Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Kenmore-Garfield 59, Youngs. Boardman 42

Attica Seneca E. 65, Milan Edison 35

Atwater Waterloo 74, Akr. North 30

Beaver Eastern 58, Latham Western 34

Beavercreek 56, New Carlisle Tecumseh 44

Bellaire 63, Bridgeport 31

Bellbrook 49, Spring. Kenton Ridge 22

Bellevue 79, Upper Sandusky 28

Belmont Union Local 78, Shadyside 64

Belpre 65, Pomeroy Meigs 44

Berlin Center Western Reserve 88, Lisbon David Anderson 44

Botkins 37, Rockford Parkway 32

Brooke, W.Va. 35, Cadiz Harrison Cent. 31

Caledonia River Valley 77, Mt. Vernon 37

Chardon NDCL 64, Cle. VASJ 41

Chesapeake 63, Willow Wood Symmes Valley 38

Cin. Colerain 44, Cin. Mt. Healthy 31

Cin. Mercy-McAuley 59, Liberty Twp. Lakota E. 34

Cin. Riverview East 71, Hamilton New Miami 31

Cin. Summit Country Day 32, Cin. Purcell Marian 31

Cin. Walnut Hills 48, Bishop Ireton, Va. 40

Cin. Winton Woods 53, Middletown 48

Coal Grove Dawson-Bryant 68, Jackson 37

Cols. DeSales 49, Cols. Independence 43

Continental 45, Cory-Rawson 42

Corning Miller 49, Crooksville 19

Cortland Maplewood 56, Southington Chalker 21

Crown City S. Gallia 53, Portsmouth Sciotoville 24

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 63, Cle. Hts. Beaumont 60

Day. Carroll 42, Germantown Valley View 38

Day. Chaminade Julienne 70, Clarksville Clinton-Massie 27

Day. Oakwood 58, Eaton 29

Dola Hardin Northern 52, Pandora-Gilboa 30

E. Palestine 61, New Middletown Spring. 59

Eaton 58, Day. Oakwood 29

Franklin 66, Camden Preble Shawnee 46

Franklin Furnace Green 58, Hannan, W.Va. 41

Fredericktown 59, Granville Christian 44

Gibsonburg 52, Oregon Stritch 29

Girard 47, Vienna Mathews 24

Goshen 60, Williamsburg 58

Granville 43, New Concord John Glenn 40, OT

Hamilton 60, Hamilton Ross 18

Hamilton Badin 78, Cin. NW 55

Haviland Wayne Trace 57, Woodlan, Ind. 55

Hebron Lakewood 57, Bloom-Carroll 42

Hudson 54, Kent Roosevelt 46

Ironton 46, Wheelersburg 43

Jackson Center 54, Lima Perry 48

Legacy Christian 67, Yellow Springs 22

Leipsic 42, Defiance Ayersville 28

Lewis Center Olentangy 63, Richwood N. Union 48

Long Island Lutheran, N.Y. 68, Centerville 50

Lorain 40, Elyria 20

Loveland 73, Cin. St. Ursula 57

Malvern 37, Newcomerstown 36

Maria Stein Marion Local 50, Coldwater 38

Massillon Perry 51, Massillon Washington 47

Mayfield 37, Mentor Lake Cath. 32

McDermott Scioto NW 50, Mowrystown Whiteoak 18

Medina 66, Parma Padua 47

Metamora Evergreen 37, Estero, Fla. 21

Middletown Fenwick 62, Cin. McNicholas 32

Middletown Madison Senior 56, Day. Northridge 20

Milford Center Fairbanks 54, Cols. Grandview Hts. 30

Morrow Little Miami 61, Harrison 50

N. Robinson Col. Crawford 45, Monroeville 33

Navarre Fairless 38, Strasburg-Franklin 30

Newark 55, Pallotti, Md. 43

Northview Academy, Tenn. 47, Dublin Scioto 39

Parma 72, Garfield Hts. 44

Pataskala Watkins Memorial 75, Grove City 32

Piqua 49, Greenville 37

Reynoldsburg 44, Greenbrier East, W.Va. 32

Richmond Edison 40, Wellsville 33

Riverside Stebbins 43, Xenia 24

Sidney 50, W. Carrollton 42

Sparta Highland 56, Johnstown Northridge 43

Spring. NW 31, Spring. NE 30

St. Clairsville 50, John Marshall, W.Va. 46

St. Clairsville 50, Marysville 46

Stow-Munroe Falls 43, Gates Mills Gilmour 40

Struthers 54, Columbiana Crestview 44

Sylvania Southview 83, Findlay 40

Thornville Sheridan 53, Lancaster Fairfield Union 28

Tipp City Tippecanoe 40, Troy 25

Tol. Christian 64, N. Baltimore 43

Tol. St. Ursula 38, Bowling Green 23

Trenton Edgewood 53, Lebanon 46

Warren Harding 55, Jefferson Area 44

Waverly 57, Piketon 44

Willard 67, West Salem Northwestern 27

Woodsfield Monroe Cent. 83, Rayland Buckeye 35

Worthington Kilbourne 45, Fort Mill, S.C. 34

Youngs. Liberty 65, Cortland Lakeview 30

Zanesville W. Muskingum 62, W. Lafayette Ridgewood 38

Junior Orange Bowl Girls’ Basketball Classic=

Cornerstone Christian 49, Chamberlain, Fla. 21

KSA Holiday Tournament=

Rejoice Christian School, Okla. 42, Gates Mills Hawken 35

Orlando Tourney=

Barberton 37, Huntsville, Ark. 23

Ovisco Classic=

Consolation=

St. Henry 54, Celina 22

Surf N Slam Tournament=

Union, Wash. 81, Pemberville Eastwood 53

Tampa Bay Invitational=

Saddle River Day, N.J. 66, Westlake 42

The Rocky Holiday Classic=

Rocky River Magnificat 73, Roswell, Ga. 36

