43, Delaware Olentangy Berlin 14

Holland Springfield 57, Sylvania Northview 52

Hubbard 62, Niles McKinley 57

Huber Hts. Wayne 48, Lebanon 44

Hudson 71, Brecksville-Broadview Hts. 69, 2OT

Hudson WRA 61, Berlin Hiland 56

Huron 59, Port Clinton 38

Independence 79, Orwell Grand Valley 77

Jackson 57, Hillsboro 47

Jamestown Greeneview 60, Spring. NE 53

Johnstown-Monroe 59, Utica 38

Kettering Alter 60, Cin. McNicholas 53

Kidron Cent. Christian 62, Loudonville 47

Kirtland 41, Cuyahoga Hts. 22

LaGrange Keystone 61, Wellington 46

Lakewood 59, Avon 55

Leavittsburg LaBrae 47, Newton Falls 45

Leesburg Fairfield 67, Lynchburg-Clay 52

Leipsic 70, McComb 41

Lewis Center Olentangy 51, Westerville N. 44

Lewistown Indian Lake 69, Urbana 57

Lexington 41, Millersburg W. Holmes 28

Liberty Twp. Lakota E. 61, Mason 48

Lima Perry 79, Mt. Victory Ridgemont 65, 2OT

Lima Shawnee 70, Van Wert 56

Lima Sr. 70, Tol. St. Francis 63

London 54, Spring. Shawnee 41

Lorain Clearview 59, Columbia Station Columbia 49

Lowellville 52, Mineral Ridge 45

Lucas 40, Mansfield St. Peter’s 29

Lyndhurst Brush 67, Painesville Riverside 40

Madison 78, Eastlake N. 73

Malvern 53, Magnolia Sandy Valley 45

Mantua Crestwood 67, Ashtabula St. John 41

Maria Stein Marion Local 41, Delphos St. John’s 31

Marion Elgin 41, DeGraff Riverside 38

Marysville 51, Grove City Cent. Crossing 39

Mayfield 46, Willoughby S. 45

McConnelsville Morgan 56, Philo 39

McGuffey Upper Scioto Valley 59, Waynesfield-Goshen 48

Medina 65, Solon 58, OT

Medina Highland 31, Kent Roosevelt 28

Mentor 73, Brunswick 62

Metamora Evergreen 63, Delta 25

Middlefield Cardinal 45, Garfield Hts. Trinity 41

Middletown Fenwick 58, Cin. Purcell Marian 43

Minerva 40, Can. South 38

Minster 48, New Bremen 44

Monroe 63, Eaton 35

Monroeville 49, Ashland Mapleton 41

Mowrystown Whiteoak 62, Manchester 47

Mt. Blanchard Riverdale 59, Findlay Liberty-Benton 45

Mt. Orab Western Brown 64, Clarksville Clinton-Massie 48

Mt. Vernon 60, Ashland 55

N. Baltimore 55, Cory-Rawson 49

N. Can. Hoover 58, Uniontown Lake 56, 2OT

N. Ridgeville 78, N. Olmsted 61

N. Royalton 61, Stow-Munroe Falls 53

New Albany 64, Sunbury Big Walnut 46

New Boston Glenwood 66, Franklin Furnace Green 63

New Concord John Glenn 63, Crooksville 49

New Middletown Spring. 84, N. Jackson Jackson-Milton 53

New Philadelphia 63, Warsaw River View 42

Newark 78, Cols. Franklin Hts. 43

Newark Cath. 57, Johnstown Northridge 44

Newark Licking Valley 59, Pataskala Licking Hts. 48

Newton Local 60, W. Alexandria Twin Valley S. 56

Norton 70, Lodi Cloverleaf 64

Norwalk St. Paul 64, New London 56

Oak Harbor 48, Willard 42

Oak Hill 59, Beaver Eastern 26

Oberlin 67, Sullivan Black River 49

Oberlin Firelands 71, Sheffield Brookside 62, OT

Old Fort 57, Fremont St. Joseph 46

Ottawa-Glandorf 84, Celina 40

Ottoville 70, Ft. Jennings 27

Painesville Harvey 52, Orange 33

Parma Hts. Holy Name 76, Elyria Cath. 61

Parma Normandy 38, Medina Buckeye 30

Pataskala Watkins Memorial 51, Hebron Lakewood 47

Peebles 73, Fayetteville-Perry 42

Pemberville Eastwood 68, Fostoria 54

Perrysburg 79, Maumee 48

Pickerington Cent. 58, Lancaster 34

Pickerington N. 51, Gahanna Lincoln 49

Pioneer N. Central 58, Stryker 46

Pitsburg Franklin-Monroe 64, Bradford 35

Plain City Jonathan Alder 63, New Carlisle Tecumseh 30

Pomeroy Meigs 58, Wellston 50

Portsmouth Clay 59, Latham Western 54

Powell Olentangy Liberty 67, Westerville S. 54

