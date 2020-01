Davidson 74, Fordham 62

brandeis 75, Emory 73

Washington (Mo) 80, Carnegie Mellon 72

Rochester 76, NYU 62

rutgers 64, Minnesota 56

niagara 72, Siena 71

maine 86, Binghamton 63

marist 83, Iona 73

canisius 95, Rider 86

Daemen 65, Dist. of Columbia 61

keystone 70, john jay 68

mcdaniel 77, Haverford 69

Delhi 76, Cobleskill 52

wesleyan conn 98, Connecticut Coll. 59

widener 82, Hood 68