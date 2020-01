Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Champaign Central 79, Danville 53

Chicago (Crane Medical Prep) 65, Chicago Perspectives/Joslin 59

Chicago (Lane) 54, Payton 46

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 83, Chicago (Noble Street Charter/Rowe-Clark) 79

Chicago Little Village 54, Douglass 34

Chicago Phoenix Academy 115, Spry Community 11

Clemente 59, Chicago (Ogden International) 43

Indian Creek 67, Polo 41

Mather 47, Lake View 34

Senn 64, Chicago (CICS Chicago Quest) 56

Steinmetz 74, Chicago Roosevelt 9

Taft 52, Von Steuben 50

Wells 70, Chicago (Legal Prep Charter) 64

Willowbrook 81, Proviso West 73

GIRLS PREP BASKETBALL=

Breese Mater Dei 55, Belleville (Althoff Catholic) 19

Burlington Central 51, Hampshire 49

Chicago (Noble Street/Butler) 69, Chicago (Noble/DRW Trading) 20

Forreston 47, Milledgeville 30

Harvard 33, Willows 31

Kelly 54, Chicago (Solorio Academy) 42

Marist 70, Morgan Park 51

Morgan Park Academy 50, Francis Parker 31

Oswego East 47, Naperville Neuqua Valley 28

Payton 67, Prosser 6

Streator 49, Earlville 27

York 47, IC Catholic 37

Chester Tournament=

Cobden 53, Elverado 50

