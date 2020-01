Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Barry (Western) 50, Jacksonville ISD 18

Blue Island Eisenhower 66, Chicago Phoenix Academy 47

Bowen 61, Chicago ( SSICP) 27

Chicago (Jones) 54, Stagg 50

Chicago King 70, DuSable 41

Dunbar 68, Kennedy 33

Eldorado 38, Anna-Jonesboro 27

Elgin Academy 81, Morgan Park Academy 53

Englewood Excel 80, Chicago Instituto Health Sciences Career Academy 34

Fenger 59, Chicago (Urban Prep Charter/Bronzeville) 34

Harvest Christian Academy 59, Aurora Math-Science 36

Joliet West 46, Lockport 30

Jones College Prep 54, Stagg 50

Lincoln Way Central 37, Thornton Fractional South 35

Mascoutah 59, Waterloo 51

Morgan Park 74, Lindblom 49

Peoria (H.S.) 70, Canton 41

Pontiac 54, Dwight 28

Richards def. Horizon Science Academy Southwest Chicago, forfeit

York 55, Proviso West 49

Belleville East Tournament=

Alton 59, Champaign Central 56

ICAC Tournament=

Delavan 52, North Fulton (Cuba/Spoon River) 31

Litchfield Tournament=

Pana 75, Bethalto Civic Memorial 61

Triad 66, Greenville 51

Massac County Tournament=

Charleston, Mo. 73, Cobden 45

Sparta Tournament=

Murphysboro/Elverado 59, Waterloo 51

West Frankfort Tournament=

Marion 51, Cairo 46

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alden-Hebron 38, Westminster Christian 27

Aurora Christian 72, Guerin 15

Chicago (Lane) 57, Chicago (Jones) 54

Clemente 47, Mather 26

Hillcrest 77, Tinley Park 48

Hope Academy 63, CICS-Northtown 27

Leyden 54, Ridgewood 21

Morgan Park Academy 39, Chicago (UCCS/Woodlawn) 29

North Shore Country Day 50, Schaumburg Christian 38

Oak Forest 41, Bremen 30

Pope County 65, Joppa 22

St. Laurence 56, St. Francis de Sales 9

Steinmetz 32, Wells 27

Whitney Young 66, North Lawndale 38

Carbondale Tournament=

Chester 58, Carbondale 18

Elverado Tournament=

Johnston City 53, Elverado 36

Highland Tournament=

Belleville East 59, Taylorville 32

Little Illini Conference Tournament=

Paris 56, Marshall 41

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/