Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Amherst Steele 48, Berea-Midpark 42

Avon 62, N. Olmsted 41

Barberton 58, Kent Roosevelt 47

Bay Village Bay 52, Parma Hts. Holy Name 29

Beaver Eastern 67, Latham Western 31

Bedford, Mich. 62, Tol. St. Ursula 43

Beloit W. Branch 80, Alliance 18

Berlin Hiland 68, Sugarcreek Garaway 20

Burton Berkshire 43, Fairport Harbor Harding 27

Caldwell 41, Lore City Buckeye Trail 26

Caledonia River Valley 55, Richwood N. Union 36

Can. South 41, Alliance Marlington 36

Chagrin Falls 52, Orange 48

Chardon 40, Mayfield 31

Chardon NDCL 42, Mentor Lake Cath. 29

Cin. N. College Hill 74, Hamilton New Miami 21

Cin. Oak Hills 62, Hamilton 34

Cin. Princeton 60, Middletown 43

Cin. Purcell Marian 37, Hamilton Badin 33

Cin. Sycamore 77, Cin. Colerain 46

Cin. Withrow 48, Cin. Winton Woods 47

Cle. Cent. Cath. 54, Richfield Revere 49

Columbia Station Columbia 36, LaGrange Keystone 33

Columbiana Crestview 60, Campbell Memorial 22

Cuyahoga Falls CVCA 49, Wooster Triway 41

Cuyahoga Hts. 38, Richmond Hts. 24

Danville 78, Mt. Gilead 77

Day. Chaminade Julienne 63, Kettering Alter 32

Dresden Tri-Valley 55, Zanesville Maysville 42

Eastlake N. 67, Willoughby S. 42

Garfield Hts. Trinity 72, Brooklyn 12

Gates Mills Hawken 43, Can. Cent. Cath. 32

Geneva 46, Ashtabula Lakeside 22

Greenfield McClain 59, Waverly 58

Huber Hts. Wayne 87, Trotwood-Madison 41

Independence 55, Rocky River Lutheran W. 37

Ironton 62, Raceland, Ky. 45

Kirtland 53, Middlefield Cardinal 25

Logan 52, Chillicothe 38

Lorain Clearview 57, Oberlin 37

Lynchburg-Clay 53, Hillsboro 25

Lyndhurst Brush 55, Chagrin Falls Kenston 52

Madison 45, Painesville Riverside 40

Madonna, W.Va. 52, Bowerston Conotton Valley 43

Marietta 50, Dover 41

Mason 45, Fairfield 35

Massillon Tuslaw 35, Akr. Manchester 23

McConnelsville Morgan 49, New Concord John Glenn 31

Medina 58, Elyria 19

Medina Highland 61, Tallmadge 29

Mentor 59, Shaker Hts. 26

Middletown Fenwick 36, Day. Carroll 33

Mogadore Field 54, Lodi Cloverleaf 47

Morrow Little Miami 65, Cin. NW 29

Mt. Victory Ridgemont 44, Sycamore Mohawk 41

Navarre Fairless 48, Canal Fulton Northwest 21

New Lexington 57, Crooksville 39

New Philadelphia 62, Zanesville 37

Oberlin Firelands 70, Sullivan Black River 18

Olmsted Falls 63, Grafton Midview 29

Orwell Grand Valley 50, Wickliffe 38

Perry 77, Ashtabula Edgewood 19

Piqua 50, Troy 47, OT

Rocky River 62, Medina Buckeye 38

Salem 50, Minerva 36

Sidney 40, Greenville 28

Sparta Highland 59, Howard E. Knox 44

Steubenville Cath. Cent. 42, Oak Glen, W.Va. 35

Thornville Sheridan 58, Zanesville W. Muskingum 17

Tol. Rogers 40, Tol. Start 36

W. Chester Lakota W. 56, Liberty Twp. Lakota E. 40

Warren Harding 49, Canfield 38

Warren Howland 51, Austintown Fitch 37

Warrensville Hts. 55, Cle. Hts. 42

Wellington 56, Sheffield Brookside 26

Westlake 66, N. Ridgeville 52

Youngs. Boardman 49, Massillon Washington 28

Youngs. East 52, Youngs. Valley Christian 17

Youngs. Liberty 73, Leavittsburg LaBrae 39

Zanesville Rosecrans 51, Cols. Grandview Hts. 32

Zoarville Tuscarawas Valley 50, Gnadenhutten Indian Valley 35

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/