Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 53, Alliance 39

Akr. Ellet 69, Akr. North 19

Akr. Kenmore-Garfield 74, Akr. Firestone 39

Avon Lake 63, Brunswick 27

Beachwood 61, Ashtabula St. John 50

Beallsville 41, Sarahsville Shenandoah 38

Beavercreek 47, Fairborn 38

Bellbrook 49, New Carlisle Tecumseh 35

Belmont Union Local 64, Bellaire 38

Belpre 44, Racine Southern 37

Berlin Center Western Reserve 66, N. Jackson Jackson-Milton 34

Berlin Hiland 83, W. Lafayette Ridgewood 10

Beverly Ft. Frye 51, McArthur Vinton County 43

Bidwell River Valley 54, Point Pleasant, W.Va. 24

Bristol 59, Warren Lordstown 17

Carey 41, Van Buren 32

Carlisle 40, Day. Oakwood 34

Chardon 59, Bedford 31

Chesapeake 48, Portsmouth 32

Cin. Colerain 45, Seton 37

Cin. Mariemont 39, Batavia 38

Cin. Princeton 66, W. Chester Lakota W. 62

Cin. Summit Country Day 43, Milford 36

Cin. Taft 42, Cin. Withrow 37

Cin. Wyoming 38, New Richmond 33

Cle. Hts. Lutheran E. 54, Twinsburg 36

Cle. VASJ 44, Parma Hts. Holy Name 37

Coal Grove Dawson-Bryant 52, Gallipolis Gallia 45

Cols. Patriot Prep 29, Genoa Christian 28

Cols. Walnut Ridge 70, Cols. Linden McKinley 38

Cornerstone Christian 64, Euclid 49

Crown City S. Gallia 63, Stewart Federal Hocking 43

Cuyahoga Falls 45, Norton 43

Cuyahoga Falls CVCA 43, Massillon 28

Day. Chaminade Julienne 56, Middletown Fenwick 44

Delaware Hayes 47, Caledonia River Valley 34

E. Liverpool 56, Richmond Edison 29

Fairfield 81, Cin. NW 28

Fayetteville-Perry 59, Mowrystown Whiteoak 26

Felicity-Franklin 51, Batavia Clermont NE 50

Franklin Furnace Green 59, Portsmouth Sciotoville 23

Ft. Jennings 53, Dola Hardin Northern 43

Garrettsville Garfield 44, Kent Roosevelt 41

Geneva 53, Gates Mills Gilmour 42

Girard 34, Hubbard 31

Glouster Trimble 58, Reedsville Eastern 47

Granville 52, Newark Licking Valley 46

Harrod Allen E. 59, Lima Perry 52

Haviland Wayne Trace 55, Lima Cent. Cath. 30

Heartland Christian 40, Campbell Memorial 25

Heath 58, Granville Christian 29

Hebron Lakewood 63, Utica 35

Highlands, Ky. 57, Cin. Indian Hill 44

Howard E. Knox 45, Crestline 31

Ironton 57, Ironton Rock Hill 28

Ironton St. Joseph 50, Latham Western 39

Jackson Center 44, Lewistown Indian Lake 39

Jefferson Area 51, Niles McKinley 47

Kettering Fairmont 59, Lebanon 41

Leetonia 37, Hanoverton United 26

Legacy Christian 48, Jamestown Greeneview 34

Logan 43, Albany Alexander 40

Louisville Aquinas 43, Alliance Marlington 33

Martins Ferry 50, Cadiz Harrison Cent. 19

Mayfield 45, Brecksville-Broadview Hts. 36

McDermott Scioto NW 46, Beaver Eastern 26

McDonald 60, Lowellville 32

Mineral Ridge 65, Sebring McKinley 39

Morrow Little Miami 64, Cin. Country Day 63

Mt. Notre Dame 71, Centerville 61

Mt. Vernon 36, Danville 34

Mt. Victory Ridgemont 58, N. Lewisburg Triad 52

New Boston Glenwood 63, Portsmouth Clay 42

Northside Christian 34, Tree of Life 27

Notre Dame Academy 58, Fremont Ross 35

Oak Glen, W.Va. 61, Toronto 55

Oak Hill 49, Minford 46

Ottawa Lake Whiteford, Mich. 46, Oregon Stritch 41

Parma Hts. Valley Forge 64, Oberlin 26

Paulding 57, Defiance Ayersville 44

Peebles 64, Ripley-Union-Lewis-Huntington 44

Peninsula Woodridge 66, Akr. Elms 15

Poland Seminary 51, Canfield S. Range 35

Portsmouth Notre Dame 70, Willow Wood Symmes Valley 35

Rocky River Lutheran W. 56, Kirtland 54

Rootstown 43, E. Can. 35

S. Point 45, Proctorville Fairland 44

S. Webster 47, Waverly 35

Sardinia Eastern Brown 52, Goshen 46

Seaman N. Adams 49, Manchester 29

Shadyside 46, Hannibal River 28

Shaker Hts. Laurel 79, Cle. Hts. Beaumont 49

Spring. Kenton Ridge 73, Clayton Northmont 45

Springfield 47, Atwater Waterloo 21

Struthers 47, Cortland Lakeview 27

Tol. Whitmer 46, Findlay 35

Trenton Edgewood 59, Franklin 52

Vincent Warren 61, Athens 19

Wheelersburg 57, Lucasville Valley 34

Williamsburg 50, Bethel-Tate 45, OT

Wintersville Indian Creek 67, Wheeling Park, W.Va. 57

Yellow Springs 41, W. Carrollton 35

Youngs. East 44, Warren JFK 24

Youngs. Mooney 54, Newton Falls 16

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/