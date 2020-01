List of seeded players for the Australian Open

MELBOURNE, Australia (AP) — Men=

1. Rafael Nadal, Spain

2 Novak Djokovic, Serbia

3. Roger Federer, Switzerland

4 Daniil Medvedev, Russia

5. Dominic Thiem, Austria

6. Stefanos Tsitsipas, Greece

7. Alexander Zverev, Germany

8. Matteo Berrettini, Italy

9. Roberto Bautista Agut, Spain

10. Gael Monfils, France

11. David Goffin, Belgium

12. Fabio Fognini, Italy

13. Denis Shapovalov, Canada

14. Diego Schwartzman, Argentina

15. Stan Wawrinka, Switzerland

16. Karen Khachanov, Russia

17. Andrey Rublev, Russia

18. Grigor Dimitrov, Bulgaria

19. John Isner, United States

20. Felix Auger-Aliassime, Canada

21. Benoit Paire, France

22. Guido Pella, Argentina

23. Nick Kyrgios, Australia

24. Dusan Lajovic, Serbia

25. Borna Coric, Croatia

26. Nikoloz Basilashvili, Georgia

27. Pablo Carreno Busta, Spain

28. Jo-Wilfried Tsonga, France

29. Taylor Fritz, United States

30. Daniel Evans, Britain

31. Hubert Hurkacz, Poland

32. Milos Raonic, Canada

___

Women=

1. Ash Barty, Australia

2. Karolina Pliskova, Czech Republic

3. Naomi Osaka, Japan

4. Simona Halep, Romania

5. Elina Svitolina, Ukraine

6. Belinda Bencic, Switzerland

7. Petra Kvitova, Czech Republic

8. Serena Williams, United States

9. Kiki Bertens, Netherlands

10. Madison Keys, United States

11. Aryna Sabalenka, Belarus

12. Johanna Konta, Britain

13. Petra Martic, Croatia

14. Sofia Kenin, United States

15. Market Vondrousova, Czech Republic

16. Elise Mertens, Belgium

17. Angelique Kerber, Germany

18. Alison Riske, United States

19. Donna Vekic, Croatia

20. Karolina Muchova, Czech Republic

21. Amanda Anisimova, United States

22. Maria Sakkari, Greece

23. Dayana Yastremska, Ukraine

24. Sloane Stephens, United States

25. Ekaterina Alexandrova, Russia

26. Danielle Collins, United States

27. Wang Qiang, China

28. Anett Kontaveit, Estonia

29. Elena Rybakina, Kazakhstan

30. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia

31. Anastasija Sevastova, Latvia

32. Barbora Strycova, Czech Republic