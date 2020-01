Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Auburn 40, New Berlin 33

Cary-Grove 72, Buffalo Grove 63

Fulton 57, Prince of Peace Prep, Clinton, Iowa 44

Hirsch 65, Tilden 62

Huntley 57, Prairie Ridge 33

Keokuk, Iowa 63, Mendon Unity 30

Kirkland Hiawatha 74, Alden-Hebron 56

McHenry 64, Grayslake North 59

Peoria Manual 39, Washington 37

Reed-Custer 64, Momence 55, OT

Rich Central 77, Bremen 33

Rockford Christian Life 51, Durand 22

Schaumburg 55, Prospect 52

St. Laurence 69, Providence 57

Von Steuben 68, Northside Prep 38

Waldorf 58, British Intl School of Chicago 40

Waterloo 66, Perryville, Mo. 51

Hancock County Tournament=

Augusta Southeastern 52, Illini West (Carthage) 25

ICAC Tournament=

Delavan 48, Illini Bluffs 41

Morrisonville Tournament=

Nokomis 65, Mulberry Grove 23

Raymond Lincolnwood 48, Edinburg (Coop) BK 16

Sangamon County Tournament=

Buffalo Tri-City 47, Springfield Lutheran 43

Winchester Tournament=

Barry (Western) 57, Pleasant Hill 13

Jacksonville Routt 57, Camp Point Central 41

Liberty 62, Griggsville-Perry 22

GIRLS PREP BASKETBALL=

Athens 37, Peoria Christian 26

Beecher 55, St. Anne 19

Bismarck-Henning 64, Georgetown-Ridge Farm 16

Brownstown – St. Elmo 58, Wayne City 39

Century 53, Dongola 14

Champaign Judah Christian 42, Bloomington Christian 41

Chicago (Solorio Academy) 44, Chicago CICS-Longwood 40

Chicago (UCCS/Woodlawn) 49, Epic Academy Charter 5

Christian Liberty Academy 41, South Beloit 37

Dieterich 37, Windsor/ Stew-Stras co-op (BKB) 30

Dixon 58, North Boone 15

Earlville 67, LaMoille 40

Fisher 52, Deer Creek-Mackinaw 46

Fithian Oakwood 26, Hoopeston Area High School 16

Fulton 33, Rockridge 30

Gardner-South Wilmington 53, Dwight 26

Genoa (Genoa-Kingston) 65, Harvest Christian Academy 42

Grayslake Central 60, Antioch 26

Holy Trinity 48, Chicago Our Lady of Tepeyac 12

Indian Creek 57, Newark 52

Jacksonville Routt 61, North-Mac 27

Josephinum 39, Chicago (Intrinsic Charter) 38

Knoxville 50, North Fulton (Cuba/Spoon River) 33

Lanark Eastland 66, Ashton-Franklin Center 25

Libertyville 49, Dundee-Crown 32

Marshall 66, Red Hill 19

Mendon Unity 52, Astoria/VIT Co-op 43

Momence 43, Donovan 17

Morgan Park Academy 35, Cristo Rey 8

Mount Vernon 62, Belleville (Althoff Catholic) 25

Nazareth 54, Aurora Christian 51

New Athens 52, Steeleville 18

Petersburg PORTA 61, Illini Central 39

Quincy Notre Dame 67, Hardin County 36

Riverdale 32, Sherrard 19

Rock Island 84, Macomb 47

Schaumburg Christian 46, Mooseheart 39

Skokie (Ida Crown) 38, Guerin 35

Somonauk 46, Kirkland Hiawatha 28

Triad 45, Waterloo 32

West Carroll 71, Milledgeville 36

Williamsville 47, Auburn 42

Woodlawn 52, Sandoval 21

Central Southeastern Tournament=

Mendon Unity 52, Astoria (Table Grove VIT) 43

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Sullivan vs. Macon Meridian, ppd. to Jan 13th.

