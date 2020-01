BOYS PREP BASKETBALL=

Abington 54, Upper Dublin 38

Berlin-Brothersvalley 79, Northern Bedford 48

Bethlehem Liberty 57, Bethlehem Catholic 43

Bishop Canevin 43, Monessen 40

Bishop Guilfoyle 66, Richland 43

Bishop McCort 57, Somerset 55

Bonner-Prendergast 53, La Salle 47

Central Bucks East 50, North Penn 45

Central Bucks West 41, Pennridge 38

Erie McDowell 65, Kennedy Catholic 53

Fels 63, Philadelphia Academy Charter 42

Hamburg 37, Conrad Weiser 36

Holy Ghost Prep 41, Church Farm School 29

Huntingdon 71, Tyrone 64

Jeannette 76, Bentworth 30

Jenkintown 58, MAST Charter 40

Kensington 87, Penn Treaty 53

Mahanoy Area 42, Marian Catholic 38

Malvern Prep 75, Penn Charter 64

McKeesport 60, Elizabeth Forward 49

Mount Lebanon 37, Canon-McMillan 34

Neumann-Goretti 66, Archbishop Wood 55

Northampton 60, Emmaus 40

Notre Dame-Green Pond 79, Saucon Valley 51

Olney Charter 72, Latin Charter 70

Parkway Center City 66, Lincoln Leadership 49

Philadelphia Northeast 51, SLA Beeber 42

Riverside 73, Carbondale 41

Schuylkill Valley 62, Tulpehocken 49

Scranton 0, Honesdale 0

Solebury 81, Pennington, N.J. 74

South Side 75, Mohawk 44

Southern Lehigh 65, Catasauqua 52

Strawberry Mansion 74, Franklin Learning Center 53

Valley View 47, Delaware Valley 43

West Greene 52, Avella 36

West Lawn Wilson 75, Daniel Boone 20

West Philadelphia 84, Mastery Charter South 62

Wissahickon 48, Springfield Montco 43

GIRLS PREP BASKETBALL=

Bethlehem Catholic 68, Bethlehem Liberty 47

California 31, Yough 18

Cardinal O’Hara 52, Archbishop Carroll 46

Central Bucks West 74, Pennridge 52

Franklin Regional 72, Highlands 25

Greater Latrobe 43, Penn Hills 41

Greensburg Central Catholic 39, Winchester Thurston 36

Grove City 42, Hickory 33

Hampton 50, Kiski Area 37

Holy Redeemer 53, Hanover Area 15

Hopewell 40, North Hills 35

Littlestown 68, York Country Day 42

Loyalsock 46, South Williamsport 35

Nazareth Area 43, Whitehall 35

Norwin 64, Seneca Valley 35

Notre Dame 46, Springside Chestnut Hill 25

Oakland Catholic 42, Penn-Trafford 35

Phoenixville 68, Antietam 30

Plum 47, Mars 43

Riverside 58, Ambridge 26

Souderton 36, Central Bucks South 31

Southern Columbia 41, Hughesville 36

St. Hubert’s 63, Little Flower 29

Towanda 62, Troy 30

West York 44, Eastern York 43

Windber 63, Conemaugh Township 36

