Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Buchtel 53, Canfield 46

Akr. Hoban 71, Akr. Kenmore-Garfield 41

Albany Alexander 65, Athens 44

Beallsville 72, Bridgeport 43

Beavercreek 40, Lebanon 32

Bellbrook 49, Wilmington 48

Belmont Union Local 80, Cadiz Harrison Cent. 23

Beloit W. Branch 69, Garrettsville Garfield 26

Berlin Center Western Reserve 66, Atwater Waterloo 41

Bethel-Tate 74, Lees Creek E. Clinton 28

Bidwell River Valley 64, Crown City S. Gallia 44

Bloomdale Elmwood 57, Fostoria 37

Canfield S. Range 47, Girard 40

Cin. Madeira 44, Cin. Deer Park 30

Cin. Oak Hills 50, Cin. Winton Woods 36

Cin. Sycamore 65, Kings Mills Kings 30

Cin. West Clermont 52, Morrow Little Miami 42

Circleville Logan Elm 58, New Hope Christian 43

Cle. Cent. Cath. 66, Warren JFK 49

Cle. Hts. Beaumont 48, STVM 38

Cle. VASJ 39, Fairview 36

Coal Grove Dawson-Bryant 55, Portsmouth 35

Columbiana 39, E. Palestine 32

Columbiana Crestview 40, Youngs. Mooney 33

Convoy Crestview 55, Continental 36

Cortland Maplewood 61, Heartland Christian 19

Crooksville 55, Grove City Christian 31

Day. Carroll 66, Clayton Northmont 57

Eastlake N. 71, Twinsburg 40

Elyria 52, Lorain Clearview 50

Elyria Open Door 62, Oberlin 48

Erie McDowell, Pa. 39, Austintown Fitch 36

Fairport Harbor Harding 66, Fuchs Mizrachi 29

Fairview, Pa. 43, Conneaut 13

Fayetteville-Perry 76, Blanchester 34

Franklin Furnace Green 59, Portsmouth Clay 47

Fremont St. Joseph 45, Portsmouth Sciotoville 31

Gahanna Cols. Academy 57, Groveport Madison Christian 4

Geneva 44, Chardon 39, OT

Genoa Area 52, Fremont Ross 42

Glouster Trimble 62, Belpre 47

Goshen 49, Hillsboro 42

Greenville 42, Day. Ponitz Tech. 34

Hanoverton United 57, Lisbon David Anderson 36

Houston 43, Newton Local 39

Ironton Rock Hill 52, Gallipolis Gallia 51

Kinsman Badger 39, Andover Pymatuning Valley 35

Leetonia 45, Salineville Southern 23

Legacy Christian 75, Franklin Middletown Christian 31

Lorain 54, Vermilion 41

Louisville 68, Magnolia Sandy Valley 52

Louisville Aquinas 59, Tuscarawas Cent. Cath. 24

Magnolia, W.Va. 39, Hannibal River 18

Marion Pleasant 50, Richwood N. Union 37

Martins Ferry 62, St. Clairsville 53

McComb 62, Tiffin Calvert 22

McDermott Scioto NW 45, Minford 38

McDonald 69, Sebring McKinley 31

Miamisburg 48, Franklin 37

Mt. Orab Western Brown 54, Batavia Clermont NE 38

N. Jackson Jackson-Milton 48, Lowellville 45

Nelsonville-York 53, McArthur Vinton County 52

New Boston Glenwood 69, Willow Wood Symmes Valley 42

New Concord John Glenn 66, Byesville Meadowbrook 16

New Middletown Spring. 54, Mineral Ridge 46

New Richmond 31, St. Bernard-Elmwood Place 26

Newark Licking Valley 47, Zanesville W. Muskingum 34

Northwood 57, Tol. Waite 27

Oak Hill 58, Portsmouth W. 27

Oregon Clay 46, Maumee 33

Petersburg Summerfield, Mich. 37, Oregon Stritch 30

Poland Seminary 64, Hubbard 24

Pomeroy Meigs 63, Wellston 43

Port Clinton 32, Sheffield Brookside 22

Portsmouth Notre Dame 71, Latham Western 38

Proctorville Fairland 38, Ironton 36

Rayland Buckeye 45, Richmond Edison 38

Reedsville Eastern 58, Racine Southern 40

S. Point 46, Chesapeake 31

Sardinia Eastern Brown 55, Seaman N. Adams 51

Shadyside 47, Linsly, W.Va. 31

Spring. Greenon 71, London Madison Plains 37

Spring. Kenton Ridge 37, Tipp City Bethel 33

Steubenville 46, Brooke, W.Va. 20

Steubenville Cath. Cent. 37, Carrollton 29

Struthers 65, Niles McKinley 39

Swanton 54, Tol. Ottawa Hills 38

Tol. Christian 62, Tol. Bowsher 55

Tol. St. Ursula 50, Lima Sr. 42

Tol. Whitmer 48, Holland Springfield 39

Tontogany Otsego 48, Bowling Green 25

Trenton Edgewood 40, Middletown Fenwick 38

Van Buren 57, Harrod Allen E. 19

Vincent Warren 26, Beverly Ft. Frye 25

W. Union 60, Felicity-Franklin 58

Waverly 57, Lucasville Valley 44

Waynesville 44, Day. Oakwood 37

Wheelersburg 64, S. Webster 38

Wintersville Indian Creek 66, E. Liverpool 31

Worthington Christian 68, Marion Elgin 43

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

LaGrange Keystone vs. N. Ridgeville Lake Ridge, ppd. to Jan 13th.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/