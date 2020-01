How the top 10 teams in the AP state girls basketball poll fared

COLUMBUS, Ohio (AP) — How the top teams in the weekly Associated Press state girls basketball poll fared:

Division 1 1. Cin. Mt. Notre Dame (14-0) beat St. Ursula Academy 82-42, beat Ryle, Ky. 74-44. 2. Dublin Coffman (12-0) beat Pickerington North 75-20, beat Upper Arlington 50-32. (tie) Tol. Notre Dame (9-2) beat Findlay 69-26. 4. Pickerington Cent. (11-1) beat Westerville South 58-51, beat Gahanna Christian Academy 68-63. 5. Huber Hts. Wayne (13-1) beat Trotwood-Madison 87-41, beat Miamisburg 73-31. 6. Kettering Fairmont (9-1) beat beat Springboro 52-48. 7. Newark (13-1) beat Grove City 52-22, beat Canal Winchester 71-42. 8. Akr. Hoban (9-0) beat Kenmore-Garfield 71-41. 9. Massillon Jackson (11-1) idle. 10. Cols. Watterson (12-0) beat Bexley 51-22.