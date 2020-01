Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Amherst Steele 66, Lorain Clearview 57

Anna 69, St. Henry 51

Antwerp 77, Pioneer N. Central 43

Arlington 74, Convoy Crestview 63

Ashville Teays Valley 75, Cols. Hamilton Twp. 53

Barberton 72, Akr. Coventry 63

Batavia Clermont NE 68, Fayetteville-Perry 57

Bellville Clear Fork 60, Lexington 57

Belmont Union Local 65, Brooke, W.Va. 47

Bryan 53, Sylvania Northview 42

Canal Winchester 65, Cols. Briggs 59

Canfield 35, Poland Seminary 33

Canfield S. Range 52, Salem 38

Carey 82, Bucyrus 52

Castalia Margaretta 49, Genoa Area 46

Cin. Hills Christian Academy 61, Cin. Purcell Marian 55

Circleville Logan Elm 51, Circleville 40

Cle. St. Ignatius 47, Warren Harding 35

Collins Western Reserve 59, Huron 50

Cols. DeSales 69, Cols. Beechcroft 60

Cols. East 70, Detroit University Science, Mich. 66

Cols. St. Charles 60, Delaware Olentangy Berlin 45

Cols. Watterson 65, Marysville 42

Columbus Grove 71, Leipsic 61

Defiance Ayersville 49, Continental 40

Delta 60, Stryker 52

Dola Hardin Northern 73, Monclova Christian 19

Dover 70, Cle. John Adams 26

Dublin Coffman 76, Tol. Scott 25

E. Can. 39, Tuscarawas Cent. Cath. 37

Elyria 58, LaGrange Keystone 49

Elyria Open Door 53, Cuyahoga Hts. 48

Fairview, Pa. 59, Conneaut 34

Findlay Liberty-Benton 61, Kenton 55, OT

Fredericktown 47, Howard E. Knox 39

Ft. Loramie 34, Minster 31

Ft. Recovery 36, Wapakoneta 31

Granville 56, Pataskala Licking Hts. 50

Greenup Co., Ky. 77, Green 42

Heath 41, Newark Cath. 21

Hunting Valley University 63, Hudson WRA 62

Ironton 56, Wheelersburg 47

Jackson Center 41, New Knoxville 27

Kirtland 83, Fairport Harbor Harding 61

Lancaster Fairfield Union 40, Bloom-Carroll 38

Lima Shawnee 70, Delphos St. John’s 51

Lore City Buckeye Trail 73, Bowerston Conotton Valley 59

Louisville Aquinas 54, Strasburg-Franklin 32

Marietta 45, Pomeroy Meigs 43

Massillon Washington 83, Cle. Collinwood 43

Middletown 53, Kings Mills Kings 51

Minerva 57, Magnolia Sandy Valley 53, 2OT

New Boston Glenwood 68, S. Point 61

New Bremen 48, Covington 47

Oak Harbor 76, Sandusky St. Mary 60

Ottoville 57, Pandora-Gilboa 34

Pickerington N. 67, Logan 26

Powell Olentangy Liberty 50, Mansfield Sr. 45

Sidney Fairlawn 77, Waynesfield-Goshen 56

Springboro 45, W. Chester Lakota W. 42

St. Marys Memorial 65, Bellefontaine 37

Tiffin Calvert 60, Norwalk St. Paul 51

Tol. Emmanuel Baptist 71, Lakeside Danbury 54

Tol. Ottawa Hills 31, Swanton 19

Tol. Woodward 56, Cols. KIPP 52

Trotwood-Madison 108, Day. Dunbar 87

Upper Sandusky 91, Bucyrus Wynford 58

Vincent Warren 52, New Lexington 38

Westerville Cent. 61, Hilliard Davidson 40

Westerville S. 60, Dresden Tri-Valley 50

Beasts of the Southeast=

Albany Alexander 57, Sardinia Eastern Brown 43

Chesapeake 85, Seaman N. Adams 57

Oak Hill 53, Coal Grove Dawson-Bryant 27

Peebles 69, Glouster Trimble 50

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Cols. Hartley vs. Cols. Ready, ppd. to Jan 11th.

Lewistown Indian Lake vs. W. Liberty-Salem, ppd. to Jan 11th.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/