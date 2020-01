Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Abington Heights 51, Scranton Prep 49

Antietam 68, Schuylkill Valley 65

Boyertown 62, Owen J Roberts 26

Catasauqua 65, Saucon Valley 59

Columbia 54, Lancaster Country Day 43

Delaware Valley 64, Scranton 60

Faith Christian Academy 45, MAST Charter 33

Fox Chapel 50, McKeesport 36

Governor Mifflin 65, Exeter 46

Hanover Area 67, Wyoming Area 52

High School of the Future 65, Palumbo 60

Lakeland 56, Dunmore 45

Mahanoy Area 62, Minersville 40

Methacton 73, Spring-Ford 40

Mid Valley 58, Carbondale 44

Millville 48, Midd-West 24

Northwestern Lehigh 72, Notre Dame-Green Pond 61

Penn Wood 57, Chichester 51

Pennsbury 65, Council Rock North 48

Riverside 66, Scranton Holy Cross 62

Shipley 51, Hun, N.J. 49

Southmoreland 74, Geibel Catholic 59

Tulpehocken 73, Kutztown 55

West Lawn Wilson 54, Reading 38

Westtown 81, Academy of the New Church 57

Wyomissing 42, Twin Valley 36

GIRLS PREP BASKETBALL=

Archbishop Wood 63, Archbishop Ryan 24

Avella 73, Geibel Catholic 35

Belle Vernon 32, Ringgold 27

Berlin-Brothersvalley 62, Turkeyfoot Valley 18

Bloomsburg 60, Northumberland Christian 54

Brownsville 42, Washington 25

California 62, Mapletown 18

Carlynton 42, Derry 31

Chartiers-Houston 38, Frazier 31

Commodore Perry 53, Rocky Grove 31

Dallas 62, Nanticoke Area 40

Deer Lakes 52, South Allegheny 51

East Allegheny 55, Steel Valley 43

Elizabeth Forward 44, Mount Pleasant 39

Erie McDowell 47, Slippery Rock 32

Freeport 65, Greensburg Salem 38

Gateway 47, Franklin Regional 33

Hazleton Area 54, Wilkes-Barre Area 37

Hickory 50, Oil City 23

Holy Redeemer 63, MMI Prep 19

Kennedy Catholic 48, Erie 43

Knoch 68, Highlands 30

LEAP Academy, N.J. 48, Community Academy 37

Maplewood 58, Saegertown 45

Methacton 42, Spring-Ford 39

North Penn 37, Souderton 34

Oxford 44, Avon Grove 30

Penn-Trafford 38, Penn Hills 30

Quaker Valley 64, New Castle 41

Rochester 74, Cornell 11

Shady Side Academy 50, Valley 27

Shenango 49, New Brighton 46

Southmoreland 50, West Mifflin 31

Towanda 52, Athens 44

Uniontown 62, Laurel Highlands 24

United 35, West Shamokin 29

Warren 38, Harbor Creek 28

Waynesburg Central 42, Charleroi 40

West Greene 53, Monessen 37

West Middlesex 87, Mercer 53

Windber 60, Blacklick Valley 49

Wyoming Valley West 47, Berwick 42

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/