Ravenna 78, Akr. Springfield 49

Reynoldsburg 62, Grove City 23

Richfield Revere 76, Barberton 66

Richmond Hts. 69, Burton Berkshire 39

Richwood N. Union 70, Spring. NW 52

Rittman 61, Jeromesville Hillsdale 25

Rocky River Lutheran W. 71, Fairport Harbor Harding 36

Rootstown 86, Youngs. Valley Christian 78, 2OT

Rossford 73, Millbury Lake 23

S. Charleston SE 44, Mechanicsburg 43

S. Webster 46, Minford 43

Salineville Southern 52, Lisbon David Anderson 44

Sandusky 91, Clyde 60

Seaman N. Adams 65, W. Union 43

Shadyside 58, Hannibal River 40

Shaker Hts. 73, Elyria 53

Shekinah Christian 48, Delaware Christian 42

Sidney 72, Riverside Stebbins 59

Spring. Greenon 63, W. Jefferson 55

Spring. Kenton Ridge 58, Bellefontaine 51

St. Bernard Roger Bacon 44, Day. Carroll 40

St. Clairsville 61, John Marshall, W.Va. 54

St. Henry 53, New Knoxville 31

St. Marys Memorial 66, Kenton 43

Steubenville Cath. Cent. 37, Bellaire 35

Stewart Federal Hocking 70, Corning Miller 45

Strasburg-Franklin 53, Bowerston Conotton Valley 24

Streetsboro 58, Peninsula Woodridge 56, OT

Struthers 36, Poland Seminary 35

Sugarcreek Garaway 79, Newcomerstown 36

Swanton 35, Hamler Patrick Henry 30

Sylvania Southview 51, Napoleon 35

Tallmadge 84, Aurora 79, 2OT

Thomas Worthington 65, Dublin Jerome 49

Thornville Sheridan 70, New Lexington 51

Thornville Sheridan 70, New Lexington 51

Tiffin Columbian 57, Sandusky Perkins 56, OT

Tipp City Bethel 42, Casstown Miami E. 34

Tipp City Tippecanoe 71, Piqua 45

Tol. Cent. Cath. 55, Findlay 52

Tol. Christian 69, Tol. Maumee Valley 50

Tol. Ottawa Hills 64, Northwood 25

Tol. Start 69, Tol. Bowsher 60

Toronto 41, Richmond Edison 39

Tree of Life 42, Northside Christian 38

Trenton Edgewood 63, Hamilton Ross 59

Twinsburg 84, Cuyahoga Falls 30

Uhrichsville Claymont 52, Gnadenhutten Indian Valley 35

Union City Mississinawa Valley 40, Arcanum 37

Van Buren 64, Pandora-Gilboa 62

Vandalia Butler 61, Greenville 36

Versailles 57, Rockford Parkway 50

Vienna Mathews 66, Windham 53

W. Carrollton 87, Fairborn 68

W. Lafayette Ridgewood 70, Lore City Buckeye Trail 45

W. Liberty-Salem 56, Spring. Cath. Cent. 42

Wadsworth 47, Macedonia Nordonia 42

Warren Champion 51, Columbiana Crestview 49

Warren Harding 61, Canfield 51

Warren Howland 58, Austintown Fitch 52

Warrensville Hts. 61, Lorain 60

Wauseon 58, Liberty Center 41

Weir, W.Va. 58, Wintersville Indian Creek 44

Westerville Cent. 72, Lewis Center Olentangy Orange 60

Westlake 52, Olmsted Falls 50

Wheelersburg 67, Portsmouth W. 31

Wickliffe 81, Brooklyn 52

Williamsport Westfall 51, Frankfort Adena 50

Wilmington 58, Batavia 54

Woodsfield Monroe Cent. 75, New Matamoras Frontier 61

Wooster 61, Mansfield Madison 52

Wooster Triway 37, Navarre Fairless 31

Worthington Kilbourne 45, Hilliard Darby 38

Xenia 55, Troy 41

Youngs. Boardman 63, Youngs. East 50

Youngs. Liberty 69, Brookfield 62

Zanesville Maysville 59, Zanesville W. Muskingum 38

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Washington C.H. Miami Trace vs. Greenfield McClain, ppd.

Waterford vs. Racine Southern, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Please follow and like us:
Avatar
Associated Press

Related Posts

AP source: Story, Rockies agree to $27.5 million, 2-yr deal

Associated Press

AP source: Zimmerman, Nationals agree on $2M plus incentives

Associated Press

AP source: Zimmerman, Nationals agree on $2M plus incentives

Associated Press