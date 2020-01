Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Amundsen 69, Rickover Naval 10

Calhoun 52, Mt. Sterling (Brown County) 42

Chicago (CICS Chicago Quest) 69, Chicago (C. Math and Science Charter) 56

Chicago (Clark) 63, Wells 48

Chicago (Jones) 81, Raby 61

Chicago (Legal Prep Charter) 71, Chicago (Ogden International) 48

Chicago Academy 66, Chicago North Grand 44

Chicago Little Village 84, Manley 66

Chicago Phoenix Academy 71, Kelvyn Park 45

Clemente 66, Chicago (Crane Medical Prep) 65

Curie 50, Chicago (Back of the Yards) 11

Lake View 39, Chicago (Marine Military Academy) 21

Lincoln Park 68, Payton 39

Lovejoy 64, Elverado 32

Senn 72, Chicago (Alcott) 23

Steinmetz 69, Chicago (ASPIRA B&F) 67

Westinghouse 59, Farragut 56

Yorkville Christian 90, Marmion 74

Benton Tournament=

Benton 60, Vandalia 49

Carmi-White County Tournament=

Edwards County 71, Mt. Vernon (Posey), Ind. 64, OT

Hancock County Tournament=

Illini West (Carthage) 61, Mendon Unity 54

ICAC Tournament=

ROWVA/Williamsfield co-op (BKB) 48, Illini Bluffs 32

Midland Trail Conference=

Cisne 61, Grayville 44

Nashville Tournament=

Breese Mater Dei 73, Metro-East Lutheran 33

Okawville Tournament=

Alton Marquette 62, Carlyle 53

Salem Tournament=

East St. Louis 73, Highland 33

Sparta Tournament=

Murphysboro/Elverado 51, Steeleville 39

GIRLS PREP BASKETBALL=

Chicago (Noble Street/Butler) 79, Chicago (Noble/DRW Trading) 11

Chicago (Solorio Academy) 40, Chicago King 22

Curie 50, Chicago (Back of the Yards) 11

Edwardsville 72, St. Joseph’s Academy, Mo. 50

Gage Park 54, Hancock 48

Galena 62, West Carroll 18

Gardner-South Wilmington 55, Wilmington 24

Hyde Park 63, Chicago Ag Science 58

Kennedy 45, Harlan 35

Kenwood 71, Lindblom 37

Plainfield South 54, Joliet Catholic 42

Simeon 66, Phillips 35

Tilden 51, Dunbar 37

Willows 42, Elgin Academy 28

Eldorado Tournament=

Carmi White County 41, Gallatin County 38

Highland Tournament=

Breese Central 39, Triad 24

National Trail Conference Tournament=

Altamont 76, Farina South Central 25

Tri-City Tournament=

Pleasant Plains 43, Williamsville 32

Vermilion County Tournament=

Fithian Oakwood 37, Hoopeston Area High School 19

West Frankfort Tournament=

Pinckneyville 42, Herrin 21

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/