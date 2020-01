How the top 10 teams in the AP state girls basketball poll fared

COLUMBUS, Ohio (AP) — How the top teams in the weekly Associated Press state girls basketball poll fared:

Division 1 1. Cin. Mt. Notre Dame (17-0) beat Laurel Shaker Hts. 62-57, beat Mercy McAuley 61-26, beat Centerville 71-61. 2. Dublin Coffman (15-1) beat Hilliard Davidson 63-38, lost to Reynoldsburg 66-74, beat Ashville Teays Valley 67-54. 3. Tol. Notre Dame (11-2) beat St. Ursula 70-35, beat Fremont Ross 58-35. 4. Huber Hts. Wayne (14-1) beat Lebannon 87-39. (tie) Pickerington Cent. (12-1) beat Pickerington North 44-29. 6. Newark (15-2) beat Mason 59-45. 7. Kettering Fairmont (14-1) beat GlenOak 78-35, beat Trotwood-Madison 64-47, beat Lebanon 59-41. 8. Cols. Watterson (16-0) beat St. Joseph 49-39, beat St. Francis DeSales 23-18, beat Gove City 44-32. 9. Massillon Jackson (15-2) lost to Hillsboro 24-41, beat Twinsburg 74-41, beat Uniontown Lake 51-21. 10. Akr. Hoban (11-3) lost to Chaminade-Julienne 42-57, lost to Lutheran East 52-55, beat Gilmour 57-47. Division 2 1. Circleville (17-0) beat Teays Valley 52-33, beat Fairfield Union 57-48. 2. Napoleon (16-0) beat Newark 72-31. beat Bowling Green 65-18, beat Springfield 44-25. 3. Bellevue (14-0) beat St. Joseph 56-39, beat Perkins 70-57. 4. Thornville Sheridan (14-2) lost to Boyd County 66-71, beat Philo 77-41, beat Crooksville 71-33. 5. Tol. Rogers (9-2) idle. 6. Shaker Hts. Laurel (12-3) lost to Mt. Notre Dame 57-62, beat Canfield 69-37, beat Beaumont 79-49. 7. Dresden Tri-Valley (15-2) beat Philo 64-52, beat West Muskingum 54-48, beat Morgan 64-41. 8. Plain City Jonathan Alder (11-2) beat Kenton Ridge 79-30, beat Shawnee 70-34. 9. Beloit W. Branch (11-2) beat beat Ursuline 73-23. 10. Vincent Warren (15-1) beat Fenwick 44-38, beat Parkersburg South 56-49, beat Athens 61-19. Division 3 1. Cols. Africentric (12-2) beat Walnut Ridge 90-38, beat Eastmoor 85-20. 2. Castalia Margaretta (14-1) beat Tri-Village 62-59, beat Willard 65-61. 3. Sardinia Eastern (16-0) idle. 4. Elyria Cath. (14-1) beat Central Catholic 59-38, beat Buckeye Local 80-33, beat Buckeye 80-23. 5. Berlin Hiland (15-0) lost to Winston Salem 41-44, beat Ridgewood 83-10, beat Claymont 78-9. 6. Cardington-Lincoln (17-1) beat Northmor 57-26, beat Danville 73-30, beat Highland 55-49. 7. Tontogany Otsego (15-0) beat Van Buren 58-38, beat Millbury Lake 52-47, beat Springfield Holland 60-43. 8. Wheelersburg (13-1) beat Portsmouth West 55-38, beat Lucasville Valley 57-34. 9. Ironton (13-2) beat Chesapeake 62-27, beat Rock Hill 57-28. (tie) Findlay Liberty-Benton (11-2) beat Vanlue 71-10, beat Cols. Grove 56-27. Division 4 1. Ft. Loramie (15-0) beat Loudonville 79-19, beat Houston 87-15, beat Russia 79-18. 2. Portsmouth Notre Dame (14-1) lost to Spring Valley 57-64, beat St. Joseph 60-27, beat Symmes Valley 70-35. 3. Minster (11-3) beat Ottoville 56-39, lost to Marion Local 32-33. 4. Maria Stein Marion Local (15-1) beat Minster 33-32. 5. Tol. Christian (15-0) beat Hilltop 64-48, beat Cardinal Stritch 87-35. 6. New Madison Tri-Village (15-1) lost to Margaretta 59-62, beat National Trail 66-22, beat Casstown 57-44. 7. Cin. Country Day (17-0) beat New Miami 77-25, beat Miami Valley 60-58, beat Milford 43-36. 8. Sugar Grove Berne Union (14-1) beat Worthington Christian 44-37, beat Fisher Catholic 48-17. 9. Cortland Maplewood (14-0) beat Lakeview 46-33, beat Lordstown 64-14, . 10. Cornerstone Christian (11-5) idle.