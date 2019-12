GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 71, Salem 45

Andover Pymatuning Valley 59, Vienna Mathews 27

Batavia Clermont NE 47, Batavia 28

Beloit W. Branch 79, Shaker Hts. Hathaway Brown 37

Bethel-Tate 62, Reading 17

Beverly Ft. Frye 58, Carlynton, Pa. 21

Brookfield 56, Cle. John Marshall 41

Burton Berkshire 53, Middlefield Cardinal 38

Cardington-Lincoln 53, Richwood N. Union 43

Centerville 77, St. Elizabeth, Del. 48

Chagrin Falls 62, Peninsula Woodridge 24

Cin. Walnut Hills 58, Elizabethtown, Ky. 40

Cols. Africentric 53, St. Bernard Roger Bacon 30

Cols. DeSales 43, Lewis Center Olentangy Orange 29

Cols. Watterson 68, Chillicothe 30

E. Cle. Shaw 58, Akr. North 28

Elida 54, Lima Cent. Cath. 40

Elyria 51, N. Olmsted 43

Exeter, Pa. 45, Gates Mills Hawken 43

Fairview, Ky. 49, Coal Grove Dawson-Bryant 47

Galion Northmor 60, Mt. Victory Ridgemont 45

Hartville Lake Center Christian 56, Kidron Cent. Christian 51

Hubbard 41, Youngs. East 35

Independence, Tenn. 54, Cin. Hughes 42

Kent Roosevelt 39, Ravenna 37

Lima Sr. 47, Spencerville 38

London 44, Jamestown Greeneview 35

Louisville Aquinas 57, Can. Cent. Cath. 16

Marietta 67, Reedsville Eastern 44

Marion Harding 60, Caledonia River Valley 55

Medina Highland 57, Medina Buckeye 44

Minster 66, Delta 26

Mount Lebanon, Pa. 57, Hilliard Davidson 46

Mt. Gilead 65, Utica 56

New Albany 42, Cols. Upper Arlington 35

Newton Falls 51, Mantua Crestwood 43

Norwood 65, Cin. Madeira 50

Ottawa Lake Whiteford, Mich. 67, Jones Leadership Academy 7

Peebles 60, Manchester 44

Pisgah, Ala. 68, Cin. Taft 33

Rocky River 48, Rocky River Lutheran W. 42

Rossford 41, Elmore Woodmore 39

Sardinia Eastern Brown 53, Fayetteville-Perry 40

Scott, Ky. 52, Cincinnati Trailblazers HomeSchool 47

Seaman N. Adams 79, W. Union 35

Seton 56, Hilliard Darby 29

Steubenville 68, Toronto 29

Sunbury Big Walnut 38, Hilliard Bradley 28

Sylvania Northview 62, Tol. Bowsher 58

Tol. Whitmer 45, Whitehouse Anthony Wayne 38

Trotwood-Madison 68, Pickerington N. 39

Wapakoneta 43, Greenville 33

Westerville Cent. 49, Mt. Vernon 27

Westerville N. 67, Worthington Christian 42

Westerville S. 62, Granville 41

Wheeling Central, W.Va. 52, Beallsville 50

Williamsburg 53, Leesburg Fairfield 45

Ayersville Holiday Tournament=

N. Baltimore 43, Defiance Ayersville 30

Tol. Christian 50, Leipsic 46

Believe Roundball Classic=

Dalton 46, Norton 27

Powell Olentangy Liberty 43, Doylestown Chippewa 40

Wadsworth 43, Avon 42

Bryan Holiday Classic=

Sherwood Fairview 52, Paulding 49, OT

Carolina Invitational=

Azalea Bracket=

First Round=

Dublin Scioto 36, Lower Richland, S.C. 23

Island Bracket=

First Round=

Worthington Kilbourne 47, Ashley Ridge, S.C. 39

Christmas Tournament=

Ashtabula Edgewood 61, Ashtabula St. John 37

Dunbar Tournament=

Metamora Evergreen 43, First Baptist, Fla. 35

Eagle Holiday Basketball Tournament=

Oregon Clay 60, Sandusky Perkins 51

Hammond Noll Tournament=

Lighthouse CPA, Ind. 60, Day. Dunbar 54

Holiday Classic=

Bryan 41, Stryker 23

Holiday Hoops Classic=

Lawrence School 49, Akr. Elms 30

Jeff Sheets Holiday Classic=

Ashville Teays Valley 56, Lancaster 53, OT

Dublin Jerome 42, Marysville 29

New Lexington 36, Amanda-Clearcreek 31

Junior Orange Bowl Girls’ Basketball Classic=

Miami, Fla. 53, Cornerstone Christian 37

Marietta Shootout=

South Charleston, W.Va. 61, Proctorville Fairland 55

McDonalds Holiday Tournament=

Lima Bath 70, Defiance Tinora 22

Washington C.H. Miami Trace 47, London Madison Plains 27

Mentor Holiday Tournament=

Cle. Hts. 43, Perry 38

Mentor 52, Amherst Steele 33

North Central Classic=

Springboro 70, Indpls N. Central, Ind. 67

Rock Holiday Classic=

Carrollwood Day, Fla. 56, Rocky River Magnificat 36

South Range Holiday Invitational=

Warren Howland 68, Youngs. Ursuline 38

State Farm Classic=

Hamilton Heights, Tenn. 53, Mason 39

Tiger Roundball Classic=

Circleville 50, Dresden Tri-Valley 41

Pickerington Cent. 49, Shaker Hts. Laurel 40

Shaker Hts. 68, Pickerington Cent. 65

Solon 58, Whitehall-Yearling 44

Title IX DC Classic=

Newark 53, North Point, Md. 20

Wayne Roller Holiday Showcase=

Lexington 54, Norwalk 33

Mansfield Christian 40, Galion 29

Mansfield St. Peter’s 48, Crestline 44

Ontario 75, Lisbon Beaver 68, OT

Shelby 62, Orrville 35

