Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 61, Akr. North 58

Akr. Hoban 62, Akr. East 61

Andover Pymatuning Valley 79, Vienna Mathews 78

Ansonia 61, Arcanum 45

Ashtabula Lakeside 65, Geneva 61

Austintown Fitch 53, Warren Howland 49

Avon 92, N. Olmsted 48

Avon Lake 62, Lakewood 49

Barnesville 68, Steubenville Cath. Cent. 58

Batavia Clermont NE 68, Williamsburg 36

Beachwood 79, Chesterland W. Geauga 58

Beallsville 59, Paden City, W.Va. 48

Bedford 69, Willoughby S. 47

Belmont Union Local 59, Martins Ferry 44

Beloit W. Branch 57, Can. South 47

Belpre 66, Racine Southern 63

Bidwell River Valley 70, Nelsonville-York 31

Bloom-Carroll 63, Ashville Teays Valley 39

Bloomdale Elmwood 50, Millbury Lake 25

Bluffton 51, Wapakoneta 46

Bristol 92, Cortland Maplewood 42

Brooke, W.Va. 64, St. Clairsville 60

Burton Berkshire 46, Fairport Harbor Harding 45

Cadiz Harrison Cent. 79, Bellaire 48

Can. McKinley 63, N. Can. Hoover 58

Canal Winchester Harvest Prep 65, Sugar Grove Berne Union 40

Carrollton 53, Salem 35

Cedarville 51, Spring. NE 35

Centerburg 67, Delaware Christian 26

Chagrin Falls 63, Orange 57

Chardon NDCL 61, Painesville Riverside 52

Cin. Country Day 71, Miami Valley Christian Academy 51

Cin. La Salle 84, E. Central, Ind. 37

Cin. McNicholas 65, Cin. Purcell Marian 59

Cin. Oak Hills 53, Liberty Twp. Lakota E. 46

Cin. Summit Country Day 60, Cin. Woodward 41

Cin. Sycamore 73, W. Chester Lakota W. 67, OT

Cin. Wyoming 82, Cin. Western Hills 74

Cle. Benedictine 99, Chagrin Falls Kenston 73

Cols. Africentric 71, Cols. Marion-Franklin 55

Cols. Beechcroft 113, Cols. Whetstone 64

Cols. Briggs 53, Cols. Eastmoor 44

Cols. Hartley 58, Logan 48

Cols. Mifflin 72, Cols. East 39

Cols. Walnut Ridge 71, Cols. South 64

Columbia Station Columbia 64, Lodi Cloverleaf 54

Columbiana 85, E. Palestine 45

Cory-Rawson 34, Monclova Christian 31

Crooksville 68, McConnelsville Morgan 48

Cuyahoga Falls 58, Macedonia Nordonia 53

Cuyahoga Falls CVCA 40, Kent Roosevelt 36

Doylestown Chippewa 75, Akr. Manchester 56

Dresden Tri-Valley 52, New Concord John Glenn 36

E. Cle. Shaw 71, Cle. JFK 19

Fairfield Christian 61, Grove City Christian 58

Fairview 67, Parma Normandy 59

Fostoria 67, Tontogany Otsego 52

Franklin 69, Camden Preble Shawnee 63

Gahanna Christian 67, Powell Olentangy Liberty 52

Gahanna Cols. Academy 56, Whitehall-Yearling 54

Garfield Hts. Trinity 70, Brooklyn 57

Girard 43, Niles McKinley 37

Glouster Trimble 90, Wahama, W.Va. 37

Grafton Midview 59, Olmsted Falls 41

Granville 53, Newark Cath. 34

Green 58, Massillon Jackson 46

Groveport-Madison 55, Grove City Cent. Crossing 52

Hartville Lake Center Christian 52, Louisville Aquinas 50

Hilliard Bradley 48, Dublin Scioto 27

Howard E. Knox 44, Mansfield Christian 34

Independence 53, Rocky River Lutheran W. 46

Ironton 55, Coal Grove Dawson-Bryant 39

Ironton St. Joseph 57, Portsmouth Clay 39

Jackson 74, Pomeroy Meigs 50

Jefferson Area 74, Hubbard 61

Kettering Alter 58, Middletown Fenwick 50

Kidron Cent. Christian 63, Ashland Mapleton 32

Kirtland 73, Middlefield Cardinal 42

Lancaster Fairfield Union 54, Cols. Hamilton Twp. 35

Leavittsburg LaBrae 54, Brookfield 52

