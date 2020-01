How the top 10 teams in the AP state girls basketball poll fared

COLUMBUS, Ohio (AP) — How the top teams in the weekly Associated Press state girls basketball poll fared:

Division 1 1. Cin. Mt. Notre Dame (14-0) beat St. Ursula Academy 82-42, beat Ryle, Ky. 74-44. 2. Dublin Coffman (12-0) beat Pickerington North 75-20, beat Upper Arlington 50-32. (tie) Tol. Notre Dame (9-2) beat Findlay 69-26. 4. Pickerington Cent. (11-1) beat Westerville South 58-51, beat Gahanna Christian Academy 68-63. 5. Huber Hts. Wayne (13-1) beat Trotwood-Madison 87-41, beat Miamisburg 73-31. 6. Kettering Fairmont (9-1) beat beat Springboro 52-48. 7. Newark (13-1) beat Grove City 52-22, beat Canal Winchester 71-42. 8. Akr. Hoban (10-1) beat Kenmore-Garfield 71-41. 9. Massillon Jackson (13-1)beat North Canton Hoover, beat Uniontown Lake. 10. Cols. Watterson (12-0) beat Bexley 51-22. Division 2 1. Circleville (15-0) beat Miami Trace 67-21, beat Hamilton Township 71-16. 2. Napoleon (13-0) beat Bryan 58-36, beat Maumee 67-25. 3. Tol. Rogers (8-2) beat Tol. Start 40-36. 4. Bellevue (12-0) beat Sandusky 69-48. 5. Thornville Sheridan (11-1) beat West Muskingum 58-17, beat Washington 53-41. 6. Day. Carroll (9-4) lost to Northmont 49-57, lost to Bishop Fenwick 33-36. 7. Plain City Jonathan Alder (9-2) beat Mechanicsburg 54-43. 8. Shaker Hts. Laurel (10-2) beat Padua 68-36, beat Mayfield 73-46. 9. McArthur Vinton County (10-3) lost to Nelsonville-York 52-53. 10. Dresden Tri-Valley (10-2) beat Maysville 55-42. Division 3 1. Cols. Africentric (10-2) beat Cols. Briggs 110-7. 2. Sardinia Eastern (15-0) beat North Adams 55-51, beat Manchester 54-40. 3. Castalia Margaretta (12-1) beat Huron 85-24. 4. Elyria Cath. (12-1) beat Parma 68-37, beat Valley Forge 77-46. 5. Versailles (9-5) lost to New Knoxville 42-49. 6. Cardington-Lincoln (11-1) beat Fredericktown 76-14, beat Highland 55-49. 7. Wheelersburg (11-1) beat South Webster 64-38. 8. Tontogany Otsego (11-0) beat Bowling Green 48-25, beat Rossford 45-38. 9. Berlin Hiland (11-1) beat Sugarcreek Garaway 68-20, lost to Newcomerstown 12-85. 10. Ironton (11-2) lost to Proctorville Fairland 36-38. Division 4 1. Ft. Loramie (12-0) beat Russia 79-18, beat Sidney Fairlawn 89-14. 2. Minster (10-2) beat Coldwater 61-31. 3. Portsmouth Notre Dame (12-0) beat Latham Western 71-38, beat Portsmouth Clay 60-24. 4. Maria Stein Marion Local (13-0) beat Celina 50-25, beat Parkway 53-25. (tie) Tol. Christian (13-0) beat Bowsher 62-56, beat Maumee Valley 78-39. 6. Cin. Country Day (11-0) beat Lockland 80-26, beat New Miami 94-6. 7. New Madison Tri-Village (13-0) beat Coving 67-32, beat Miami East 57-44. 8. Sugar Grove Berne Union (11-1) beat Fairfield Christian 46-35. 9. Cortland Maplewood (12-0) beat Heartland Christian 61-19, beatBadger 51-27. 10. Ft. Recovery (9-2) beat St. John’s 23-20.