Legacy Christian 53, Franklin Middletown Christian 49

Lewis Center Olentangy 62, Cols. Upper Arlington 53

Lewis Center Olentangy Orange 57, Hilliard Davidson 34

London 61, Spring. NW 41

Lore City Buckeye Trail 63, Uhrichsville Claymont 60, 2OT

Lowellville 75, Sebring McKinley 69

Lucas 70, Greenwich S. Cent. 54

Magnolia, W.Va. 71, Hannibal River 53

Malvern 65, E. Can. 29

Mantua Crestwood 58, Streetsboro 47

Marion Pleasant 64, Mt. Gilead 45

Massillon Perry 53, Uniontown Lake 42

Massillon Washington 53, Youngs. Chaney High School 50

Medina 81, Brunswick 50

Milford Center Fairbanks 45, London Madison Plains 42

Millersburg W. Holmes 67, Jeromesville Hillsdale 40

Mineral Ridge 75, McDonald 60

Monroeville 68, Kansas Lakota 59

Mowrystown Whiteoak 46, McDermott Scioto NW 40

N. Royalton 58, Brecksville-Broadview Hts. 47

New Boston Glenwood 77, Portsmouth Notre Dame 44

New Lexington 54, Philo 31

New Matamoras Frontier 65, Woodsfield Monroe Cent. 41

Newark 46, Grove City 37

Newbury 46, Southington Chalker 43

Newton Falls 52, Columbiana Crestview 46

Norwood 53, Bethel-Tate 42

Oak Glen, W.Va. 55, Toronto 44

Oak Hill 50, S. Webster 25

Oregon Stritch 71, Tol. Ottawa Hills 45

Parkersburg South, W.Va. 53, Vincent Warren 49, 3OT

Parma Hts. Valley Forge 66, Mayfield 59

Parma Padua 62, Lorain Clearview 43

Perry 71, Ashtabula Edgewood 66

Perrysburg 64, Holland Springfield 63, OT

Pickerington N. 73, Dublin Coffman 59

Plain City Jonathan Alder 61, Lewistown Indian Lake 31

Poland Seminary 49, Cortland Lakeview 41

Portsmouth W. 48, Beaver Eastern 39

Proctorville Fairland 59, Chesapeake 43

Ravenna SE 42, Mogadore Field 36

Reedsville Eastern 44, Waterford 41

Reynoldsburg 53, New Albany 42

Richfield Revere 85, Aurora 64

Richmond Edison 69, Rayland Buckeye 67

Richmond Hts. 59, Cuyahoga Hts. 24

Richwood N. Union 64, Spring. Shawnee 55

Rittman 64, Akr. Springfield 24

Rossford 57, Pemberville Eastwood 54

Salineville Southern 68, Leetonia 37

Sarahsville Shenandoah 65, Wood County Christian, W.Va. 28

Shekinah Christian 50, Tree of Life 35

Solon 70, Mentor 67

Spring. Kenton Ridge 54, St. Paris Graham 37

Springfield 69, Berlin Center Western Reserve 32

Strongsville 57, Elyria 44

Struthers 60, Canfield S. Range 58

Sylvania Northview 81, Bowling Green 43

Thomas Worthington 64, Hilliard Darby 40

Thornville Sheridan 59, Zanesville Maysville 47

Tipp City Tippecanoe 71, Sidney 57

Tol. St. John’s 61, Oregon Clay 52

Troy Christian 49, Yellow Springs 29

W. Carrollton 68, Greenville 61

W. Lafayette Ridgewood 60, Berlin Hiland 53

Warren Champion 64, Campbell Memorial 47

Warren Harding 68, Canfield 59

Washington C.H. 67, Leesburg Fairfield 52

Waverly 67, Wheelersburg 58

Weir, W.Va. 60, Wintersville Indian Creek 30

Westerville Cent. 63, Sunbury Big Walnut 50

Westerville N. 51, Marysville 46

Westlake 66, N. Ridgeville 54

Wheeling Park, W.Va. 63, Steubenville 61

Whitehouse Anthony Wayne 65, Napoleon 47

Wickliffe 83, Orwell Grand Valley 62

Windham 98, Kinsman Badger 65

Wooster Triway 63, Smithville 39

Youngs. Mooney 66, Warren JFK 47

Zanesville W. Muskingum 56, Coshocton 50

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/